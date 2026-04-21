Нов международен доклад установява, че вдишването на замърсен въздух значително повишава риска от развитие и смърт от множество видове онкологични заболявания, включително рак на черния дроб, гърдата, бъбреците и дебелото черво.

Данните поставят чистия въздух в центъра на съвременните стратегии за превенция на онкологичните заболявания.

Какво показва новият доклад на UICC

Докладът е изготвен от Международния съюз за борба с рака (UICC) с подкрепата на Clean Air Fund и обединява резултатите от 42 мета-анализа и систематични прегледа, публикувани между 2019 и 2024 г.

Основните изводи за влиянието на околната среда върху здравето са категорични:

Хората, изложени на високи нива на фини прахови частици PM2.5 , имат с 11% по-висок общ риск от развитие на рак.

Рискът от смърт от онкологично заболяване нараства с 12% , като смъртността от рак на гърдата се увеличава с 20% , а от рак на черния дроб с 14%.

Канцерогенното действие на PM10 е свързано с 10% по-висок общ риск от рак и 11% по-висок риск от смърт от рак на гърдата.

„Чистият въздух не е лукс, а основно човешко право“, пише в доклада Хелън Кларк, бивш премиер на Нова Зеландия и съпредседател на инициативата Our Common Air.

Най-уязвими са жени и деца в бедните региони

Докладът подчертава, че социалното неравенство и ракът вървят ръка за ръка. Жените, изложени на битово замърсяване и здраве-рискови емисии от твърди горива за готвене и отопление, имат 69% по-висок риск от рак на белия дроб и увеличен риск от рак на шийката на матката.

Хората в страните с ниски и средни доходи понасят най-тежката тежест, но неравенството съществува и в Европа, последни проучвания показват, че най-бедните региони на континента са най-замърсени.

Призив за по-строги стандарти

„Постигнахме огромен напредък в намаляването на смъртността от рак, но мръсният въздух тихо подкопава този прогрес“, заяви Кари Адамс, изпълнителен директор на UICC.

Според IARC изследвания за въздуха, цитирани в доклада, е необходимо:

Разширяване на стандартите за чист въздух и мониторинга.

Задълбочено изучаване на непрахови замърсители .

Координирани действия на национално и международно ниво.

Докладът на UICC добавя нови данни към нарастващата съвкупност от доказателства за връзката между замърсяването на въздуха и рак-свързаните заболявания. Авторите посочват, че качеството на въздуха и смъртността от онкологични заболявания са тясно свързани, а превенцията на онкологични заболявания все по-често се разглежда и през призмата на екологичните фактори.

