Вероятно сте чували за здравословните свойства на меда от манука, който набира все по-сериозна популярност.

Изключително рядък и ценен, медът от манука произхожда от Нова Зеландия и Австралия, където пчели събират нектара само от растението Leptospermum scoparium (на езика на маорите – манука).

Антибактериалните свойства на меда от манука го отличават от традиционния мед. Той съдържа метилглиоксал като активна съставка, вероятно отговорна за тези антибактериални ефекти.

В тази статия ще научите всичко за меда от манука – основни съставки и лечебни свойства, безопасен ли е и кой трябва да внимава с консумацията му, както и защо е толкова скъп на българския пазар.

Какво представлява медът от манука

Водородният пероксид придава на повечето видове мед антибиотични качества. Но някои видове, включително медът от манука, също имат уникални антимикробни качества.

Един от основните антибактериални компоненти на меда от манука е съединение, наречено метилглиоксал (MGO). То се получава от преобразуването на друго съединение, съдържащо се в меда от манука, известно като дихидроксиацетон (DHA), което се намира във високи концентрации в нектара на цветовете на манука.

Колкото по-високо е нивото на MGO, толкова по-силен е антибактериалният ефект.

Производителите на мед имат скала за оценка на ефикасността на меда от манука. Оценката се нарича UMF, което е съкращение от Уникален фактор на манука.

Оценката UMF отразява концентрацията на три характерни съединения, открити в истинския мед от манука: MGO, DHA и лептосперин. За да се счита за достатъчно мощен, за да бъде терапевтичен, медът от манука се нуждае от минимална оценка UMF 10+. Лекарите и изследователите обаче не са сигурни дали тази оценка означава нещо от медицинска гледна точка.

Как се приема мед от манука

Основната медицинска употреба на меда от манука е за заздравяване на рани и изгаряния. Обикновено се използва за лечение на леки рани и изгаряния. Изследванията показват, че медът от манука е ефективен при лечение на други състояния, включително:

Кожни заболявания, включително екзема и дерматит

Успокояване на кашлица или болки в гърлото

Храносмилателно здраве

Медът, използван за лечение на рани, е медицински мед. Той е специално стерилизиран и приготвен като превръзка. Така че бурканът с мед манука в килера не трябва да е част от аптечката ви. Раните и инфекциите трябва да бъдат прегледани и лекувани от медицински специалист.

За храносмилателни ползи медът от манука се приема:

Медът от манука обикновено се приема по 1 чаена лъжичка (около 5-10 g) 1-3 пъти дневно на гладно, поне 20-30 минути преди хранене, за максимален ефект.

Най-добре е да не се добавя към горещи напитки над 40°C, за да се запазят лечебните му свойства. Както и да не се готви с него.

6 ползи за здравето от меда от манука

1. Подпомага заздравяването на рани

От древни времена медът се използва за лечение на рани, изгаряния, рани и циреи.

Медът предлага антибактериални и антиоксидантни свойства, като същевременно поддържа влажна среда на раната и защитна бариера, което предотвратява микробните инфекции в раната.

Проучванията показват, че медът от манука може да подобри заздравяването на рани, да засили регенерацията на тъканите и дори да намали болката при хора с изгаряния. Нещо повече, медът от манука може да помогне за заздравяването на диабетни язви.

Манука медът може също така ефективно да лекува инфекции на рани, причинени от резистентни към антибиотици щамове, като например резистентен към метицилин Staphylococcus aureus (MRSA).

Въпреки това, медът от манука не трябва да замества употребата на антибиотици без допълнителни изследвания, за да се потвърди неговата ефективност. Консултирайте се с медицински специалист, преди да опитате каквито и да е допълнителни лечения.

2. Може да подобри оралното здраве

Проучвания показват, че медът от манука атакува вредните бактерии в устната кухина, свързани с образуването на плака, възпаление на венците и кариес.

По-конкретно, изследванията показват, че медът от манука, с високата си антибактериална активност, ефективно инхибира растежа на вредни бактерии в устната кухина като Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) и Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans).

3. Може да помогне за успокояване на кашлица

Медът от манука може да облекчи кашлицата, причинена от инфекции на горните дихателни пътища (ГДП). Това са често срещани инфекции, причинени от бактерии или вируси. Те включват обикновена настинка, остър бронхит, грип и синдроми на респираторен дистрес.

