Болка, сутрешна скованост и подути стави, симптоми, които много хора приписват на „обикновен артрит".
Реалността обаче е значително по-сложна. Видовете възпалителен артрит са над десет, и всеки от тях има различен механизъм, засяга различни органи и изисква специфично лечение.
Тази статия разкрива основните типове, техните симптоми, причини и съвременните подходи за лечение, а информацията е базирана на данни от водещи медицински организации.
Какво представлява възпалителният артрит?
За разлика от дегенеративния артрит (известен като остеоартрит или артроза), при възпалителния артрит имунната система освобождава възпалителни химикали и атакува собствените тъкани около ставите. Резултатът е оток, болка, увеличено количество ставна течност, мускулна загуба и увреждане на костите и хрущяла.
Тези заболявания се причиняват от нарушена имунна функция – имунната система погрешно разпознава собствените тъкани като заплаха и ги атакува.
Основни видове възпалителен артрит
Петте най-разпространени типа споделят обща патофизиология, но имат важни отличителни черти.
Ревматоиден артрит (РА)
Ревматоиден артрит е автоимунно заболяване, което атакува синовиалната обвивка на ставите – най-често ръцете, китките и коленете. Характерна особеност е, че симптомите засягат симетрично двете страни на тялото, като причиняват силна болка и загуба на функция.
Псориатичен артрит
Псориатичният артрит е имунно-медиирано заболяване, което засяга местата, където сухожилията и лигаментите се свързват с костта. Развива се при около 30% от хората с псориазис, въпреки че някои пациенти го получават без предхождаща кожна болест. Характерни симптоми са промени по ноктите, подути пръсти и увеит (зачервяване на очите).
Системен лупус еритематозус
Системен лупус еритематозус е най-честата форма на лупус. Имунната система атакува тъканите, причинявайки възпаление и увреждания в засегнатите органи. Може да засегне мозъка, кожата, ставите, белите дробове, кръвоносните съдове и бъбреците. Пациентите нерядко развиват кожни обриви, чувствителност към слънце и орални язви.
Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)
Анкилозиращият спондилит засяга предимно гръбначния стълб. Възпалението провокира образуване на допълнителна костна тъкан около прешлените, което води до скованост в гърба и врата. Сутрешната болка и скованост са типични, но обикновено отшумяват с движение в хода на деня.
Подагра
Подагра се причинява от натрупване на уратни кристали в ставите вследствие на повишени нива на пикочна киселина (хиперурикемия). Типично засяга една става наведнъж, най-често палеца на крака. Пикочната киселина се образува при разграждането на пурини, вещества, съдържащи се в редица храни.
Реактивен артрит
Реактивният артрит се развива след предходна инфекция. Според проучване, публикувано през 2022 г., симптомите обикновено отшумяват в рамките на 3–5 месеца, но при 15–30% от пациентите заболяването преминава в хронична форма.
По-редки форми на възпалителен артрит
Освен основните пет, медицинската литература описва и следните видове:
- Псевдоподагра – кристали на калциев пирофосфат се натрупват в хрущяла, засягайки предимно коляното, китката или глезена.
- Ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА) – засяга деца и тийнейджъри; включва шест подтипа, сред които и псориатичен артрит.
- Лаймска артропатия – рядко усложнение при Лаймска болест, засягащо 1 на 4 пациенти; проявява се предимно в колената.
- Септичен (инфекциозен) артрит – бактерии (най-вече Staphylococcus aureus) достигат до ставата по кръвен път или чрез рана в близост до нея.
Симптоми
Независимо от конкретния тип, повечето форми на възпалителен артрит споделят следните признаци:
- ставна болка или дискомфорт
- сутрешна скованост, продължаваща над 60 минути
- оток и чувствителност около ставите
- умора и обща слабост
- загуба на тегло
- повишена температура
- топлина около засегнатата става
При инфекциозен артрит симптомите се развиват рязко.
Причини и рискови фактори
Точните причини за голяма част от формите на възпалителен артрит все още не са напълно изяснени. Националният институт по артрит, мускулно-скелетни и кожни заболявания на САЩ посочва, че при типове като ревматоиден артрит и ЮИА съществува генетична предразположеност, която може да бъде „задействана" от вирусен или бактериален фактор от околната среда.
Фактори, увеличаващи риска от развитие на определени видове възпалителен артрит:
- напреднала възраст
- пол (жените са по-застрашени при РА и СЛЕ)
- тютюнопушене
- затлъстяване
- диета, богата на пурини (при подагра)
- генетична предразположеност
Диагностика
За поставяне на диагнозата ревматологът извършва физикален преглед и снема подробна история на заболяването. Назначават се следните кръвни изследвания:
- СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите): маркер за системно възпаление
- С-реактивен протеин (CRP): показва активно възпаление
- Ревматоиден фактор и анти-CCP антитела: специфични за ревматоиден артрит
- Антинуклеарни антитела: скрининг за лупус
- Пикочна киселина в кръв или урина: при съмнение за подагра
Лечение на видовете артрит
Лечението е строго индивидуализирано и зависи от конкретния тип артрит, тежестта на заболяването и общото здравословно състояние на пациента. Съществуват над десет вида възпалителен артрит – от разпространения ревматоиден артрит до по-редките форми като Лаймска артропатия.
Всеки тип има различен произход, симптоматика и изисква специфичен терапевтичен подход. Ранната диагностика е от решаващо значение: при продължителна ставна болка, сутрешна скованост или оток, незабавно се консултирайте с ревматолог.
Източници
- Medical News Today (2023): Видове възпалителен артрит: симптоми, причини и лечение
- Американска фондация за артрит: Какво е възпалителен артрит?
- Cleveland Clinic (2025): Възпалителен артрит: ревматоиден, реактивен и други
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: Избрани имунни нарушения
- University of California (2025): 6 често срещани вида артрит и свързани с него състояния