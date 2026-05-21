Да бъдеш диагностициран с рак е достатъчно обезсърчително. Но скоро след като получиш новината, може да бъдеш залят с нови и сложни термини и понятия, които описват рака и потенциалните ти грижи или лечение.

Така че е разбираемо, че всяка допълнителна информация, като например термини, свързани с рака, може да се почувства като информационно претоварване, освен психическото такова.

В тази статия разглеждаме най-често използваните термини при диагноза рак, които трябва да знаете, преди да започнете лечение.

1. Стадий/Етап на раковото заболяване

Първото нещо, което вашият лекар вероятно ще ви каже, е специфичният вид рак, който имате, последвано от стадия на онкологичното заболяване.

„Стадият на рака описва степента на заболяването, насочва избора на лечение и може потенциално да покаже дали ракът е лечим или не“, казва д-р Шанти Сивендран, старши вицепрезидент за подкрепа на грижите за онкологични заболявания в Американското онкологично дружество.

Важно е да знаете, че стадият се определя различно при различните видове рак. Вашият лекар може да ви предостави информация за това какво означава той за вас.

2. Степен

Туморът може да получи степен въз основа на това как изглеждат клетките му под микроскоп. Както при стадиите, системата за степенуване варира в зависимост от вида рак.

Като цяло, ниската степен означава, че клетките е вероятно да се разпространяват или растат бавно. Очаква се клетките с висока степен да се разпространяват или растат по-бързо.

3. Локално напреднал рак

Онколог може да използва тази фраза, за да опише рак, който се е разпространил в лимфните възли близо до първоначалния тумор. Дали ракът се е разпространил, може да повлияе на това кои лечения ще препоръча вашият екип.

4. Метастази

Метастазата е, когато раковите клетки се разпространяват от една част на тялото в друга, обикновено чрез кръвния поток или лимфната система.

Ако това се е случило с рака, който имате, вашият екип може да го опише като „метастатичен“, което означава, че се е разпространил по-далеч от локално напредналия рак.

5. Стандарт на грижа

Може да чуете Вашият лекар да споменава, че определено лечение е стандартът за грижа. Това означава, че е общоприето да е правилното лечение за това конкретно заболяване в този момент.

Може също да чуете това да се нарича „най-добра практика“ или „стандартна терапия“.

6. Химиотерапия

Важно е да разберете рано какви лечения имате на разположение и кои специфични видове препоръчва вашият лекар.

Химиотерапията е вид лекарство или комбинация от лекарства, прилагани за унищожаване на раковите клетки. Често се нарича съкратено „химио“. Лекарството може да се приема през устата, чрез инжекция или инфузия.

7. Лъчетерапия

При лъчетерапията се използват високоенергийни лъчи или частици за свиване, убиване или увреждане на раковите клетки. Външната лъчетерапия използва машина за насочване на радиация към специфична област, докато вътрешната лъчетерапия поставя твърд или течен източник на радиация вътре в тялото чрез катетър, поглъщане.

8. Имунотерапия

Има няколко вида имунотерапия. Всички те променят имунната система, за да помогнат на тялото да се бори с рак, болести и инфекции. Имунотерапията обучава имунните клетки на тялото ви да идентифицират и унищожават раковите клетки, както и да произвеждат повече клетки за тази цел. Често срещани видове имунотерапевтични лекарства включват:

Противоракови ваксини

CAR T-клетъчна терапия

Инхибитори на контролни точки

Модулатори на имунната система

Моноклонални антитела

9. Хормонална терапия

При някои видове рак може да приемате лекарства, които променят хормоните в тялото ви, за да забавят или спрат растежа на рака.

10. Адювантна терапия

„Адювант“ се използва, за да се опише лечение, което допълва или подпомага основното лечение. Например, лекар може да препоръча операция за отстраняване на тумор, последвана от хормонална терапия като адювант за унищожаване на всички останали ракови клетки.

Леченията могат да се провеждат едновременно. Важно е да знаете в какъв ред ще ги получавате и какви странични ефекти са често срещани.

11. Тестване на биомаркери

Вашият лекар или лекарски екип може да назначи тестове, за да научи повече за рака, който имате. Тестването на биомаркери изследва гени или вещества в тялото, които предоставят информация за това дали е вероятно ракът да се разпространи, дали лечението е ефективно или ракът може да се рецидивира. Тестването на биомаркери може да включва биопсии, кръвни изследвания или проби от слюнка или кожа.

12. Палиативни грижи

Палиативните грижи или лечение (известни също като поддържащи грижи или лечение) помагат на хората с рак да се справят със симптомите на заболяването и страничните ефекти от лечението. Този вид грижи могат да подобрят качеството на живот, като ви направят по-комфортни и предоставят услуги, които да ви помогнат с диетата, енергията, психичното здраве, болката и други. Те са достъпни по всяко време по време на лечението на рака.

Диагностицирането на рак може да бъде обезсърчително, а разбирането на терминологията, свързана с рака, веднага може да бъде трудно.

Най-важните неща, които трябва да знаете, са видът и стадият на рака и лечението, което Вашият лекар препоръчва.

За да разберете по-добре възможностите си за лечение, задавайте много въпроси по време на прегледите си, доведете член на семейството или приятел, който да ви подкрепи, и си водете бележки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

