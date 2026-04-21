Нов международен доклад установява, че вдишването на замърсен въздух значително повишава риска от развитие и смърт от множество видове онкологични заболявания, включително рак на черния дроб, гърдата, бъбреците и дебелото черво.
Данните поставят чистия въздух в центъра на съвременните стратегии за превенция на онкологичните заболявания.
Какво показва новият доклад на UICC
Докладът е изготвен от Международния съюз за борба с рака (UICC) с подкрепата на Clean Air Fund и обединява резултатите от 42 мета-анализа и систематични прегледа, публикувани между 2019 и 2024 г.
Основните изводи за влиянието на околната среда върху здравето са категорични:
- Хората, изложени на високи нива на фини прахови частици PM2.5, имат с 11% по-висок общ риск от развитие на рак.
- Рискът от смърт от онкологично заболяване нараства с 12%, като смъртността от рак на гърдата се увеличава с 20%, а от рак на черния дроб с 14%.
- Канцерогенното действие на PM10 е свързано с 10% по-висок общ риск от рак и 11% по-висок риск от смърт от рак на гърдата.
„Чистият въздух не е лукс, а основно човешко право“, пише в доклада Хелън Кларк, бивш премиер на Нова Зеландия и съпредседател на инициативата Our Common Air.
Най-уязвими са жени и деца в бедните региони
Докладът подчертава, че социалното неравенство и ракът вървят ръка за ръка. Жените, изложени на битово замърсяване и здраве-рискови емисии от твърди горива за готвене и отопление, имат 69% по-висок риск от рак на белия дроб и увеличен риск от рак на шийката на матката.
Хората в страните с ниски и средни доходи понасят най-тежката тежест, но неравенството съществува и в Европа, последни проучвания показват, че най-бедните региони на континента са най-замърсени.
Призив за по-строги стандарти
„Постигнахме огромен напредък в намаляването на смъртността от рак, но мръсният въздух тихо подкопава този прогрес“, заяви Кари Адамс, изпълнителен директор на UICC.
Според IARC изследвания за въздуха, цитирани в доклада, е необходимо:
- Разширяване на стандартите за чист въздух и мониторинга.
- Задълбочено изучаване на непрахови замърсители.
- Координирани действия на национално и международно ниво.
Докладът на UICC добавя нови данни към нарастващата съвкупност от доказателства за връзката между замърсяването на въздуха и рак-свързаните заболявания. Авторите посочват, че качеството на въздуха и смъртността от онкологични заболявания са тясно свързани, а превенцията на онкологични заболявания все по-често се разглежда и през призмата на екологичните фактори.
