Подаграта е най-честата форма на възпалително артритно заболяване, което засяга милиони хора по света. Въпреки че много я свързват само с внезапна, пронизваща болка в големия пръст на крака, това заболяване всъщност преминава през четири различни стадия, от напълно безсимптомен етап до потенциално увреждащ хроничен стадий.

Разбирането на тези етапи и разпознаването на ранните симптоми на подагра може да направи разликата между ефективно управление на заболяването и сериозни усложнения в бъдеще.

В тази статия ще разгледаме подробно всеки от четирите стадия на подаграта, как да разпознаете първите алармиращи признаци и какви стъпки можете да предприемете за предотвратяване прогресията на заболяването.

Какво представлява подаграта?

Подаграта възниква, когато пикочната киселина в кръвта достигне високи нива и формира игловидни кристали, които се натрупват в ставите и околните тъкани. Това води до интензивна болка, зачервяване и подуване на засегнатата област.

Пикочната киселина е естествен отпаден продукт, който се образува при разграждането на пурини, съединения, които се срещат естествено в телесните тъкани, но също така и в определени храни като алкохолни напитки, миди, бекон, пуешко месо, дивеч и черен дроб.

При нормални обстоятелства пикочната киселина се разтваря в кръвта, филтрира се от бъбреците и се отделя чрез урината. Когато обаче организмът произвежда твърде много пикочна киселина или бъбреците не успяват ефективно да я елиминират, нивата й в кръвта се повишават, състояние, известно като хиперурикемия.

Стадий 1: Безсимптомна подагра (асимптоматична подагра)

Първият стадий на подаграта често остава напълно незабелязан, тъй като не причинява никакви видими симптоми.

Какво се случва в тялото?

На този етап нивата на пикочната киселина в кръвта започват да се повишават над нормалното (хиперурикемия), но все още не са достигнали критичната точка, при която се формират кристали в ставите. За някои хора хиперурикемията никога не предизвиква симптоми, докато за други това е началото на подагрения процес.

Важно да знаете:

Не всеки човек с високи нива на пикочна киселина ще развие подагра.

Този стадий може да продължи години без никакви признаци.

Редовните кръвни изследвания могат да разкрият повишени нива на пикочна киселина.

Стадий 2: Остра подагра (подагрена атака)

Вторият стадий е моментът, в който повечето хора за първи път осъзнават, че имат подагра. Според експертите от Arthritis Foundation, това е етапът, в който ставите стават болезнени и възпалени.

Характерни симптоми на подагра:

Внезапна, интензивна болка - често се появява през нощта.

Зачервяване и подуване на засегнатата става.

Чувствителност - дори допирът на чаршафа може да причини болка.

Ограничена подвижност на засегнатата става.

Епизодът може да продължи от няколко дни до няколко седмици.

Най-често засегнати стави при подагра:

Голям пръст на крака (най-често)

Колене

Китки

Глезени

Диагностициране на подагра

Лекарят може да потвърди диагнозата подагра чрез анализ на ставна течност, при който се търсят кристали на пикочна киселина. Това е единственият начин да се разграничи подаграта от други форми на артрит, като ревматоиден или псориатичен артрит, които изискват различно лечение.

Важно е да се направи разлика и с псевдоподагра (CPPD), състояние, което прилича на подагра, но кристалите са от калциев пирофосфат, а не от пикочна киселина.

Лечение на подагра в напреднал стадий:

Лечението на подагра в този етап се фокусира върху:

Облекчаване на болката и възпалението.

Управление на нивата на пикочната киселина.

Диета с ниско съдържание на пурини.

Медикаменти, които намаляват производството или увеличават отделянето на пикочна киселина.

Стадий 3: Интеркритична или интервална подагра

След първата атака н аподагра обикновено следва период без симптоми, който може да продължи месеци или дори години. Този етап, в който атаките идват на интервали, се нарича интеркритична или интервална подагра.

Особености на този стадий:

Липса на видими симптоми между атаките.

Пикочната киселина продължава да се натрупва в кръвта и ставите.

Рискът от бъдещи атаки остава висок.

Препоръки за управление на подаграта:

Според проучвания в областта на ревматологията, дори когато няма симптоми, е важно да:

Продължите приема на медикаменти за понижаване на пикочната киселина (ако са предписани).

Поддържате здравословно тегло - загубата на излишни килограми значително помага.

Пиете достатъчно вода - най-малко 8 чаши дневно.

Спазвате диета с ниско съдържание на пурини.

Храни, които трябва да ограничите при подагра:

Червено месо и черен дроб.

Морски дарове (особено миди, сардини).

Алкохол (особено бира).

Подсладени напитки с фруктоза.

Стадий 4: Хронична тофусна подагра

Ако нивата на пикочната киселина не се контролират ефективно, подаграта може да прогресира до финалния и най-проблематичен стадий - хронична тофусна подагра.

Какво са тофусите?

Тофусите са натрупвания на уратни кристали, които се появяват като възлести образувания под кожата. Те могат да се формират в:

Стави

Бурси (торбички, които предпазват ставите)

Кости и хрущяли

Под кожата

Усложнения на хроничната подагра:

Физически промени и ограничена подвижност на пръстите

Увреждане на ставите и деформации

Инфекции на тофусите

Постоянна болка в ставите

Бъбречни камъни

Благодарение на съвременните методи за лечение на подагра, повечето хора никога не достигат до този четвърти стадий. За тези, които го достигнат, продължителното използване на медикаменти за понижаване на пикочната киселина може да:

Намали риска от усложнения.

В някои случаи напълно елиминира видимите тофуси.

Кога да потърсите лекар при съмнение за подагра?

Трябва да се консултирате с лекар незабавно, ако:

Изпитвате внезапна, интензивна болка в ставата

Ставата е зачервена, подута и гореща на допир

Имате повтарящи се епизоди на болка в ставите

Забелязвате възлести образувания под кожата

Как да предотвратите прогресията на подаграта?

1. Редовни медицински прегледи

Проследявайте нивата на пикочната киселина чрез кръвни изследвания

2. Поддържайте здравословно тегло

Излишните килограми увеличават риска от подагрени атаки

3. Хидратация

Пийте поне 2-3 литра вода дневно

4. Диета

Ограничете храните, богати на пурини

5. Спазвайте предписанията

Приемайте редовно медикаментите, предписани от Вашия лекар

6. Избягвайте алкохола

Особено бирата, която е богата на пурини

Подаграта е управляемо заболяване, когато се разпознае навреме и се лекува подходящо. Разбирането на четирите стадия на подаграта, от безсимптомната хиперурикемия до потенциално увреждащата хронична форма е от ключово значение за ефективното й контролиране.

Ранното разпознаване на симптомите на подагра и своевременната консултация с лекар могат да минимизират или дори напълно да елиминират

Не пренебрегвайте първите симптоми. При появата им се консултирайте с вашия лекар или ревматолог за точна диагноза и персонализиран план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

