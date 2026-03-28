Социалнозначимите заболявания, онкологични, сърдечно-съдови и диабет, са сред водещите причини за заболеваемост и смъртност в съвременното общество.
Често те са резултат от начина ни на живот, стрес, заседнал начин на живот, нездравословно хранене, тютюнопушене. Въпреки че тези заболявания са сериозно предизвикателство, ранното откриване и правилната профилактика могат да спасят живот.
Много хора обаче не знаят какво им се полага като здравноосигурени лица и как да се възползват от безплатните прегледи и изследвания, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигурява.
Научете какви са правата ви, как работи профилактиката и какво включва лечението при най-разпространените социалнозначими заболявания.
Какво представляват социалнозначимите заболявания?
Социалнозначимите заболявания са здравословни състояния, които масово засягат населението и носят сериозна икономическа, психологическа и социална тежест. Те често водят до инвалидизиране и влошено качество на живот.
Основните рискови фактори включват:
- Тютюнопушене
- Заседнал начин на живот
- Стрес и психологическо напрежение
- Нездравословно хранене
- Наследственост
При годишния профилактичен преглед, провеждан от вашия общопрактикуващ лекар, се оценяват тези рискови фактори и се формират групи за целенасочено наблюдение.
Профилактика и лечение на рак на млечната жлеза
Ракът на гърдата е едно от най-честите онкологични заболявания при жените. Профилактиката е ключова, колкото по-рано се открие заболяването, толкова по-добри са шансовете за пълно възстановяване.
Какво включва безплатната профилактика по НЗОК?
При годишния профилактичен преглед за жени над 18 години, ОПЛ провежда следните изследвания:
- Мануално изследване на млечни жлези – за жени над 30 години, ежегодно
- Ехография на млечни жлези – за жени от 30 до 50 години, веднъж на 2 години
- Мамография – за жени от 45 до 69 години, веднъж на 2 години; за жени над 70 години – веднъж на 3 години
Какво прави личният лекар при рискови фактори?
Вашият личен лекар ще:
- Ви информира за рисковите фактори
- Обясни за самоизследване на млечните жлези
- Даде препоръки за здравословен начин на живот
- Насочи ви за консултация с акушер-гинеколог или хирург при нужда
Какво се случва при съмнение за карцином?
Ако има съмнение за рак, личният лекар или специалистът ви насочва с направление (валидно 30 дни) за консултация с гръден хирург. След хирургично отстраняване на възела се извършва хистологично изследване и имунохистохимия. При потвърдена диагноза пациентът се насочва към Обща клинична онкологична комисия, която определя окончателната диагноза, стадия и план за лечение.
Какво заплаща НЗОК при лечение на рак на гърдата?
НЗОК осигурява комплексно онкологично лечение, включващо:
- Химиотерапия
- Лъчелечение
- Имунотерапия
- Комбинация от горните
Лечението се провежда чрез амбулаторни процедури и клинични пътеки, като лечебното заведение координира целия процес. Периодично (на всеки 2-4 месеца) се прави рестадиране за оценка на ефекта от терапията.
Допълнително НЗОК заплаща:
- Първична и постоянна епитеза
- Перука
- Компресивен ръкав при лимфедем
- Сутиен за гръдна епитеза
Профилактика и лечение на рак на маточната шийка
Ракът на маточната шийка е определен като рак на младите, тъй като заема второ място по честота при жени на възраст между 15 и 44 години.
Какво включва скрининга по НЗОК?
При годишния профилактичен преглед, ОПЛ насочва жени от 30 до 40 години за консултация с акушер-гинеколог (АГ). Специалистът взема материал за течно-базирано цитологично изследване (цитонамазка) от шийката на матката.
Важно: Направлението е валидно 30 календарни дни. При две негативни цитологични изследвания, следващият преглед е след 3 години.
