Един от най-големите проблеми в съвременната онкология не е липсата на лекарства, а фактът, че раковите клетки се научават да им се противопоставят. Така наречената резистентност при лечение на рак превръща ефективни терапии в безполезни след месеци или години.

Сега международен изследователски екип съобщава за откритие, което може да промени това, малка молекула, наречена UNI418, която „разоръжава" туморите отвътре, като атакува самата им способност да се поправят.

Защо раковите клетки оцеляват въпреки лечението

За да разберем колко важно е новото откритие, трябва да знаем как точно туморите се съпротивляват. Раковите клетки имат удивителна способност да поправят увреждания в собственото си ДНК, дори такива, които биха били смъртоносни за нормалните клетки. Този защитен механизъм се нарича хомоложна рекомбинация и работи с помощта на специални протеини, най-важните от които са RAD51 и CHK1.

Снимка: Google Imagen

Точно тази способност атакуват модерните PARP инхибитори, клас лекарства, използвани при рак на яйчниците, гърдата, простатата и панкреаса. Проблемът? След известно време много тумори възстановяват своята поправителна функция и стават резистентни. Терапията спира да действа.

Откриването на молекулата UNI418

Според проучването, публикувано в Nature Communications през април 2026 г., изследователски екип, ръководен от проф. Кюнгджае Мюн от Центъра за геномна цялост към Института за фундаментални науки (IBS) в Южна Корея, в сътрудничество с Джу-Йонг Лий от Университета Чунгнам, идентифицира нов подход за преодоляване на тази резистентност.

С помощта на специален скрининг на клетъчно ниво учените откриват молекула UNI418, която рязко намалява нивата на ключовите протеини за поправка на ДНК. Когато тези протеини изчезнат, раковата клетка губи способността да се самовъзстановява и отново става уязвима за съществуващите лекарства.

Как UNI418 „разглобява" защитата на тумора

Механизмът, който екипът описва, е изненадващо елегантен. UNI418 не атакува гените на раковите клетки, а нарушава стабилността на машината за ДНК поправка. Ето опростено обяснение на стъпките:

Снимка: Canva

UNI418 блокира два ензима – PIKfyve и PIP5K1C

Това намалява нивата на молекула, наречена IP6 (част от метаболизма на инозитол фосфат )

При нормални условия IP6 действа като „спирачка" за Cul4A убиквитин лигазния комплекс

Когато спирачката изчезне, Cul4A заедно с протеин WDR5 започва да маркира ключови протеини за разрушаване

В резултат RAD51 и CHK1 биват разградени и ДНК поправката се срива

Казано просто: UNI418 кара раковата клетка сама да унищожи инструментите си за оцеляване.

„Идентифицирахме механизъм, при който ключови протеини за поправка на ДНК се разграждат активно в клетката. Това дава нов начин за регулиране на хомоложната рекомбинация отвъд генетичните мутации", обяснява проф. Джу-Йонг Лий.

Резултати при животински модели

Важна стъпка във валидирането на откритието са експериментите с тумори, присадени на лабораторни животни. Според авторите комбинацията от UNI418 и PARP инхибитора Olaparib води до:

Значително намаляване на туморния растеж

Възстановяване на чувствителността при модели, имитиращи резистентни на лечение ракови заболявания

Активиране на ефекта дори в клетки, които вече са престанали да реагират на стандартната терапия

Това показва, че раковите клетки запазват зависимостта си от ДНК поправката, дори след като развиват резистентност. Достатъчно е тази зависимост да бъде разкрита.

Защо това откритие е важно за бъдещето на онкологията

Снимка: Canva

Резултатите имат значение далеч извън конкретната молекула. Те разкриват връзка между клетъчния метаболизъм и поправката на ДНК, област, която досега не е изследвана детайлно. Тази връзка отваря врата към нов клон на прецизната онкология, при който терапиите ще се насочват не само към генетични мутации, а и към протеиновата деградация като начин за контрол върху механизмите на туморно оцеляване.

„Чрез отслабване на системата за ДНК поправка можем отново да направим чувствителни туморите, които са станали резистентни към съществуващи терапии. Това е нова стратегия за разширяване на ефективността на PARP инхибиторите", коментира проф. Кюнгджае Мюн.

Едно от най-обещаващите приложения е комбинираната терапия с Olaparib и сходни лекарства, която би могла да удължи периода на ефективно лечение при пациенти с тумори, склонни към резистентност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници