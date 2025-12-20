Имунната система е нашата първа линия на защита срещу болести и инфекции. Когато тя не функционира правилно, било то поради дефицити на имунната система или свръхактивност, организмът ни изпраща ясни сигнали за тревога. Разпознаването на тези симптоми навреме може да бъде решаващо за здравето.

Според изследвания, публикувани от водещи медицински институции, досега са идентифицирани над 300 форми на първични имунодефицитни нарушения. Някои от тях са толкова леки, че остават незабелязани до зряла възраст, докато други се диагностицират още при раждането.

Какво представляват проблемите с имунната система?

Имунната система трябва да защитава тялото от заболявания и да подпомага заздравяването. Но понякога тя може да бъде отслабена, недостатъчно активна, свръхактивна или дори да атакува собствения организъм по погрешка. Експертите от Mayo Clinic отбелязват, че имунните проблеми могат да причинят разнообразни симптоми — от алергични реакции до хронични заболявания.

Снимка: Canva

Основни симптоми на имунни проблеми

Общи признаци (при отслабена и свръхактивна имунна система)

Хронична умора

Постоянното чувство на изтощение е един от най-честите признаци за имунни нарушения. Според проучвания, когато имунната система работи прекалено усилено или недостатъчно ефективно, енергийните ресурси на тялото се изчерпват бързо.

Повтарящи се температури

Необясними, нискостепенни или чести треска може да сигнализира, че имунитетът ви се бори с нещо, или функционира неправилно.

Промени в телесното тегло

Неочаквано отслабване или наддаване на килограми без промяна в диетата може да е свързано с имунни нарушения, особено автоимунни заболявания.

Възпаление

Зачервявания, подуване, топлина и болка в различни части на тялото са класически признаци на възпалителен процес, управляван от имунната система.

Кожни проблеми

Обриви, сухота, сърбеж или язви по кожата могат да индикират имунни проблеми. Екземата представлява алергична реакция, показваща свръхактивна имунна система, докато псориазисът е резултат от атака на имунитета срещу собствените кожни клетки.

Подути лимфни възли

Увеличени лимфни възли в областта на врата, подмишниците или слабините често сигнализират, че имунната система е активирана.

Признаци на отслабена имунна система (имунодефицит)

Снимка: Canva

Чести и тежки инфекции

Ако боледувате по-често от обичайното, пневмонии, бронхити, синузити, ушни инфекции, това може да означава дефицити на имунната система. Специалистите от WebMD предупреждават, че инфекциите, които трудно се лекуват с антибиотици, са особено тревожен сигнал.

Бавно зарастване на рани

Рани, които се заздравяват дълго време, показват, че имунитетът не функционира оптимално.

Стомашно-чревни проблеми

Хронична диария, гадене, коремни спазми или загуба на апетит могат да са симптоми на имунни проблеми. Според Cleveland Clinic, заболявания като болест на Крон, улцерозен колит и целиакия са пряко свързани с неправилна работа на имунната система.

Признаци на свръхактивна имунна система (автоимунни нарушения)

Болки в ставите и неврологични симптоми

Скованост, подуване и болка в ставите са характерни за автоимунни заболявания. Изтръпване, слабост или проблеми със зрението (като при множествена склероза) също могат да сигнализират за атака на имунитета срещу нервната система.

Други специфични симптоми

Сухи и раздразнени очи

Силната сухота на очите може да е признак на синдром на Шьогрен, при който имунната система атакува жлезите, произвеждащи сълзи. Очите стават червени, усеща се наличие на пясък или трън.

Депресия

Изследванията показват връзка между имунните проблеми и депресията. Възпалителните клетки, наречени цитокини, могат да достигнат до мозъка и да понижат нивата на серотонин, невротрансмитер и хормон, който регулира настроението. Добрата новина е, че физическата активност може да помогне за намаляване на възпалението и подобряване на психичното състояние.

Снимка: Canva

Косопад

Неравномерна загуба на коса (алопеция) може да е свързана с автоимунни атаки срещу косените фоликули.

Причини и рискови фактори

Много от първичните имунодефицитни нарушения са наследствени — предават се от един или и двамата родители чрез генетични мутации в ДНК. Според експертите, единственият известен рисков фактор е наличието на фамилна анамнеза за имунни проблеми.

Дефицитите на имунната система се класифицират в шест основни групи:

Недостиг на В-клетки (антитела)

Недостиг на Т-клетки

Комбиниран недостиг на В и Т-клетки

Дефектни фагоцити

Недостиг на комплемент

Неизвестни причини (идиопатични)

Кога да потърсите лекар

Ако изпитвате няколко от тези симптома едновременно, особено чести или тежки инфекции, които не реагират на лечение, е важно да се консултирате със здравен специалист. Само лекар може да постави точна диагноза и да предпише подходяща терапия.

Профилактика и грижа за имунитета

Въпреки че първичните имунни нарушения са причинени от генетични промени и не могат да бъдат предотвратени, можете да предприемете стъпки за укрепване на имунната система и намаляване на риска от инфекции:

Снимка: Canva

Поддържайте добра хигиена : мийте ръцете си редовно

Грижете се за зъбите си : миете зъби поне два пъти дневно

Хранете се балансирано : здравословната диета укрепва имунитета

Бъдете физически активни : редовните упражнения подобряват цялостното здраве

Спете достатъчно : поддържайте постоянен режим на сън

Управлявайте стреса : медитация, йога и хобита помагат за контрол на стреса

Избягвайте контакт със заразени

Консултирайте се за ваксини : попитайте лекаря си кои имунизации са подходящи за вас

Имунната система е сложен механизъм, чието правилно функциониране е от критично значение за здравето. Разпознаването на симптомите на имунни проблеми, от хронична умора и чести инфекции до кожни обриви и стомашни проблеми, е първата стъпка към навременна диагноза и лечение.

Съвременните медицински изследвания непрекъснато разкриват нови форми на имунодефицитни нарушения и разработват по-ефективни терапии. Ако забележите тревожни симптоми, не отлагайте визитата при специалист, ранната намеса може значително да подобри качеството на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------

Източници