Все повече пациенти търсят естествени начини да намалят риска от онкологични заболявания или да подкрепят организма си по време на химиотерапия.

Пазарът на хранителни добавки расте лавинообразно, а рафтовете в аптеките са пълни с продукти, обещаващи „противораково" действие. Истината обаче е по-нюансирана, част от тези добавки имат реални научни основания, други са с противоречиви данни, а трети могат дори да навредят, ако се приемат без лекарска консултация.

Кои са най-обсъжданите хранителни добавки при рак, какво показват изследванията, какви са рисковете и кои са правилата на Европейския съюз за тяхното производство и продажба.

Никоя хранителна добавка не може да замести стандартното онкологично лечение. Преди прием на витамини и минерали при онкоболни винаги се консултирайте с лекуващия лекар, тъй като много продукти взаимодействат с медикаменти.

Омега-3 мастни киселини и рак на гърдата

Омега-3 са полиненаситени мастни киселини, които се срещат естествено в мазната риба (сьомга, скумрия, риба тон), ленено и соево масло, орехи и семена.

Според преглед, публикуван в Breast Cancer Research (2015 г.), противовъзпалителните свойства на омега-3 могат да понижат риска от рак на гърдата. По-късно обаче мащабно клинично проучване от 2019 г., включва 25 871 участници, не установява общо намаление на риска от рак при приемащите омега-3 добавки в сравнение с плацебо група.

Видовете омега-3 добавки на европейския пазар включват:

рибено масло

масло от черен дроб на треска

масло от крил

масло от водорасли (подходящо за вегетарианци и веганси)

Препоръчителният дневен прием за лица над 14-годишна възраст е 1,1–1,6 грама. Омега-3 може да взаимодейства с антикоагуланти, затова консултацията с лекар е задължителна.

Зелен чай и антиоксидантна защита

Зеленият чай е богат на полифеноли, а основният му активен компонент – епигалокатехин-3-галат (EGCG) е обект на множество онкологични изследвания.

Според преглед от 2018 г., екстракт от зелен чай (EGCG) може да забави появата на ракови клетки, рецидивите и метастазите. Националният център за комплементарна и интегративна медицина (NCCIH) обаче подчертава, че резултатите при хора са непоследователни.

Зеленият чай може да взаимодейства с надолол, лекарство за високо кръвно налягане и сърдечни проблеми.

Чесън и лук: Защита за храносмилателната система

Според преглед от 2015 г., консумацията на растения от семейство Allium (чесън и лук) се свързва с по-нисък риск от ракови заболявания, особено в храносмилателния тракт.

Проучване от 2018 г. показва, че екстракт от чесън блокира растежа на някои ракови клетки при опити in vitro и при мишки. Чесънът може да усилва ефекта на някои химиотерапевтици, затова трябва да се избягва без консултация с онколог.

Джинджифил срещу гадене при химиотерапия

Джинджифилът срещу гадене е едно от най-добре документираните приложения на тази билка. Той е традиционен лек за храносмилателни проблеми и може да облекчи страничните ефекти от химиотерапия и лъчетерапия, гадене и повръщане.

Може да се приема под формата на:

чай от пресен джинджифилов корен

захаросан джинджифил

стандартизирани капсули

Джинджифилът може да взаимодейства с антикоагуланти (разредители на кръвта).

Куркумин и туморен растеж

Куркуминът, активното вещество в куркумата, има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Според преглед от 2016 г., куркумин и туморен растеж са във фокуса на онкологичните изследвания, проучвания in vitro и на животински модели показват, че куркуминът може да забави растежа на тумори и да индуцира апоптоза (програмирана смърт) на ракови клетки.

Cancer Research UK обаче подчертава, че е необходимо повече клинично потвърждение при хора.

Витамин D3 и превенция на карцином

Витамин D3 и превенция на карцином е една от най-горещите теми в онкологичната превенция. Според Националния онкологичен институт (NCI), изследвания при мишки сочат, че витамин D може да забави развитието на ракови клетки. Някои проучвания при хора свързват по-високите нива на витамин D с по-нисък риск от определени видове рак, но резултатите остават противоречиви.

Препоръчителен дневен прием: 600 IU (15 микрограма). Източници:

мазна риба (сьомга, скумрия, сардини)

черен дроб и червено месо

яйчни жълтъци, гъби

обогатени храни

слънчева светлина

Антиоксиданти, опасност при химиотерапия

Темата антиоксиданти и опасности при химиотерапия е изключително важна. NCI предупреждава, че клиничните проучвания не доказват, че антиоксидантните добавки намаляват риска от рак. Нещо повече, някои изследвания показват, че те могат да влошат изхода от лечението, особено при пушачи.

Изследвания при мишки сочат, че антиоксиданти като витамин А, С, Е, бета-каротин и ликопен могат да насърчат туморния растеж и метастазите.

Регулация на хранителните добавки в ЕС

За разлика от лекарствата, хранителните добавки в Европейския съюз се регулират от Директива 2002/46/ЕО и са под надзора на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA). Те се категоризират като храни, а не като лекарства, производителите не са задължени да доказват ефективност преди пускане на пазара, но трябва да отговарят на изисквания за безопасност, етикетиране и съдържание на витамини и минерали.

В България контролът се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Министерството на здравеопазването. Винаги избирайте продукти от утвърдени производители със сертификат за качество (GMP).

Странични ефекти от суплементи и взаимодействие на добавки с лекарства

Страничните ефекти от суплементи и взаимодействието на добавки с лекарства не бива да се подценяват. Дори „натурални" продукти могат да:

усилват или отслабват действието на химиотерапевтици

повлияват кръвосъсирването

натоварват черния дроб и бъбреците

предизвикват алергични реакции

Хранителните добавки при рак не са магическо решение. Някои, като омега-3, витамин D и куркумин, имат обещаващи данни, но липсват категорични клинични доказателства, че могат да предпазят или излекуват рак. Други, като антиоксидантите във високи дози, могат дори да навредят по време на онколечение.

Най-разумният подход е разнообразно хранене, богато на зеленчуци и плодове, физическа активност и редовни профилактични прегледи. Всяка добавка трябва да бъде приемана само след консултация с лекуващия онколог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

