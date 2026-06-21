Постоянна умора, необясними промени в теглото, общ дискомфорт, симптоми, които милиони хора пренебрегват с месеци.

Зад тях обаче понякога се крие автоимунно заболяване, състояние, при което имунната система атакува собствените тъкани на организма. За осигурените пациентите в България НЗОК осигурява финансова подкрепа при автоимунни забоялвания, от първия преглед при личния лекар до някой от най-популярните съвременни терапии.

Колко от тези разходи поема държавата и кой има право на безплатно лечение? На тези въпроси отговаря д-р Димитър Димов, главен експерт в НЗОК. Той описва целия път на пациента, от неясните първи симптоми и личния лекар до направленията, лабораторните изследвания и биологичните терапии при автоимунните заболявания.

Снимка: НЗОК

Кои автоимунни заболявания покрива здравната каса

Автоимунните заболявания са хронични състояния, които могат да засегнат различни системи на организма – щитовидната жлеза, ставите, червата, нервната система и кожата. Според информацията, предоставена от НЗОК, диагностиката от здравната каса обхваща широк кръг от тях:

Заболявания на щитовидната жлеза – тиреоидит на Хашимото и Базедова болест

Възпалителни и ревматични заболявания на ставите – ревматоиден артрит, псориатичен артрит

Възпалителни чревни заболявания – болест на Крон и улцерозен колит

Неврологични автоимунни заболявания – множествена склероза

Системни автоимунни заболявания – системен лупус еритематозус, васкулити

Както обяснява д-р Димов, в повечето случаи целта на терапията е да се овладеят симптомите и пациентът да бъде въведен в ремисия за по-кратък или по-дълъг период.

Първата стъпка: пътят на пациента започва от личния лекар

„Първата стъпка е посещение при личния лекар", подчертава д-р Димитър Димов. На базата на симптомите общопрактикуващият лекар преценява дали са необходими допълнителни изследвания или консултация със специалист.

Снимка: Freepik

Предизвикателството е, че симптомите на автоимунно заболяване често са неспецифични, като умора, промени в теглото, общ дискомфорт. Именно затова диагностиката нерядко отнема време и изисква множество изследвания.

Ако възникне съмнение, личният лекар издава:

Направление за специалист (бл. МЗ-НЗОК № 3) – за консултация или съвместно лечение

Направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) – за лабораторни и образни изследвания

На този етап НЗОК покрива основните кръвни тестове, показателите за възпаление, хормоналните тестове и имунологичните маркери.

Щитовидна жлеза: Хашимото и Базедова болест

Автоимунните заболявания на щитовидната жлеза се диагностицират и лекуват от ендокринолог. Чрез ендокринолог направления пациентът получава достъп до хормонални изследвания – TSH, FT4, FT3 и антитела като анти-ТПО, както и ехография на жлезата.

Здравната каса финансира лечението на най-разпространените състояния:

Снимка: OpenAI

При тиреоидит на Хашимото (намалена функция) се покрива заместителна терапия с левотироксин (L-тироксин)

При Базедова болест (свръхпроизводство на хормони) се покрива медикаментозното лечение, потискащо функцията на жлезата

Възпалителни чревни заболявания: Крон и улцерозен колит

Възпалителните чревни заболявания се проследяват от гастроентеролог. За диагнозата се извършват лабораторни и ендоскопски изследвания, а при необходимост, биопсия.

Особено важен показател е фекалният калпротектин, специфичен маркер, който показва наличието и степента на възпаление в червата. Всички диагностични процедури, включително колоноскопия и хоспитализация при обостряне, се покриват от НЗОК.

При болест на Крон и улцерозен колит касата финансира и съвременно биологично лечение при пациенти, които отговарят на медицинските критерии.

Множествена склероза: диагностика чрез образни изследвания

Снимка: Canva

При множествена склероза лечението и диагностиката се осъществяват от невролози. Здравната каса покрива всички необходими изследвания за установяване на активни или неактивни лезии в мозъка, ЯМР на глава и гръбначен стълб, компютърна томография и лабораторни тестове за специфични антитела.

Пациентите имат достъп до скъпоструващи терапии, финансирани от НЗОК, които забавят прогресията на заболяването.

Ставни и системни заболявания

Ревматоидният артрит и възпалителните ставни заболявания са свързани със значителна болка и ограничение в движенията. Ревматологът назначава тестове за възпаление (CRP, СУЕ, ревматоиден фактор), рентген и при нужда ЯМР. При ревматоиден артрит се покрива и биологично лечение, насочено към потискане на имунните механизми.

При системните автоимунни заболявания (лупус, васкулити) подходът е сходен, терапия с имуносупресори и кортикостероиди, които потискат образуването на увреждащи тъканите антитела, заедно с редовни лабораторни (ANA) и образни изследвания.

Диспансерно наблюдение при автоимунни заболявания

Експертите от НЗОК подчертават, че пациентите с автоимунни заболявания подлежат на диспансерно наблюдение. Това означава, че през определени интервали преминават контролни прегледи и изследвания с цел проследяване на състоянието и ефекта от лечението на автоимунни заболявания.

Снимка: Canva

Д-р Димитър Димов очертават рамката, в която НЗОК подпомага пациентите с автоимунни заболявания от прегледа при личния лекар и направленията за специалист до лабораторните изследвания, медикаментите и, при определени критерии, биологичните терапии.

Покритието обаче не е автоматично и пълно, достъпът до част от изследванията и до по-скъпите терапии зависи от конкретни медицински критерии, издадени направления и реимбурсен статус на лекарствата, а някои разходи може да са за сметка на пациента.

За да се ориентира в системата, пациентът може да започне от няколко практически стъпки:

Личният лекар е входната точка – той насочва към специалист и назначава първоначалните изследвания

Направленията (бл. МЗ-НЗОК № 3 и № 4) определят кои прегледи и изследвания ще бъдат покрити

Диспансерното наблюдение осигурява редовен контрол на състоянието

Конкретният обхват на покритието и актуалните условия е добре да се проверяват предварително при лекуващия лекар или в НЗОК, тъй като те се определят от действащите към момента нормативни изисквания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници