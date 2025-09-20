Краят на летния период и началото на учебната година значително увеличава трафика в големите градове. Това води до по-мръсен въздух, който всички ние дишаме. С наближаване на отоплителния сезон качеството на въздуха се влошава още повече.

Анализ на проучвания, включващ данни от почти 30 милиона души по света, подчертава ролята, която замърсяването на въздуха играе за повишения риск от деменция.

Смята се, че от деменция и болестта на Алцхаймер страдат повече от 57,4 милиона души по света, като се очаква този брой да се утрои до 2050 г. Въздействието върху отделните хора, семействата и лицата, полагащи грижи, и обществото като цяло е огромно.

Въпреки че има някои индикации, че нивата на деменция намаляват в Европа и Северна Америка, на други места картината е по-малко обещаваща, пише sciencedaily.

Огромно проучване с над 29 милиона участници

Замърсяването на въздуха наскоро бе идентифицирано като рисков фактор за деменция. След извършен систематичен преглед и мета-анализ на съществуващата научна литература Медицинският изследователски съвет към Университета в Кеймбридж продължава да проучва още по-задълбочено тази връзка.

Експертите обединяват изследвания, които сами по себе си може да не предоставят достатъчно доказателства и които понякога противоречат помежду си, за да предоставят по-ясни общи заключения.

Изследователите включват общо 51 проучвания, включващи данни от над 29 милиона участници, предимно от страни с високи доходи. От тях 15 са с произход от Северна Америка, 10 от Европа, седем от Азия и две от Австралия.

Седем български града сред най-мръсните в ЕС

Европейската агенция за околна среда (ЕЕА) публикува данни в своята система за качеството на атмосферния въздух в градовете в Европейския съюз.

7 български града са включени в класацията от 372 значими населени места в ЕС, обхващаща данни от стотици официални измервателни станции за концентрацията на фини прахови частици за предходните три години (периода 2022-2024 г).

Пет от българските градове са с трайно лошо качество на въздуха и се нареждат сред последните 16% от градовете в ЕС – това са Велико Търново, Русе, Пловдив, Перник и Стара Загора. Стара Загора е сред 15-те града с най-трайно замърсен въздуха в Европейския съюз.

Снимка: btvnovinite.bg

Дори останалите 2 града в България, споменати в системата на EEA – София и Варна, са от неправилната страна на класацията. При тях е отчетена концентрация на ФПЧ в малко по-ниски стойности, но отново 2 пъти над препоръчваната от актуалните насоки на Световната здравна организация (СЗО). Варна е единственият град в България с „поносимо“ ниво на ФПЧ.

Системата за наблюдение на Европейската агенция за околна среда се фокусира върху фини прахови частици с големина под 2.5 микрона, тъй като това е замърсителят с най-негативно отражение върху човешкото здраве.

Кои замърсители влияят на деменцията

Изследователите откриват положителна и статистически значима връзка между три вида замърсители на въздуха и деменция. Това са:

Фини прахови частици (ФПЧ) с диаметър 2,5 микрона – замърсител, съставен от миниатюрни частици, достатъчно малки, за да могат да бъдат вдишани дълбоко в белите дробове. Тези частици идват от няколко източника, включително емисии от превозни средства, електроцентрали, промишлени процеси, печки и камини на дърва, както и строителен прах.

Снимка: Facebook/bTV Новините

Те се образуват в атмосферата поради сложни химични реакции, включващи други замърсители, като серен диоксид и азотни оксиди. Частиците могат да останат във въздуха дълго време и да изминат дълъг път от мястото, където са били произведени.

Азотен диоксид (NO2) – един от ключовите замърсители, който се получава от изгарянето на изкопаеми горива. Той се намира в газовете на превозни средства, особено в дизеловите, както и в тези от газови печки и отоплители. Излагането на високи концентрации на азотен диоксид може да раздразни дихателната система, влошавайки и предизвиквайки състояния като астма и намалявайки белодробната функция.

Сажди - от източници като емисии от отработени газове на превозни средства и горяща дърва. Те могат да задържат топлината и да повлияят значително на климата. При вдишване могат да проникнат дълбоко в белите дробове, влошавайки респираторните заболявания и увеличавайки риска от сърдечни проблеми.

Защо замърсяването увеличава риска от деменция?

Замърсяването на въздуха може да причини деменция, тъй като води до възпаление в мозъка и оксидативен стрес (химичен процес в тялото, който може да причини увреждане на клетките, протеините и ДНК).

Както оксидативният стрес, така и възпалението играят установена роля в началото и прогресията на деменцията.

Смята се, че замърсяването на въздуха задейства тези процеси чрез директно навлизане в мозъка или чрез същите механизми, които са в основата на белодробните и сърдечно-съдовите заболявания. Замърсяването на въздуха може също да навлезе в кръвообращението от белите дробове и да се разпространи от тях.

„Усилията за намаляване на излагането на тези ключови замърсители вероятно ще помогнат за намаляване на тежестта на деменцията върху обществото. Със сигурност ще са необходими по-строги ограничения за няколко замърсителя в транспортния и индустриалния сектор.

Предвид степента на замърсяване на въздуха, има спешна нужда от регионални, национални и международни политически действия за справяне със замърсяването на въздуха”, коментира авторът на изследването Клеър Роговски.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.