Ръстът на рака при млади хора под 50-годишна възраст се превръща в едно от най-обезпокоителните явления в съвременната медицина.

Ново мащабно проучване от Великобритания установи, че 11 вида онкологични заболявания при възрастни под 50 години показват устойчиво нарастване, а класическите рискови фактори като тютюнопушене и алкохол не могат да обяснят напълно тази тенденция.

Какво показва проучването?

Според проучване, публикувано в BMJ Oncology, изследователи от Институтa за изследване на рака и Imperial College London анализират честотата на онкологичните заболявания между 2001 и 2019 г. при хора на възраст 20–49 години в Англия.

Резултатите са категорични, че ракът на дебелото черво и ракът на яйчниците нарастват изключително при младите, което подсказва за уникални фактори, засягащи именно тази възрастова група.

11-те вида рак, които зачестяват при младите

Изследователите идентифицират следните онкологични заболявания с ясна тенденция към нарастване:

Рак на гърдата

Рак на дебелото черво (колоректален)

Рак на панкреаса

Рак на бъбреците

Рак на черния дроб

Рак на жлъчния мехур

Рак на щитовидната жлеза

Множествен миелом (вид рак на кръвта)

Рак на устната кухина

Ендометриален рак (на маточната лигавица)

Рак на яйчниците

Лайфстайл факторите не са пълното обяснение

Експертите изследват традиционните рискови фактори за рак, като тютюнопушене, алкохол, хранене, физическа активност и телесно тегло. Те обясняват между 7% и 65% от случаите според вида рак.

Парадоксът обаче е следният:

Тютюнопушенето намалява сред младите.

Употребата на алкохол е стабилна или спада .

Консумацията на преработено месо и рак , връзката е все по-известна, но самият прием намалява.

Физическата активност се увеличава .

Единственото изключение е влиянието на затлъстяването върху рака, броят на хората с наднормено тегло расте устойчиво. Но дори и затлъстяването не може напълно да обясни ръста на онкологичните заболявания при младите.

Какво друго може да стои зад тенденцията?

Учените насочват вниманието си към нови потенциални причини:

Екологични фактори и рак , замърсяване на въздуха, химикали, микропластмаси.

Експозиции в ранна детска възраст , хранене, антибиотици, чревна микрофлора.

По-широко разпространение на скрининг и превенция , водещо до повече ранни диагнози.

Промени в епидемиологията на рака , свързани с генетични и хормонални фактори.

Ранната диагностика остава ключова

Експертите подчертават, че ранната диагностика значително подобрява прогнозата при повечето видове рак. Регулярните прегледи, информираността за симптомите и здравословният начин на живот остават най-силните инструменти за намаляване на риска.

Ръстът на рака при млади хора е сложен феномен, който надхвърля познатите рискови фактори. 11 онкологични заболявания, сред които рак на гърдата, дебелото черво, панкреаса, бъбреците, черния дроб, щитовидната жлеза, яйчниците, както и множествен миелом, показват тревожна тенденция към нарастване при хора под 50 години.

Учените призовават за повече изследвания върху екологичните фактори, ранните експозиции и подобряване на стратегиите за скрининг и превенция. Информираността и редовните профилактични прегледи остават най-добрата защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