Симптомите на ГДП включват кашлица, болки в гърлото, хрема и запушен нос. Тъй като вирусите причиняват повечето инфекции на горните дихателни пътища, антибиотиците са неефективни като лечение и могат да имат вредни странични ефекти.

Редица проучвания показват, че медът може да бъде безопасно и ефективно лечение за кашлица, причинена именно от инфекции на горните дихателни пътища. Тези проучвания също така показват, че медът може да бъде по-ефективен от често използваните лекарства за облекчаване на симптомите на ГДП, особено честотата и тежестта на кашлицата.

4. Може да помогне за предотвратяване на стомашни язви

Стомашните язви са едно от най-често срещаните заболявания, засягащи хората. Тези рани се образуват по стомашната лигавица, причинявайки стомашни болки, гадене и подуване на корема.

Helicobacter pylori (H. pylori) е често срещан вид бактерия, която е отговорна за по-голямата част от стомашните язви. Изследванията показват, че медът от манука може да помогне за лечение на стомашни язви, причинени от тази бактерия.

Освен това, тези, които консумират мед редовно, са значително по-малко склонни да имат инфекции, свързани със специфични щамове на H. pylori, които увеличават честотата на заболявания като пептични язви и рак на стомаха.

5. Може да подобри храносмилателните симптоми

Възпалителното заболяване на червата (ВЧЗ) е възпалително заболяване на стомашно-чревния тракт. ВЧЗ, като улцерозен колит и болест на Крон, могат да доведат до симптоми като:

Диария

Болки в корема

Гадене

Повръщане

Проучвания върху гризачи показват, че редовната консумация на мед от манука може да помогне за контрол на щамовете на C.diff, вид бактерии, които причиняват тежка диария и възпаление на червата.

6. Може да помогне за лечение на симптоми на кистозна фиброза

Кистозната фиброза е наследствено заболяване, което уврежда белите дробове и може да засегне храносмилателната система и други органи. То засяга клетките, които произвеждат слуз, което води до необичайно гъста и лепкава слуз. Тази гъста слуз запушва дихателните пътища и каналите, което затруднява дишането.

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) и Burkholderia cepacia complex (B. cepacia) са две често срещани бактерии, които могат да причинят сериозни инфекции на горните дихателни пътища, особено при уязвими групи от населението.

Проучване в епруветка установява, че медът от манука потиска растежа на тези бактерии, когато се комбинира с антибиотици.

Изследователите стиат до заключението, че медът от манука може да е важен за лечение на инфекции на горните дихателни пътища, особено при хора с кистозна фиброза.

Безопасен ли е медът от манука? Кой трябва да го избягва

За повечето хора, медът от манука е безопасен за консумация.

Въпреки това, някои хора трябва да се консултират с лекар, преди да го използват, включително:

Хора с диабет: Всички видове мед са с високо съдържание на естествена захар. Така че консумацията на мед от манука може

да повлияе на нивата на кръвната захар.

Алергични към мед или пчели: Алергичните към други видове мед или пчели могат да имат алергична реакция след поглъщане или прилагане на мед от манука.

Кърмачета: да не се дава мед на деца под 12 месеца поради

Колко струва мед от манука

На българския пазар има богато разнообразие от мед от манука. За разлика от традиционния български мед, медът от манука е доста по-скъп.

Бурканче от 250 грама мед от манука струва в диапазона 50-70 евро в зависимост от мястото, на което ще го намерите и дали е в промоционален период.

100 грама мед от манука реално струва около 25-30 евро, отново в зависимост от търговеца.

Имайте предвид, че в доста от магазините има мед от манука с различен клас, в зависимост от концентрацията на вече споменатия метилглиоксал (MGO). На някои места посочват, че MGO е 550+, на други 600+, като редом с това отразяват и UMF (Уникалния фактор на манука).

Внимание: Ако се насочите към онлайн магазините за мед от манука, имайте предвид, че на някои места цените са доста по-ниски в сравнение с останалите. Това е възможно да се дължи на срока на годност на меда (в повечето случаи срокът на годност изтича скоро и цената е намалена почти наполовина).

Другата причина за по-ниската цена е многократно по-ниското съдържание на метилглиоксал (MGO). Ако на повечето места той е 550+, по-евтините варианти имат съдържание на тази активна съставка от порядъка на 50+ или 55+, а това означава по-слабо действие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

