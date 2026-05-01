Ръстът на рака при млади хора под 50-годишна възраст се превръща в едно от най-обезпокоителните явления в съвременната медицина. 

Ново мащабно проучване от Великобритания установи, че 11 вида онкологични заболявания при възрастни под 50 години показват устойчиво нарастване, а класическите рискови фактори като тютюнопушене и алкохол не могат да обяснят напълно тази тенденция.

Какво показва проучването?

Според проучване, публикувано в BMJ Oncology, изследователи от Институтa за изследване на рака и Imperial College London анализират честотата на онкологичните заболявания между 2001 и 2019 г. при хора на възраст 20–49 години в Англия. 

Резултатите са категорични, че ракът на дебелото черво и ракът на яйчниците нарастват изключително при младите, което подсказва за уникални фактори, засягащи именно тази възрастова група.

11-те вида рак, които зачестяват при младите

Изследователите идентифицират следните онкологични заболявания с ясна тенденция към нарастване:

  • Рак на гърдата
  • Рак на дебелото черво (колоректален)
  • Рак на панкреаса
  • Рак на бъбреците
  • Рак на черния дроб
  • Рак на жлъчния мехур
  • Рак на щитовидната жлеза
  • Множествен миелом (вид рак на кръвта)
  • Рак на устната кухина
  • Ендометриален рак (на маточната лигавица)
  • Рак на яйчниците

Лайфстайл факторите не са пълното обяснение

Експертите изследват традиционните рискови фактори за рак, като тютюнопушене, алкохол, хранене, физическа активност и телесно тегло. Те обясняват между 7% и 65% от случаите според вида рак. 

10-те най-чести странични ефекти на химиотерапията

Парадоксът обаче е следният:

  • Тютюнопушенето намалява сред младите.
  • Употребата на алкохол е стабилна или спада.
  • Консумацията на преработено месо и рак, връзката е все по-известна, но самият прием намалява.
  • Физическата активност се увеличава.

Единственото изключение е влиянието на затлъстяването върху рака,  броят на хората с наднормено тегло расте устойчиво. Но дори и затлъстяването не може напълно да обясни ръста на онкологичните заболявания при младите.

Какво друго може да стои зад тенденцията?

Учените насочват вниманието си към нови потенциални причини:

Кои изследвания могат да открият рака в ранен стадий?

  • Екологични фактори и рак, замърсяване на въздуха, химикали, микропластмаси.
  • Експозиции в ранна детска възраст, хранене, антибиотици, чревна микрофлора.
  • По-широко разпространение на скрининг и превенция, водещо до повече ранни диагнози.
  • Промени в епидемиологията на рака, свързани с генетични и хормонални фактори.

Ранната диагностика остава ключова

Експертите подчертават, че ранната диагностика значително подобрява прогнозата при повечето видове рак. Регулярните прегледи, информираността за симптомите и здравословният начин на живот остават най-силните инструменти за намаляване на риска.

Ръстът на рака при млади хора е сложен феномен, който надхвърля познатите рискови фактори. 11 онкологични заболявания, сред които рак на гърдата, дебелото черво, панкреаса, бъбреците, черния дроб, щитовидната жлеза, яйчниците, както и множествен миелом, показват тревожна тенденция към нарастване при хора под 50 години. 

5 млн. пациенти с рак са изписани от ЕС болници: Коя е най-честата диагноза

Учените призовават за повече изследвания върху екологичните фактори, ранните експозиции и подобряване на стратегиите за скрининг и превенция. Информираността и редовните профилактични прегледи остават най-добрата защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

 

  1. Тенденции в честотата на рака при млади възрастни в Англия (2001–2019): анализ на 11 онкологични заболявания. BMJ Oncology (2026)
  2. Тези 11 вида рак нарастват при млади хора в Англия – но начинът на живот не обяснява напълно тенденцията . Euronews Health (2026)