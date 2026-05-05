Диагнозата „рак" носи тежест от физически симптоми, тревожност, безсъние, гадене, умора.

Все повече хора търсят допълващи подходи за справяне с тях. Ароматерапията с етерични масла е сред най-обсъжданите, но какво всъщност знаем за нея?

Важно е да се знае от самото начало: етеричните масла не лекуват и не предотвратяват рак. Те обаче могат да имат роля като допълваща терапия, не вместо конвенционалното лечение, а редом с него.

Какво представляват етеричните масла?

Според изследователите, етеричните масла са концентрирани растителни екстракти от цветя, корени, листа, стъбла, семена, смоли, кора или кори на плодове. Днес са известни над 400 вида и се използват от различни култури заради техните противовъзпалителни, антиоксидантни и антибактериални свойства.

Смята се, че маслата действат, като се абсорбират в тъканите на тялото чрез:

Вдишване (дифузер, кърпа, спрей)

Нанасяне върху кожата (разредени с масло-носител)

В редки случаи – перорален прием, само под строг медицински контрол

Най-използвани масла при онкологични пациенти

Лавандула – релаксация

Лимон/портокал – енергия

Мента – гадене

Ладан (тамян) – умора

Какво показват изследванията?

Към момента няма доказателства, че ароматерапията може да лекува или предотвратява рак при хора. По-голямата част от обещаващите данни идват от т.нар. in vitro изследвания, тоест, ефектът е наблюдаван върху ракови клетки в епруветка, не в живия организъм.

„Някои масла може да имат противоракови ефекти според лабораторни проучвания, но не съм виждал изследвания за антираковото им действие при хора", обяснява д-р Дейвид Кийфър, медицински директор на Клиниката за интегративно здраве към Университета на Уисконсин.

Преглед от 2023 г. установява, че много съединения показват антиоксидантни, противовъзпалителни и проапоптотични ефекти, тоест, потенциално могат да индуцират клетъчна смърт при тумори.

Изследователите обаче предупреждават, че е необходима значително по-задълбочена работа по механизмите, дозировките и ефикасността преди включването им в протоколи за лечение.

Ползи за качеството на живот

Именно тук изследванията са по-убедителни. Множество проучвания свързват употребата на етерични масла с:

Намаляване на тревожността и депресията

Подобряване на съня и намаляване на умората

Облекчаване на гаденето и повръщането при химиотерапия

Намаляване на кожни реакции при лъчелечение

В клиничен случай, описан от клиничния ароматерапевт Дебра Рейс, пациентка с рак прилагала ладан локално — и умората й намаляла толкова, че от почти пълна обездвиженост тя успяла да се върне към ежедневните си дейности.

Безопасни ли са етеричните масла?

Като цяло – да, но с важни условия. Страничните ефекти могат да включват:

Кожни и алергични реакции

Повишена чувствителност към слънце (при нанасяне преди излагане)

Влошаване на дишането при астма

Нежелани взаимодействия с лекарства

Важно предупреждение

Хората с естроген зависими ракови заболявания трябва да избягват масла с фитоестрогенна активност — като анасон, целина, горчив копър и звездовиден анасон. Ментовото масло не трябва да се прилага при деца под 30 месеца поради риск от гърчове.

Как да използвате ароматерапия безопасно?

Никога не нанасяйте масла директно върху кожата, те трябва да се разреждат с масло-носител (напр. бадемово, жожоба). Препоръчителни начини за употреба:

Дифузер или ароматна лампа — няколко капки в устройството

Спрей — 10–15 капки в 120 мл вода, разпръснато в стаята

Вана — 5–10 капки в гел или соли (не директно, тъй като маслото не се смесва с вода)

Кърпа или носна кърпичка — 2–4 капки, вдишване с затворени очи

Никога не поглъщайте етерични масла самостоятелно. Много от тях са токсични при вътрешна употреба.

Науката е ясна: етеричните масла и лечението на рак не са алтернативи, а потенциално допълващи подходи. Те не заместват химиотерапията, лъчелечението или операцията, но могат да подобрят качеството на живот по време на тях.

Ако обмисляте ароматерапия, задължително се консултирайте с онкологичния си екип и потърсете сертифициран клиничен ароматерапевт. Само тогава тя може да бъде безопасна и полезна добавка към вашето лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

