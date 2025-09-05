Подаграта е възпалително заболяване на ставите, предизвикано от натрупване на пикочна киселина в организма.

Когато нивата на това вещество се повишат прекомерно, в ставите започват да се отлагат уратни кристали, които причиняват силна болка, зачервяване и оток.

А кризата може да се появи внезапно, често през нощта, и да продължи от няколко дни до седмица, ако не предприемете правилните мерки. Специалистите от Биотика споделят какво се пие при криза, за да може да премине тя по-лесно и по-бързо.

Подходящи храни и напитки при криза от подагра

По време на криза е важно да реагирате бързо, за да намалите възпалението, да облекчите болката и да подпомогнете възстановяването на подвижността. Това включва както подходящи лекарства и добавки за подагра, така и правилен прием на храни, течности и билкови средства:

Вода

Най-важното средство при подагра е да пиете голямо количество вода. Помнете, нужни са поне два до три литра дневно. Това помага за разреждане на пикочната киселина и нейното по-бързо изхвърляне чрез бъбреците.

Билки:

чай от коприва – подпомага бъбречната функция и действа леко диуретично;

чай от мечо грозде – има изразен диуретичен ефект и помага за изхвърляне на излишната пикочна киселина;

запарка от глухарче – стимулира отделянето на течности и намалява подуването.

Сок от череши

Богат е на антиоксиданти и вещества, които намаляват възпалението и риска от нови пристъпи.

Правилно хранене

Ограничете консумацията на месо, месни субпродукти, бобови култури и алкохол, които увеличават нивата на пикочна киселина. Избягвайте също и храните с високо съдържание на сол.

Подходящият режим на хранене връща баланса на уратите в организма и помага за облекчаване на кризата и предотвратяване на бъдещи пристъпи.

Медикаментозно лечение при криза от подагра

При силна болка и подуване лекарят може да предпише медикаментозна терапия с лекарство, което да намали възпалението и уратите в кръвта. Най-често се използват:

нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС ) – ибупрофен, напроксен, диклофенак;

колхицин – специфично лекарство за подагра, което облекчава симптомите при остра криза;

кортикостероиди – при тежки случаи и когато други терапии не са подходящи.

Важно е медикаментите да се приемат само по предписание на специалист, тъй като неправилната дозировка или избор на лекарство може да доведе до допълнителни усложнения.

Какво друго да направите при криза?

По време на остър пристъп на подагра е важно също да осигурите покой на засегнатата става и да избягвате интензивно движение. Можете да облекчите болезнеността със студен компрес, който намалява възпалението. Осигурете си и достатъчно сън, за да подпомогнете възстановяването на организма си.

Правилният подход при подагра може да съкрати продължителността на кризата и да намали риска от бъдещи пристъпи. При първи симптоми е добре да реагирате бързо и да потърсите лекарска помощ, за да избегнете усложнения и трайни увреждания на ставите.