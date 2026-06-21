Постоянна умора, необясними промени в теглото, общ дискомфорт, симптоми, които милиони хора пренебрегват с месеци.
Зад тях обаче понякога се крие автоимунно заболяване, състояние, при което имунната система атакува собствените тъкани на организма. За осигурените пациентите в България НЗОК осигурява финансова подкрепа при автоимунни забоялвания, от първия преглед при личния лекар до някой от най-популярните съвременни терапии.
Колко от тези разходи поема държавата и кой има право на безплатно лечение? На тези въпроси отговаря д-р Димитър Димов, главен експерт в НЗОК. Той описва целия път на пациента, от неясните първи симптоми и личния лекар до направленията, лабораторните изследвания и биологичните терапии при автоимунните заболявания.
Кои автоимунни заболявания покрива здравната каса
Автоимунните заболявания са хронични състояния, които могат да засегнат различни системи на организма – щитовидната жлеза, ставите, червата, нервната система и кожата. Според информацията, предоставена от НЗОК, диагностиката от здравната каса обхваща широк кръг от тях:
- Заболявания на щитовидната жлеза – тиреоидит на Хашимото и Базедова болест
- Възпалителни и ревматични заболявания на ставите – ревматоиден артрит, псориатичен артрит
- Възпалителни чревни заболявания – болест на Крон и улцерозен колит
- Неврологични автоимунни заболявания – множествена склероза
- Системни автоимунни заболявания – системен лупус еритематозус, васкулити
Както обяснява д-р Димов, в повечето случаи целта на терапията е да се овладеят симптомите и пациентът да бъде въведен в ремисия за по-кратък или по-дълъг период.
Първата стъпка: пътят на пациента започва от личния лекар
„Първата стъпка е посещение при личния лекар", подчертава д-р Димитър Димов. На базата на симптомите общопрактикуващият лекар преценява дали са необходими допълнителни изследвания или консултация със специалист.
Предизвикателството е, че симптомите на автоимунно заболяване често са неспецифични, като умора, промени в теглото, общ дискомфорт. Именно затова диагностиката нерядко отнема време и изисква множество изследвания.
Ако възникне съмнение, личният лекар издава:
- Направление за специалист (бл. МЗ-НЗОК № 3) – за консултация или съвместно лечение
- Направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) – за лабораторни и образни изследвания
На този етап НЗОК покрива основните кръвни тестове, показателите за възпаление, хормоналните тестове и имунологичните маркери.
Щитовидна жлеза: Хашимото и Базедова болест
Автоимунните заболявания на щитовидната жлеза се диагностицират и лекуват от ендокринолог. Чрез ендокринолог направления пациентът получава достъп до хормонални изследвания – TSH, FT4, FT3 и антитела като анти-ТПО, както и ехография на жлезата.
Здравната каса финансира лечението на най-разпространените състояния:
- При тиреоидит на Хашимото (намалена функция) се покрива заместителна терапия с левотироксин (L-тироксин)
- При Базедова болест (свръхпроизводство на хормони) се покрива медикаментозното лечение, потискащо функцията на жлезата
Възпалителни чревни заболявания: Крон и улцерозен колит
Възпалителните чревни заболявания се проследяват от гастроентеролог. За диагнозата се извършват лабораторни и ендоскопски изследвания, а при необходимост, биопсия.
Особено важен показател е фекалният калпротектин, специфичен маркер, който показва наличието и степента на възпаление в червата. Всички диагностични процедури, включително колоноскопия и хоспитализация при обостряне, се покриват от НЗОК.
При болест на Крон и улцерозен колит касата финансира и съвременно биологично лечение при пациенти, които отговарят на медицинските критерии.
Множествена склероза: диагностика чрез образни изследвания
При множествена склероза лечението и диагностиката се осъществяват от невролози. Здравната каса покрива всички необходими изследвания за установяване на активни или неактивни лезии в мозъка, ЯМР на глава и гръбначен стълб, компютърна томография и лабораторни тестове за специфични антитела.
Пациентите имат достъп до скъпоструващи терапии, финансирани от НЗОК, които забавят прогресията на заболяването.
Ставни и системни заболявания
Ревматоидният артрит и възпалителните ставни заболявания са свързани със значителна болка и ограничение в движенията. Ревматологът назначава тестове за възпаление (CRP, СУЕ, ревматоиден фактор), рентген и при нужда ЯМР. При ревматоиден артрит се покрива и биологично лечение, насочено към потискане на имунните механизми.
При системните автоимунни заболявания (лупус, васкулити) подходът е сходен, терапия с имуносупресори и кортикостероиди, които потискат образуването на увреждащи тъканите антитела, заедно с редовни лабораторни (ANA) и образни изследвания.
Диспансерно наблюдение при автоимунни заболявания
Експертите от НЗОК подчертават, че пациентите с автоимунни заболявания подлежат на диспансерно наблюдение. Това означава, че през определени интервали преминават контролни прегледи и изследвания с цел проследяване на състоянието и ефекта от лечението на автоимунни заболявания.
Д-р Димитър Димов очертават рамката, в която НЗОК подпомага пациентите с автоимунни заболявания от прегледа при личния лекар и направленията за специалист до лабораторните изследвания, медикаментите и, при определени критерии, биологичните терапии.
Покритието обаче не е автоматично и пълно, достъпът до част от изследванията и до по-скъпите терапии зависи от конкретни медицински критерии, издадени направления и реимбурсен статус на лекарствата, а някои разходи може да са за сметка на пациента.
За да се ориентира в системата, пациентът може да започне от няколко практически стъпки:
- Личният лекар е входната точка – той насочва към специалист и назначава първоначалните изследвания
- Направленията (бл. МЗ-НЗОК № 3 и № 4) определят кои прегледи и изследвания ще бъдат покрити
- Диспансерното наблюдение осигурява редовен контрол на състоянието
Конкретният обхват на покритието и актуалните условия е добре да се проверяват предварително при лекуващия лекар или в НЗОК, тъй като те се определят от действащите към момента нормативни изисквания.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Интервю с експерт от НЗОК относно автоимунните заболявания. Видео материал (YouTube)
Национална здравноосигурителна каса. „НЗОК за теб": Полезна информация за правата на пациентите