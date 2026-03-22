Португалски изследователи разработват иновативен подход към лечението на онкологични заболявания чрез въглеродни нанокапсули, който може значително да подобри ефективността на радиотерапията и да намали увреждането на здравите тъкани около тумора.

Проектът CarboNCT, воден от Университета на Авейро в Португалия, за първи път залага на използването на литий-6 като алтернатива на традиционния бор-10, елемент, конвенционално използван в техниката, известна като неутрон-захватна терапия (NCT).

Според изследователите целта е да се направи радиотерапията със силно действие по-ефективна, като същевременно се минимизират щетите върху здравите клетки.

Как работят нанокапсулите?

Методът позволява въвеждане на специфичен елемент в раковите клетки, който при облъчване с неутрони предизвиква ядрена реакция, способна да освободи достатъчно енергия, за да ги унищожи. Тази реакция има изключително кратък обхват на действие, практически на ниво единична клетка, което осигурява прецизна медицина при рак и защита на здравите тъкани при облъчване.

Гил Гонсалвеш, изследовател в катедрата по машинно инженерство на университета и главен координатор на проекта, описва капсулите като „многофункционални", проектирани да транспортират високи концентрации на активни изотопи, като едновременно с това повишават общата безопасност и ефективност на терапията.

Предимства на новата технология

Едно от най-големите предизвикателства на тази терапия е осигуряването на таргетирана доставка на изотопи до туморните клетки в достатъчно количество. Микроскопичните структури увеличават стабилността на съединението и позволяват по-контролирана доставка, намалявайки потенциалните токсични ефекти.

Обещаващи резултати

"Резултатите, които получихме, са много обещаващи. Нанокапсулите демонстрираха висока биосъвместимост на наночастиците в неракови клетки и показаха ефективна способност за натрупване в туморни клетки," сподели Гонсалвеш.

Допълнително предимство е естествената флуоресценция на наночастиците, която позволява маркиране на ракови клетки с флуоресценция и мониториране на тяхното присъствие във вътрешността на клетките, инструмент, който може да стане полезен за проследяване на лечението.

Клинични перспективи и бъдещо развитие

Проектът се разработва съвместно с Медицинския факултет на Университета в Коимбра и Университета в Павия, в Лабораторията за приложна ядрена енергия (LENA).

Ако бъдещите резултати потвърдят вече демонстрирания потенциал, този подход може да се развие в клинични приложения, стимулирайки разработването на нова генерация онкологични лекарства за терапия с неутрони, заявяват от университетът.

Ракът продължава да бъде една от водещите причини за смърт в световен мащаб, както и едно от най-големите предизвикателства пред съвременната медицина. Броят на новите случаи на рак в Португалия се очаква да нарасне с около 20% до 2040 г., цифра, по-висока от средната за Европейския съюз (18%). Само в Португалския онкологичен институт (IPO) в Порто се диагностицират 10 000 нови случая на рак годишно.

Разработването на въглеродни нанокапсули с литий-6 представлява иновативно лечение на тумори, което обещава революция в онкологичната практика. Комбинацията от прецизно таргетиране, намаляване на страничните ефекти от лъчетерапия и възможност за мониторинг на лечението прави този метод изключително перспективен за бъдещето на терапията с неутрони. С нарастващия брой онкологични заболявания подобни иновации са критично важни за подобряване на резултатите от лечението и качеството на живот на пациентите.

