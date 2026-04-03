Денталното здраве е важна част от общото ни благосъстояние, но не всички знаят точно какви услуги при зъболекаря се заплащат от НЗОК.

Отговаряме на най-често задаваните въпроси за денталните дейности, които здравната каса покрива изцяло или частично.

Кои дентални услуги покрива НЗОК за възрастни над 18 години?

За здравноосигурените лица над 18 години НЗОК осигурява ограничен пакет от дентални услуги. Максималният брой е три лечебни дейности годишно, плюс един безплатен преглед.

Снимка: Pexels

Безплатни услуги:

Един обстоен преглед годишно със снемане на зъбен статус (НЗОК заплаща 16,76 евро)

Услуги с доплащане:

Пломба с химичен композит - доплащате 2,05 евро (НЗОК заплаща 43,63 евро)

Вадене на постоянен зъб с анестезия - доплащате 2,05 евро (НЗОК заплаща 43,63 евро)

Важно: Бременните жени имат право на допълнителен преглед в рамките на годината.

Какво се полага на децата и юношите до 18 години?

Пакетът за лица до 18 години е значително по-широк. Максималният обем е четири лечебни дейности годишно, включително до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Снимка: Canva

Напълно безплатни услуги:

Един обстоен преглед годишно (16,76 евро)

Пломба с химичен композит (45,67 евро)

Вадене на временен зъб с анестезия (18,35 евро)

Вадене на постоянен зъб с анестезия (45,67 евро)

Услуги с минимално доплащане:

Лечение на пулпит/периодонтит на временен зъб - доплащате 2,40 евро (НЗОК заплаща 24,58 евро)

Лечение на пулпит/периодонтит на постоянен зъб - доплащате 3,07 евро (НЗОК заплаща 79,27 евро)

Децата могат да посещават както общопрактикуващ зъболекар, така и специалист по детска дентална медицина, без да е необходимо направление.

Покрива ли НЗОК зъбни протези?

Да. НЗОК заплаща възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени лица с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза. Това включва:

Две дейности за период от 4 години

Контролни прегледи до два месеца след поставяне (НЗОК заплаща 146,88 евро за 2026 г.)

Изработка на протезата (НЗОК заплаща 31,06 евро)

Снимка: Canva

Заплаща ли здравната каса специализирана хирургична дентална помощ?

Да, но е необходимо направление (бланка 119 МЗ) от вашия зъболекар към специалист хирург в договорно с НЗОК лечебно заведение.

За деца до 18 години:

Специализиран преглед - безплатен (17,95 евро)

Инцизия - доплащане 1,53 евро (НЗОК заплаща 21,26 евро)

Вадене на дълбоко фрактуриран зъб - доплащане 2,56 евро (НЗОК заплаща 51,56 евро)

Контролен преглед - доплащане 0,41 евро (НЗОК заплаща 5 евро)

За възрастни над 18 години:

Специализиран преглед - безплатен (17,95 евро)

Инцизия - доплащане 3,83 евро (НЗОК заплаща 18,96 евро)

Вадене на дълбоко фрактуриран зъб - доплащане 6,90 евро (НЗОК заплаща 46,40 евро)

Контролен преглед - доплащане 0,41 евро (НЗОК заплаща 5 евро)

Снимка: Canva

Покрива ли НЗОК вадене на мъдрец?

Обикновеното вадене на мъдрец се покрива от НЗОК като екстракция на зъб. Обаче вадене на полуретинирани и ретинирани мъдреци не е включено в стандартния пакет.

При сложни случаи зъболекарят може да ви насочи с направление към:

Амбулаторна процедура в рамките на 24/48 часа

Болнично лечение по клинична пътека в областта на лицево-челюстната хирургия

Могат ли да се прехвърлят неизползвани манипулации за следващата година?

Не. Пакетът от дентални дейности може да се използва само в рамките на календарната година. Неизползваните процедури не могат да се прехвърлят.

Трябва ли да имам личен зъболекар?

Не е задължително. За разлика от общопрактикуващите лекари, при зъболекарите имате свободата да изберете всеки, който има договор с НЗОК, на територията на цялата страна.

Снимка: Pexels

При посещението носете валидна здравноосигурителна книжка - в нея лекарят вписва извършената дейност, но не се води като ваш "личен зъболекар".

Кога трябва да заплатя допълнително?

Дължите заплащане в следните случаи:

Изчерпали сте полагащия ви се годишен обем дейности

Необходимото лечение не е включено в договорения пакет

Предпочитате методики, средства или материали извън пакета на НЗОК

Как да получа притурка към здравната книжка?

Когато страниците в здравната книжка за дентална помощ се изчерпят, можете да получите безплатно допълнителен лист-притурка в РЗОК по избор на личен лекар.

При издаването се вписват всички извършени дентални дейности за текущата и предходната година.

Снимка: Canva

Какво да направя, ако съм недоволен от получената дентална помощ?

Редовно проследявайте здравното си досие, за да се убедите, че всички дентални дейности, нанесени в него, наистина са ви извършени.

Сигнал за нередност можете да подадете:

По електронен път към НЗОК/РЗОК

На място в офисите на НЗОК/РЗОК

Всички сигнали се регистрират, проверяват и получават официален отговор. Активният контрол от пациентите е ключов за правилното изразходване на публичния ресурс.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източник: