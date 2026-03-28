Социалнозначимите заболявания, онкологични, сърдечно-съдови и диабет, са сред водещите причини за заболеваемост и смъртност в съвременното общество.

Често те са резултат от начина ни на живот, стрес, заседнал начин на живот, нездравословно хранене, тютюнопушене. Въпреки че тези заболявания са сериозно предизвикателство, ранното откриване и правилната профилактика могат да спасят живот.

Много хора обаче не знаят какво им се полага като здравноосигурени лица и как да се възползват от безплатните прегледи и изследвания, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигурява.

Научете какви са правата ви, как работи профилактиката и какво включва лечението при най-разпространените социалнозначими заболявания.

Какво представляват социалнозначимите заболявания?

Социалнозначимите заболявания са здравословни състояния, които масово засягат населението и носят сериозна икономическа, психологическа и социална тежест. Те често водят до инвалидизиране и влошено качество на живот.

Основните рискови фактори включват:

Тютюнопушене

Заседнал начин на живот

Стрес и психологическо напрежение

Нездравословно хранене

Наследственост

При годишния профилактичен преглед, провеждан от вашия общопрактикуващ лекар, се оценяват тези рискови фактори и се формират групи за целенасочено наблюдение.

Профилактика и лечение на рак на млечната жлеза

Ракът на гърдата е едно от най-честите онкологични заболявания при жените. Профилактиката е ключова, колкото по-рано се открие заболяването, толкова по-добри са шансовете за пълно възстановяване.

Какво включва безплатната профилактика по НЗОК?

При годишния профилактичен преглед за жени над 18 години, ОПЛ провежда следните изследвания:

Мануално изследване на млечни жлези – за жени над 30 години, ежегодно

Ехография на млечни жлези – за жени от 30 до 50 години, веднъж на 2 години

Мамография – за жени от 45 до 69 години, веднъж на 2 години; за жени над 70 години – веднъж на 3 години

Какво прави личният лекар при рискови фактори?

Вашият личен лекар ще:

Ви информира за рисковите фактори

Обясни за самоизследване на млечните жлези

Даде препоръки за здравословен начин на живот

Насочи ви за консултация с акушер-гинеколог или хирург при нужда

Какво се случва при съмнение за карцином?

Ако има съмнение за рак, личният лекар или специалистът ви насочва с направление (валидно 30 дни) за консултация с гръден хирург. След хирургично отстраняване на възела се извършва хистологично изследване и имунохистохимия. При потвърдена диагноза пациентът се насочва към Обща клинична онкологична комисия, която определя окончателната диагноза, стадия и план за лечение.

Какво заплаща НЗОК при лечение на рак на гърдата?

НЗОК осигурява комплексно онкологично лечение, включващо:

Химиотерапия

Лъчелечение

Имунотерапия

Комбинация от горните

Лечението се провежда чрез амбулаторни процедури и клинични пътеки, като лечебното заведение координира целия процес. Периодично (на всеки 2-4 месеца) се прави рестадиране за оценка на ефекта от терапията.

Допълнително НЗОК заплаща:

Първична и постоянна епитеза

Перука

Компресивен ръкав при лимфедем

Сутиен за гръдна епитеза

Профилактика и лечение на рак на маточната шийка

Ракът на маточната шийка е определен като рак на младите, тъй като заема второ място по честота при жени на възраст между 15 и 44 години.

Какво включва скрининга по НЗОК?

При годишния профилактичен преглед, ОПЛ насочва жени от 30 до 40 години за консултация с акушер-гинеколог (АГ). Специалистът взема материал за течно-базирано цитологично изследване (цитонамазка) от шийката на матката.

Важно: Направлението е валидно 30 календарни дни. При две негативни цитологични изследвания, следващият преглед е след 3 години.

HPV ваксинация е безплатна за деца

От април 2025 г. е в сила Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV). Програмата осигурява безплатна ваксинация за:

Момичета на възраст от 10 до 14 години включително

Момчета на възраст от 10 до 13 години включително

Лечение при потвърден диагноза

При резултат от цитонамазка ≥ РАР ІІІ В се насочва задължителна консултация с АГ специалист. При потвърден карцином пациентът се хоспитализира за оперативно лечение, след което се изготвя план за лечение от онкологичната комисия, включващ химиотерапия, лъчелечение или комбинация.

Профилактика и лечение на рак на простатата

Ракът на простатата е едно от най-честите онкологични заболявания при мъжете. В началните си стадии протича безсимптомно, което прави профилактиката изключително важна.

Какви са симптомите?

Затруднено уриниране

Често нощно уриниране

Наличие на кръв в урината

Как се диагностицира?

Основният метод за ранно откриване е изследването на простатно-специфичен антиген (PSA). НЗОК заплаща изследването на:

Свободен PSA (f PSA)

Общ PSA (tPSA)

Съотношението между двата показателя е основен индикатор за злокачественост.

Кога да се прегледате?

Мъже над 50 години – ежегодни прегледи при уролог

Мъже с фамилна обремененост – след 45 години

Лечение и прогноза

Лечението зависи от стадия и агресивността на тумора:

Активно наблюдение (при нискорискови форми)

Радикална простатектомия (хирургично отстраняване)

Лъчетерапия

Хормонална терапия

Химиотерапия

Важно: При ранно откриване петгодишната преживяемост достига близо 100%.

Профилактика и контрол на диабет тип 2

По време на годишния профилактичен преглед при риск от диабет се извършва оценка по FINDRISK въпросник (риск от развитие на захарен диабет в следващите 10 години) и изследване на кръвна захар на гладно.

Какво прави личният лекар?

При рискови фактори:

Обучава пациента за самонаблюдение и контрол на теглото

Дава препоръки за хранене и двигателна активност

Преценява необходимостта от консултация с ендокринолог

При много висок риск (над 20 т. по FINDRISK) се извършва допълнително изследване на гликиран хемоглобин. При стойности от 5.5 до 6.5 mmol/l – задължителна консултация с ендокринолог.

Какво заплаща НЗОК за хора с диабет?

НЗОК заплаща тест-ленти за самоконтрол на кръвна захар за всички здравноосигурени лица на инсулиново лечение (диабет тип 1 или тип 2).

Важно: При отпускане на тест-ленти се предоставя безплатно апарат за измерване на кръвна захар (глюкомер) с убождащо устройство и игли.

Профилактика на сърдечно-съдови заболявания

Сърдечно-съдовите заболявания са сред водещите причини за смъртност. Ранното откриване на рисковите фактори е от ключово значение.

Какво включва профилактичният преглед?

За мъже над 40 години и жени над 50 години, ОПЛ назначава веднъж на 5 години:

Триглицериди

Общ холестерол и HDL-холестерол

Оценка на сърдечно-съдов риск по SCORE системата

LDL-холестерол (при налични сърдечно-съдови заболявания, диабет, хронична бъбречна недостатъчност)

Какво прави личният лекар при рискови фактори?

Информира пациента за рисковите фактори

Обучава за самонаблюдение на тегло, кръвно налягане, сърдечна честота

Дава препоръки за здравословен начин на живот

Насочва за консултация с кардиолог при много висок риск

Социалнозначимите заболявания не са присъда. Ранното откриване, редовната профилактика и информираността са вашите най-силни оръжия в борбата с тях. Като здравноосигурени лица, имате право на безплатни прегледи, изследвания и лечение, осигурени от НЗОК.

Не пренебрегвайте годишния профилактичен преглед, той може да спаси живота ви. Говорете с вашия личен лекар, питайте за рисковите фактори, възползвайте се от скрининговите програми. Вашето здраве е в ваши ръце.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

