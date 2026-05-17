Болка, сутрешна скованост и подути стави, симптоми, които много хора приписват на „обикновен артрит".

Реалността обаче е значително по-сложна. Видовете възпалителен артрит са над десет, и всеки от тях има различен механизъм, засяга различни органи и изисква специфично лечение.

Тази статия разкрива основните типове, техните симптоми, причини и съвременните подходи за лечение, а информацията е базирана на данни от водещи медицински организации.

Какво представлява възпалителният артрит?

За разлика от дегенеративния артрит (известен като остеоартрит или артроза), при възпалителния артрит имунната система освобождава възпалителни химикали и атакува собствените тъкани около ставите. Резултатът е оток, болка, увеличено количество ставна течност, мускулна загуба и увреждане на костите и хрущяла.

Тези заболявания се причиняват от нарушена имунна функция – имунната система погрешно разпознава собствените тъкани като заплаха и ги атакува.

Основни видове възпалителен артрит

Петте най-разпространени типа споделят обща патофизиология, но имат важни отличителни черти.

Ревматоиден артрит (РА)

Ревматоиден артрит е автоимунно заболяване, което атакува синовиалната обвивка на ставите – най-често ръцете, китките и коленете. Характерна особеност е, че симптомите засягат симетрично двете страни на тялото, като причиняват силна болка и загуба на функция.

Псориатичен артрит

Псориатичният артрит е имунно-медиирано заболяване, което засяга местата, където сухожилията и лигаментите се свързват с костта. Развива се при около 30% от хората с псориазис, въпреки че някои пациенти го получават без предхождаща кожна болест. Характерни симптоми са промени по ноктите, подути пръсти и увеит (зачервяване на очите).

Системен лупус еритематозус

Системен лупус еритематозус е най-честата форма на лупус. Имунната система атакува тъканите, причинявайки възпаление и увреждания в засегнатите органи. Може да засегне мозъка, кожата, ставите, белите дробове, кръвоносните съдове и бъбреците. Пациентите нерядко развиват кожни обриви, чувствителност към слънце и орални язви.

Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)

Анкилозиращият спондилит засяга предимно гръбначния стълб. Възпалението провокира образуване на допълнителна костна тъкан около прешлените, което води до скованост в гърба и врата. Сутрешната болка и скованост са типични, но обикновено отшумяват с движение в хода на деня.

Подагра

Подагра се причинява от натрупване на уратни кристали в ставите вследствие на повишени нива на пикочна киселина (хиперурикемия). Типично засяга една става наведнъж, най-често палеца на крака. Пикочната киселина се образува при разграждането на пурини, вещества, съдържащи се в редица храни.

Реактивен артрит

Реактивният артрит се развива след предходна инфекция. Според проучване, публикувано през 2022 г., симптомите обикновено отшумяват в рамките на 3–5 месеца, но при 15–30% от пациентите заболяването преминава в хронична форма.

По-редки форми на възпалителен артрит

Освен основните пет, медицинската литература описва и следните видове:

Псевдоподагра – кристали на калциев пирофосфат се натрупват в хрущяла, засягайки предимно коляното, китката или глезена.

Ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА) – засяга деца и тийнейджъри; включва шест подтипа, сред които и псориатичен артрит.

Лаймска артропатия – рядко усложнение при Лаймска болест , засягащо 1 на 4 пациенти; проявява се предимно в колената.

Септичен (инфекциозен) артрит – бактерии (най-вече Staphylococcus aureus ) достигат до ставата по кръвен път или чрез рана в близост до нея.

Симптоми

Независимо от конкретния тип, повечето форми на възпалителен артрит споделят следните признаци:

ставна болка или дискомфорт

сутрешна скованост, продължаваща над 60 минути

оток и чувствителност около ставите

умора и обща слабост

загуба на тегло

повишена температура

топлина около засегнатата става

При инфекциозен артрит симптомите се развиват рязко.

Причини и рискови фактори

Точните причини за голяма част от формите на възпалителен артрит все още не са напълно изяснени. Националният институт по артрит, мускулно-скелетни и кожни заболявания на САЩ посочва, че при типове като ревматоиден артрит и ЮИА съществува генетична предразположеност, която може да бъде „задействана" от вирусен или бактериален фактор от околната среда.

Фактори, увеличаващи риска от развитие на определени видове възпалителен артрит:

напреднала възраст

пол (жените са по-застрашени при РА и СЛЕ)

тютюнопушене

затлъстяване

диета, богата на пурини (при подагра)

генетична предразположеност

Диагностика

За поставяне на диагнозата ревматологът извършва физикален преглед и снема подробна история на заболяването. Назначават се следните кръвни изследвания:

СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите): маркер за системно възпаление

С-реактивен протеин (CRP) : показва активно възпаление

Ревматоиден фактор и анти-CCP антитела : специфични за ревматоиден артрит

Антинуклеарни антитела : скрининг за лупус

Пикочна киселина в кръв или урина: при съмнение за подагра

Лечение на видовете артрит

Лечението е строго индивидуализирано и зависи от конкретния тип артрит, тежестта на заболяването и общото здравословно състояние на пациента. Съществуват над десет вида възпалителен артрит – от разпространения ревматоиден артрит до по-редките форми като Лаймска артропатия.

Всеки тип има различен произход, симптоматика и изисква специфичен терапевтичен подход. Ранната диагностика е от решаващо значение: при продължителна ставна болка, сутрешна скованост или оток, незабавно се консултирайте с ревматолог.

