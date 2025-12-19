Представете си, че един протеин в кръвта може да накара стареещите клетки да се държат отново като млади. Това вече не е научна фантастика. Според проучване, публикувано в престижното списание Blood, изследователи от Университета на Илинойс в Чикаго идентифицират клетъчен процес, който може да обърне ключови аспекти на стареенето на имунната система.

Откритието е особено важно, защото с напредването на възрастта имунната защита отслабва, правейки тялото по-уязвимо към инфекции, възпаления и дори рак. Новото изследване предлага надежда за подмладяване на имунната система чрез естествен механизъм в организма на човека.

Как стареенето засяга имунната система

С възрастта организмът ни претърпява редица промени, побеляване на косата, намалена мускулна сила, но и съществени промени в имунната система. Едно от най-критичните изменения засяга хематопоетичните стволови клетки, специализирани клетки в костния мозък, които произвеждат всички кръвни и имунни клетки в тялото.

Снимка: Canva

"Нашите хематопоетични стволови клетки са изключително редки," обяснява д-р Сандра Пиньо, доцент по фармакология и регенеративна медицина в Медицинския колеж на УИЧ. "Наричаме ги светият Граал на имунната система."

При млади хора тези стволови клетки произвеждат балансирано количество от два основни типа кръвни клетки:

Доц. Александър Шинков: Автоимунитетът е сложен феномен (ВИДЕО)

  • Миелоидни клетки – включват определени имунни клетки и червени кръвни клетки, носещи кислород.
  • Лимфоидни клетки – включват Т и В клетки, които играят централна роля в защитата срещу инфекции.

Но с възрастта стволовите клетки започват да произвеждат повече миелоидни и по-малко лимфоидни клетки, което нарушава имунния баланс и отслабва защитата на организма.

Ролята на тромбоцитния фактор 4

Ключовото откритие на изследователския екип е свързано с протеина тромбоцитен фактор 4 (platelet factor 4). При проучвания върху мишки и човешки проби от костен мозък, учените установиха, че този протеин действа като регулатор на стволовите клетки.

При млади организми тромбоцитният фактор 4 функционира като молекулярен месинджър, който казва на стволовите клетки да спрат да се размножават прекалено бързо, предотвратявайки тяхното неконтролирано разрастване.

Физическата активност „тренира“ имунната система срещу рак и инфекции

С напредването на възрастта обаче имунните клетки произвеждат все по-малко тромбоцитен фактор 4, което позволява на стволовите клетки да се делят по-често от нужното.

"Когато стволовите клетки започнат да се делят по-често, отколкото трябва, и ако тяхното размножаване не се регулира, те могат да натрупат мутации с течение на времето," предупреждава д-р Пиньо. При хората тези мутации могат да доведат до:

  • Хронично възпаление.
  • Повишен риск от кръвни ракови заболявания.
  • Сърдечно-съдови заболявания.

Подмладяване на имунната система – експериментални резултати

Най-вълнуващата част от изследването е, че учените успяват да обърнат признаците на стареене при стволовите клетки. Как? Чрез добавяне на тромбоцитен фактор 4.

Снимка: Canva

Експериментите показват впечатляващи резултати:

При възрастни мишки: След ежедневни кръвни инфузии с тромбоцитен фактор 4 в продължение на над месец, имунните и кръвните клетки на животните изглеждаха и се държаха като млади.

При човешки клетки: Когато протеинът е добавен към възрастни човешки стволови клетки в лабораторни условия, резултатът е подобен. "Той подмлади стареенето на кръвната система," казва д-р Пиньо.

Перспективи за бъдещо приложение

Въпреки че ефектът е силен, изследователите подчертават, че тромбоцитният фактор 4 не е магичесско решение, което ще обърне стареенето на всички тъкани и ще удължи драстично живота на възрастните хора.

Д-р Ханс Кеърстед: Как да подкрепим имунната система за дълъг живот (ВИДЕО)

Според експертите обаче този протеин може да бъде важен компонент от комплексни терапии за:

  • Лечение на възрастови заболявания на кръвоносната система.
  • Подобряване на ефективността на трансплантации на костен мозък при възрастни донори.
  • Превенция на възпалителни процеси, свързани с възрастта.
  • Намаляване на риска от кръвни ракови заболявания.

"Това е ясно доказателство, че е възможно да се обърнат присъщо определени свързани с възрастта нарушения," заключава д-р Пиньо.

Снимка: Canva

Откритието на тромбоцитния фактор 4 като ключов регулатор на подмладяването на имунната система представлява значителна крачка напред в разбирането на процесите на стареене. 

Депресията може да е свързана с имунната система

Въпреки че до клинично приложение при хора все още има път, изследването отваря нови възможности за разработване на терапии, които могат да подобрят качеството на живот и здравето на възрастните хора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници

  1. SciTechDaily (2025). „Учените откриват протеин, който може да подмлади застаряващата имунна система“
  2. Zhang, E. et al. (2025). „Тромбоцитен фактор 4 регулира стареенето на хемопоетичните стволови клетки“. Blood, 146(23), 2765. 