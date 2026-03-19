Броят на случаите на менингит, разследвани от британските здравни власти, нарасна до 20, съобщава Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA). Институцията потвърди, че е била уведомена за случаи на инвазивна менингококова инфекция, предава БТВ Новините.

Тези случаи отново насочват вниманието към едно от най-сериозните инфекциозни заболявания, което може да бъде смъртоносно, ако не бъде разпознато и лекувано навреме.

Менингитът не прави разлика между възрасти и може да засегне както бебета и малки деца, така и юноши и възрастни.

Какво точно е менингит и защо е толкова опасен?

Менингитът представлява възпаление на мембраните, които обграждат мозъка и гръбначния стълб, така наречените менингеи или мозъчни обвивки. Това възпаление не е обикновено заболяване, защото засяга една от най-чувствителните части на тялото, централната нервна система.

Опасността на менингита се крие в това, че той може да се развие изключително бързо. В най-тежките случаи от появата на първите симптоми до животозастрашаващо състояние могат даминат само няколко часа. Затова познаването на симптомите и бързата реакция са от критично значение.

Възпалението на мозъчните обвивки може да бъде причинено от различни инфекциозни агенти. Най-често срещаните причинители са вируси и бактерии, но менингит може да бъде предизвикан и от гъбички или паразити. В редки случаи възпалението се дължи не на инфекция, а на автоимунни заболявания, наранявания на главата или определени медикаменти.

Ако не бъде лекуван навреме, менингитът може да доведе до необратими увреждания на мозъка, загуба на слух или зрение, епилептични гърчове и в най-тежките случаи, до смърт. Особено уязвими са бебетата и малките деца, чиято имунна система все още не е напълно развита.

Каква е разликата между бактериален и вирусен менингит?

Познаването на разликата между различните видове менингит е важно, защото те се различават както по тежест, така и по начина на лечение.



Вирусният менингит е най-честата форма на заболяването. Причинява се главно от вируси от групата на ентеровирусите, които са отговорни за около половината от случаите при възрастни и малко повече от половината при бебета. Тези вируси са особено активни през летните и есенните месеци. Други вируси, които могат да предизвикат менингит, включват вируса на грипа, херпес вирусите, HIV, морбили и паротит.

Добрата новина е, че вирусният менингит обикновено е по-лека форма на заболяването и в повечето случаи организмът се справя сам без специфично лечение. Пациентите се нуждаят предимно от почивка, хидратация и обезболяващи медикаменти. При някои вирусни причинители обаче може да се наложи приложение на антивирусни лекарства.

Бактериалният менингит е най-сериозната и потенциално смъртоносна форма на заболяването. Причинява се от различни видове бактерии, като най-опасната е Neisseria meningitidis, бактерията, която причинява менингококова инфекция. Други бактерии, които могат да предизвикат менингит, са Streptococcus pneumoniae (пневмокок), Haemophilus influenzae тип B и Listeria monocytogenes.

Статистиката при бактериалния менингит е тревожна, около един от десет души, които се разболеят, умират въпреки лечението. Още един от пет получава сериозни усложнения като трайна загуба на слух, увреждане на зрението, мозъчни увреждания или проблеми с паметта. Именно затова бактериалният менингит се счита за медицинска спешност и изисква незабавна хоспитализация и лечение с интравенозни антибиотици.

Какво е менингококова инфекция и защо серогрупа В е най-опасна?

Когато говорим за бактериален менингит, менингококовата инфекция заслужава специално внимание. Тя се причинява от бактерията Neisseria meningitidis, която съществува в няколко различни варианта, наречени серогрупи - A, B, C, W, X и Y.

Менингококите са особено коварни, защото могат да причинят не само менингит, но и сепсис, тежко заразяване на кръвта. Двете състояния често се появяват едновременно и могат да доведат до смърт за часове, ако не бъдат лекувани спешно.

Според данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, през 2022 година менингококи от серогрупа В са били причина за 62% от всички документирани случаи на менингококова инфекция в Европейския съюз. Това означава, че повече от шест от всеки десет случая са причинени именно от този вариант на бактерията.

В България картината е подобна. За периода между 2015 и 2024 година в страната са регистрирани 67 случая на менингококова инвазивна инфекция, от които 12 са завършили с летален изход. При над половината от случаите, при които е проведено серотипиране (определяне на конкретната серогрупа), са изолирани менингококи от серогрупа В. Особено тревожно е, че между 80 и 90% от случаите в България са при деца, като най-висока е заболяваемостта сред децата под петгодишна възраст.

Как да разпознаем симптомите на менингит навреме?

Способността да разпознаем ранните симптоми на менингит може в буквалния смисъл да спаси живот. Проблемът е, че началните признаци често приличат на обикновена настинка или грип, което води до закъснение в търсенето на медицинска помощ.

При възрастни и по-големи деца типичните симптоми включват внезапна висока температура, силно главоболие и втвърдяване на врата. Това втвърдяване, наречено ригидност на тила, е много характерен признак - главата не може да се наведе напред към гърдите. Към тези симптоми се добавят гадене и повръщане, фоточувствителност (чувствителност към ярка светлина), сънливост, объркване и дезориентация.

При бебета и съвсем малки деца симптомите могат да бъдат по-трудни за разпознаване. Вместо да могат да се оплачат от главоболие или втвърдяване на врата, бебетата показват признаци като висока температура, постоянен и пронизителен плач, който не може да се успокои, прекомерна сънливост или обратно - силно безпокойство. Важен признак е и отказът от хранене, както и изпъкване на фонтанела, меката част на главата при новородените.

Един от най-тревожните симптоми при менингококова инфекция е появата на характерен обрив по кожата. Този обрив изглежда като фини червени или лилави петна, които приличат на натъртвания и не избледняват, когато натиснете кожата. Обривът се появява, защото бактериите увреждат кръвоносните съдове и причиняват дребни кръвоизливи под кожата. При хора с по-тъмна кожа този обрив може да се забележи по-трудно, проверете дланите на ръцете и вътрешната страна на устата.

Ако забележите някой от тези симптоми, особено в комбинация, не чакайте, незабавно потърсете спешна медицинска помощ. При съмнение за менингит всяка минута е важна.

Как се предава менингит и кой е в най-висок риск?

Менингитът не се предава толкова лесно като обикновената настинка или грип, но разбирането на начините на предаване е важно за превенцията. Бактериалният и вирусният менингит се разпространяват главно чрез капков път, когато болен човек кихне, кашля или целува друг. Инфекцията може да се предаде и чрез споделяне на лични предмети като чаши, прибори или четки за зъби.

За да се зарази човек, обикновено е необходим продължителен, близък контакт с болен. Затова менингитът се разпространява по-лесно в места, където хората живеят в близост един до друг, студентски общежития, военни казарми, интернати, детски градини. Именно в такива условия са регистрирани повечето огнища на менингококова инфекция.

Определени групи хора са с по-висок риск от заболяване. Бебетата и малките деца под пет години са особено уязвими, защото тяхната имунна система все още не е напълно развита. Втора рискова група са юношите и младите възрастни между 16 и 23 години, особено студентите, живеещи в общежития. В тази възраст социалните контакти са интензивни, което улеснява предаването на инфекцията.

Възрастните хора с отслабен имунитет също са в риск. Това включва хора с HIV, ракови заболявания, след трансплантация на органи или приемащи медикаменти, които потискат имунната система. Бременните жени имат повишен риск от листериоза, инфекция, която може да доведе до менингит.

Професионалният риск също има значение. Здравните работници, учителите, персоналът в детски заведения и хората, работещи с животни, са с по-висок риск от експозиция на инфекциозни агенти.

Как се лекува менингит и кога е най-опасен?

Лечението на менингит зависи изцяло от причинителя на заболяването, но при бактериалния менингит времето е критичен фактор. Веднага щом се постави диагноза бактериален менингит, пациентът се хоспитализира и се започва лечение с интравенозни антибиотици. Колкото по-бързо започне лечението, толкова по-добри са шансовете за пълно възстановяване.

Лекарите обикновено прилагат и кортикостероиди, които помагат за намаляване на възпалението около мозъка и гръбначния стълб. Това може да предотврати част от усложненията, свързани със заболяването. В зависимост от тежестта, пациентите могат да се нуждаят от интензивно лечение, включително поддържане на дишането и кръвообращението.

При вирусен менингит подходът е различен. В повечето случаи организмът се справя сам с инфекцията и лечението е основно поддържащо, почивка, достатъчно течности, обезболяващи и медикаменти срещу висока температура. При някои вирусни причинители, като херпес вирусите, се прилагат специфични антивирусни лекарства.

Менингитът е най-опасен, когато е причинен от бактерии, особено менингококи. Смъртността при бактериален менингит е около 10%, дори при адекватно и навременно лечение. Още 20% от болните получават трайни усложнения. Тези усложнения могат да включват трайна загуба на слух, увреждане на зрението, мозъчни увреждания с последващи проблеми с паметта и концентрацията, епилептични гърчове. В най-тежките случаи на менингококов сепсис може да се развие гангрена, която налага ампутация на крайници.

Какви ваксини срещу менингит съществуват?

Ваксинацията е най-ефективният начин за защита срещу бактериален менингит. Съществуват няколко типа ваксини, които предпазват от различните причинители на заболяването.

Менингококовата конюгирана ваксина, известна като MenACWY, защитава срещу четири серогрупи на менингококи - A, C, W и Y. Тази ваксина се препоръчва за деца на 11-12 години с бустерна доза на 16 години. Тя осигурява дълготрайна защита и е особено важна за юноши, които предстои да живеят в общежития или други места с плътно население.

Друга важна ваксина е MenB ваксината, която защитава конкретно срещу серогрупа В, тази, която причинява повечето случаи на менингококова инфекция в Европа и България. Тази ваксина може да се прилага при бебета, навършили двумесечна възраст, както и при деца до 18-годишна възраст.

Съществува и пневмококова ваксина, която предпазва от Streptococcus pneumoniae - друг важен причинител на бактериален менингит. В много страни тази ваксина е включена в задължителните имунизационни програми за бебета и малки деца.

Ваксините срещу менингит обикновено се понасят добре. Най-честите странични ефекти са леки и временни, болка и зачервяване на мястото на инжектиране, ниска температура за един-два дни, главоболие, умора или леки болки в ставите. Тези симптоми обикновено отзвучават за един до пет дни и са несравними с риска от самото заболяване.

Как се ваксинират децата срещу менингит в България?

Ваксините срещу менингококи от серогрупи A, C, W, Y и B не са част от задължителния имунизационен календар на страната. Това означава, че те попадат в категорията на препоръчителните ваксини, които се правят по избор и се заплащат от родителите.

За родители, които искат да ваксинират децата си, процедурата е следната: ваксината трябва да бъде закупена от аптечната мрежа. След това тя може да бъде поставена от личния лекар на детето или в имунизационните кабинети на Регионалните здравни инспекции. Важно е да знаете, че ваксината MenACWY може да се прилага при деца над шестседмична възраст, докато ваксината срещу серогрупа В е одобрена за бебета над двумесечна възраст.

През март 2025 година от Министерството на здравеопазването съобщиха, че в аптечната мрежа в страната има налична ваксина срещу менингококи от групи A, C, W-135 и Y. От есента на 2025 година в България е налична и ваксината срещу серогрупа В, която е показана за активна имунизация при бебета от двумесечна възраст и деца до 18-годишна възраст.

Тази информация е публикувана и в онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Платформата предоставя актуална информация за наличните ваксини и препоръките за имунизация.

Защитени ли са българските деца без задължителна ваксинация?

Фактът, че ваксините срещу менингококи не са включени в задължителния имунизационен календар и се заплащат от родителите, означава, че голяма част от българското население не е имунизирано срещу това заболяване. Това е съществена разлика в сравнение с редица други европейски страни.

В Гърция, Италия и Великобритания например ваксините срещу менингококи са част от националните имунизационни програми и са безплатни за определени възрастови групи. Това води до много по-висок процент на ваксинирани деца и съответно - по-добра защита на населението.

Важно е да се направи уточнение, което често води до объркване. В задължителния имунизационен календар на България е включена ваксина срещу Haemophilus influenzae тип B, известна като Hib ваксина. Тази бактерия наистина може да причини менингит, но Hib ваксината не предпазва от менингококова инфекция, която се причинява от съвсем различна бактерия - Neisseria meningitidis. Така че детето може да е ваксинирано по задължителния календар, но все пак да няма защита срещу менингококи.

Менингитът е сериозно заболяване, което изисква бързо разпознаване и своевременно лечение. Въпреки че вирусната форма обикновено е по-лека, бактериалният менингит може да бъде смъртоносен за часове и да остави трайни последици дори при лечени пациенти.

Информираността за симптомите, превантивните мерки и възможностите за ваксинация могат да направят съществена разлика. Ако забележите симптоми на менингит при себе си или дете, незабавно търсете медицинска помощ. При това заболяване всяка минута е важна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