HPV ваксинация е безплатна за деца
От април 2025 г. е в сила Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV). Програмата осигурява безплатна ваксинация за:
- Момичета на възраст от 10 до 14 години включително
- Момчета на възраст от 10 до 13 години включително
Лечение при потвърден диагноза
При резултат от цитонамазка ≥ РАР ІІІ В се насочва задължителна консултация с АГ специалист. При потвърден карцином пациентът се хоспитализира за оперативно лечение, след което се изготвя план за лечение от онкологичната комисия, включващ химиотерапия, лъчелечение или комбинация.
Профилактика и лечение на рак на простатата
Ракът на простатата е едно от най-честите онкологични заболявания при мъжете. В началните си стадии протича безсимптомно, което прави профилактиката изключително важна.
Какви са симптомите?
- Затруднено уриниране
- Често нощно уриниране
- Наличие на кръв в урината
Как се диагностицира?
Основният метод за ранно откриване е изследването на простатно-специфичен антиген (PSA). НЗОК заплаща изследването на:
- Свободен PSA (f PSA)
- Общ PSA (tPSA)
Съотношението между двата показателя е основен индикатор за злокачественост.
Кога да се прегледате?
- Мъже над 50 години – ежегодни прегледи при уролог
- Мъже с фамилна обремененост – след 45 години
Лечение и прогноза
Лечението зависи от стадия и агресивността на тумора:
- Активно наблюдение (при нискорискови форми)
- Радикална простатектомия (хирургично отстраняване)
- Лъчетерапия
- Хормонална терапия
- Химиотерапия
Важно: При ранно откриване петгодишната преживяемост достига близо 100%.
Профилактика и контрол на диабет тип 2
По време на годишния профилактичен преглед при риск от диабет се извършва оценка по FINDRISK въпросник (риск от развитие на захарен диабет в следващите 10 години) и изследване на кръвна захар на гладно.
Какво прави личният лекар?
При рискови фактори:
- Обучава пациента за самонаблюдение и контрол на теглото
- Дава препоръки за хранене и двигателна активност
- Преценява необходимостта от консултация с ендокринолог
При много висок риск (над 20 т. по FINDRISK) се извършва допълнително изследване на гликиран хемоглобин. При стойности от 5.5 до 6.5 mmol/l – задължителна консултация с ендокринолог.
Какво заплаща НЗОК за хора с диабет?
НЗОК заплаща тест-ленти за самоконтрол на кръвна захар за всички здравноосигурени лица на инсулиново лечение (диабет тип 1 или тип 2).
Важно: При отпускане на тест-ленти се предоставя безплатно апарат за измерване на кръвна захар (глюкомер) с убождащо устройство и игли.
Профилактика на сърдечно-съдови заболявания
Сърдечно-съдовите заболявания са сред водещите причини за смъртност. Ранното откриване на рисковите фактори е от ключово значение.
Какво включва профилактичният преглед?
За мъже над 40 години и жени над 50 години, ОПЛ назначава веднъж на 5 години:
- Триглицериди
- Общ холестерол и HDL-холестерол
- Оценка на сърдечно-съдов риск по SCORE системата
- LDL-холестерол (при налични сърдечно-съдови заболявания, диабет, хронична бъбречна недостатъчност)
Какво прави личният лекар при рискови фактори?
- Информира пациента за рисковите фактори
- Обучава за самонаблюдение на тегло, кръвно налягане, сърдечна честота
- Дава препоръки за здравословен начин на живот
- Насочва за консултация с кардиолог при много висок риск
Социалнозначимите заболявания не са присъда. Ранното откриване, редовната профилактика и информираността са вашите най-силни оръжия в борбата с тях. Като здравноосигурени лица, имате право на безплатни прегледи, изследвания и лечение, осигурени от НЗОК.
Не пренебрегвайте годишния профилактичен преглед, той може да спаси живота ви. Говорете с вашия личен лекар, питайте за рисковите фактори, възползвайте се от скрининговите програми. Вашето здраве е в ваши ръце.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Национална здравноосигурителна каса (НЗОК). Полезна информация за пациенти.
Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г.. Решение на Министерския съвет от 09.04.2025 г.