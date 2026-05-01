Ръстът на рака при млади хора под 50-годишна възраст се превръща в едно от най-обезпокоителните явления в съвременната медицина.
Ново мащабно проучване от Великобритания установи, че 11 вида онкологични заболявания при възрастни под 50 години показват устойчиво нарастване, а класическите рискови фактори като тютюнопушене и алкохол не могат да обяснят напълно тази тенденция.
Какво показва проучването?
Според проучване, публикувано в BMJ Oncology, изследователи от Институтa за изследване на рака и Imperial College London анализират честотата на онкологичните заболявания между 2001 и 2019 г. при хора на възраст 20–49 години в Англия.
Резултатите са категорични, че ракът на дебелото черво и ракът на яйчниците нарастват изключително при младите, което подсказва за уникални фактори, засягащи именно тази възрастова група.
11-те вида рак, които зачестяват при младите
Изследователите идентифицират следните онкологични заболявания с ясна тенденция към нарастване:
- Рак на гърдата
- Рак на дебелото черво (колоректален)
- Рак на панкреаса
- Рак на бъбреците
- Рак на черния дроб
- Рак на жлъчния мехур
- Рак на щитовидната жлеза
- Множествен миелом (вид рак на кръвта)
- Рак на устната кухина
- Ендометриален рак (на маточната лигавица)
- Рак на яйчниците
Лайфстайл факторите не са пълното обяснение
Експертите изследват традиционните рискови фактори за рак, като тютюнопушене, алкохол, хранене, физическа активност и телесно тегло. Те обясняват между 7% и 65% от случаите според вида рак.
Парадоксът обаче е следният:
- Тютюнопушенето намалява сред младите.
- Употребата на алкохол е стабилна или спада.
- Консумацията на преработено месо и рак, връзката е все по-известна, но самият прием намалява.
- Физическата активност се увеличава.
Единственото изключение е влиянието на затлъстяването върху рака, броят на хората с наднормено тегло расте устойчиво. Но дори и затлъстяването не може напълно да обясни ръста на онкологичните заболявания при младите.
Какво друго може да стои зад тенденцията?
Учените насочват вниманието си към нови потенциални причини:
- Екологични фактори и рак, замърсяване на въздуха, химикали, микропластмаси.
- Експозиции в ранна детска възраст, хранене, антибиотици, чревна микрофлора.
- По-широко разпространение на скрининг и превенция, водещо до повече ранни диагнози.
- Промени в епидемиологията на рака, свързани с генетични и хормонални фактори.
Ранната диагностика остава ключова
Експертите подчертават, че ранната диагностика значително подобрява прогнозата при повечето видове рак. Регулярните прегледи, информираността за симптомите и здравословният начин на живот остават най-силните инструменти за намаляване на риска.
Ръстът на рака при млади хора е сложен феномен, който надхвърля познатите рискови фактори. 11 онкологични заболявания, сред които рак на гърдата, дебелото черво, панкреаса, бъбреците, черния дроб, щитовидната жлеза, яйчниците, както и множествен миелом, показват тревожна тенденция към нарастване при хора под 50 години.
Учените призовават за повече изследвания върху екологичните фактори, ранните експозиции и подобряване на стратегиите за скрининг и превенция. Информираността и редовните профилактични прегледи остават най-добрата защита.
Източници
- Тенденции в честотата на рака при млади възрастни в Англия (2001–2019): анализ на 11 онкологични заболявания. BMJ Oncology (2026)
- Тези 11 вида рак нарастват при млади хора в Англия – но начинът на живот не обяснява напълно тенденцията . Euronews Health (2026)