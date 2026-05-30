Имате ли усещането, че настоящият ви личен лекар не отговаря на нуждите ви? Или просто сте се преместили на ново място и искате лекар по-близо до дома? Смяната на личен лекар е ваше законово право и ако действате до края на юни, можете да го упражните още тази седмица.

Ето пълното ръководство, стъпка по стъпка.

Кога може да смените личния си лекар?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предвижда два прозореца в годината за смяна на общопрактикуващ лекар (ОПЛ):

1 – 30 юни (текущ период)

1 – 31 декември

Всички здравноосигурени лица могат да се възползват от тази възможност. Ако пропуснете юнския срок, следващата ви шанс е в края на годината.

Как се извършва смяната, два начина

1. На хартия, класическият начин

Необходимо е да попълните формуляр за постоянен избор на ОПЛ и да го предадете лично на новоизбрания от вас лекар. Формулярът може да се изтегли безплатно от сайта на НЗОК, рубрика „За граждани", линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар".

Не е необходимо да уведомявате досегашния си лекар. Прехвърлянето се извършва автоматично по служебен път в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

2. Онлайн, бързо и без опашки

Онлайн смяна на личен лекар е достъпна чрез сайта на НЗОК е-услуги:

Рубрика „Е-услуги" , „Преглед на досие от здравноосигурените лица"

Вход с цифров сертификат

Меню „Избор на личен лекар"

Формулярът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

Как да намерите подходящ лекар?

На сайта на НЗОК са публикувани данни за всички ОПЛ в страната. Потърсете в рубрика „Е-услуги", линк „Търсене на договорни партньори и дейности", подлинк „Общопрактикуващи лекари", с възможност за филтриране по област и населено място.

Предпочитате телефон? Можете да се свържете с вашата РЗОК, контактите са публикувани в меню „Контакти" на сайта на НЗОК.

Временен избор на лекар, за пътуващи и живеещи извън дома

При кратък престой (под 1 месец)

Ако се намирате в друго населено място и имате остро здравословно оплакване, можете да се обърнете към всеки ОПЛ с договор с НЗОК, дори ако не сте в неговата пациентска листа. НЗОК заплаща за такова инцидентно медицинско посещение, а здравноосигурителната книжка вече не е задължителна.

Ако лекарят поиска заплащане, изискайте задължително финансов документ (касова бележка или фактура).

При по-дълъг престой (1–5 месеца)

Имате право на временен избор на лекар за периода на престоя. За целта попълвате регистрационна форма за временен избор. След изтичане на срока автоматично се връщате към постоянния си лекар.

Какво прави личният ви лекар за вашето здраве?

Ролята на ОПЛ далеч надхвърля издаването на рецепти и направления. Според препоръките на НЗОК и здравните специалисти, основната функция на общопрактикуващия лекар е превантивната медицина или накратко, профилактиката.

Ето какво включва:

Профилактичен преглед при личен лекар , задължителен минимум веднъж годишно, с изследвания съобразени с вашата възраст и пол

Диагностика и проследяване на лечението при остри и хронични заболявания

Диспансеризация на пациенти с артериална хипертония, диабет, исхемична болест на сърцето и др.

Ранно откриване на рискови фактори за рак (на гърдата, шийката на матката, дебелото черво), ХОББ, остеопороза

Консултации за медикаменти, начин на живот, вреди от тютюнопушене и алкохол

Насочване към тесен специалист при необходимост

Профилактичният преглед е задължителен по закон. При неявяване без уважителна причина пациентът подлежи на санкция.

Права на здравноосигурените лица, как да защитите своите?

Ако смятате, че правата ви са нарушени, например, поискано ви е незаконно заплащане, действайте така:

Изискайте финансов документ от лечебното заведение

Подайте сигнал до директора на съответната РЗОК или директно до НЗОК

Приложете копие от документа към жалбата

Жалби и сигнали до РЗОК не са загуба на време. Всеки сигнал се регистрира, проверява от експерти и получава официален писмен отговор. Освен това – всяка подадена жалба задейства конкретна проверка и допринася за подобряване на здравната система.

За въпроси можете да се обадите на безплатния телефон на НЗОК за граждани: 0800 14 800.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

