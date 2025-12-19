Представете си, че един протеин в кръвта може да накара стареещите клетки да се държат отново като млади. Това вече не е научна фантастика. Според проучване, публикувано в престижното списание Blood, изследователи от Университета на Илинойс в Чикаго идентифицират клетъчен процес, който може да обърне ключови аспекти на стареенето на имунната система.

Откритието е особено важно, защото с напредването на възрастта имунната защита отслабва, правейки тялото по-уязвимо към инфекции, възпаления и дори рак. Новото изследване предлага надежда за подмладяване на имунната система чрез естествен механизъм в организма на човека.

Как стареенето засяга имунната система

С възрастта организмът ни претърпява редица промени, побеляване на косата, намалена мускулна сила, но и съществени промени в имунната система. Едно от най-критичните изменения засяга хематопоетичните стволови клетки, специализирани клетки в костния мозък, които произвеждат всички кръвни и имунни клетки в тялото.

Снимка: Canva

"Нашите хематопоетични стволови клетки са изключително редки," обяснява д-р Сандра Пиньо, доцент по фармакология и регенеративна медицина в Медицинския колеж на УИЧ. "Наричаме ги светият Граал на имунната система."

При млади хора тези стволови клетки произвеждат балансирано количество от два основни типа кръвни клетки:

Миелоидни клетки – включват определени имунни клетки и червени кръвни клетки, носещи кислород.

Лимфоидни клетки – включват Т и В клетки, които играят централна роля в защитата срещу инфекции.

Но с възрастта стволовите клетки започват да произвеждат повече миелоидни и по-малко лимфоидни клетки, което нарушава имунния баланс и отслабва защитата на организма.

Ролята на тромбоцитния фактор 4

Ключовото откритие на изследователския екип е свързано с протеина тромбоцитен фактор 4 (platelet factor 4). При проучвания върху мишки и човешки проби от костен мозък, учените установиха, че този протеин действа като регулатор на стволовите клетки.

При млади организми тромбоцитният фактор 4 функционира като молекулярен месинджър, който казва на стволовите клетки да спрат да се размножават прекалено бързо, предотвратявайки тяхното неконтролирано разрастване.

С напредването на възрастта обаче имунните клетки произвеждат все по-малко тромбоцитен фактор 4, което позволява на стволовите клетки да се делят по-често от нужното.

"Когато стволовите клетки започнат да се делят по-често, отколкото трябва, и ако тяхното размножаване не се регулира, те могат да натрупат мутации с течение на времето," предупреждава д-р Пиньо. При хората тези мутации могат да доведат до:

Хронично възпаление.

Повишен риск от кръвни ракови заболявания .

Сърдечно-съдови заболявания.

Подмладяване на имунната система – експериментални резултати

Най-вълнуващата част от изследването е, че учените успяват да обърнат признаците на стареене при стволовите клетки. Как? Чрез добавяне на тромбоцитен фактор 4.

Снимка: Canva

Експериментите показват впечатляващи резултати:

При възрастни мишки: След ежедневни кръвни инфузии с тромбоцитен фактор 4 в продължение на над месец, имунните и кръвните клетки на животните изглеждаха и се държаха като млади.

При човешки клетки: Когато протеинът е добавен към възрастни човешки стволови клетки в лабораторни условия, резултатът е подобен. "Той подмлади стареенето на кръвната система," казва д-р Пиньо.

Перспективи за бъдещо приложение

Въпреки че ефектът е силен, изследователите подчертават, че тромбоцитният фактор 4 не е магичесско решение, което ще обърне стареенето на всички тъкани и ще удължи драстично живота на възрастните хора.

Според експертите обаче този протеин може да бъде важен компонент от комплексни терапии за:

Лечение на възрастови заболявания на кръвоносната система.

Подобряване на ефективността на трансплантации на костен мозък при възрастни донори.

Превенция на възпалителни процеси, свързани с възрастта.

Намаляване на риска от кръвни ракови заболявания .

"Това е ясно доказателство, че е възможно да се обърнат присъщо определени свързани с възрастта нарушения," заключава д-р Пиньо.

Снимка: Canva

Откритието на тромбоцитния фактор 4 като ключов регулатор на подмладяването на имунната система представлява значителна крачка напред в разбирането на процесите на стареене.

Въпреки че до клинично приложение при хора все още има път, изследването отваря нови възможности за разработване на терапии, които могат да подобрят качеството на живот и здравето на възрастните хора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници