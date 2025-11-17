Подаграта вече не е болест само на „кралете и богатите“. В Европа тя засяга между 1% и 4% от възрастното население, като честотата й драматично се увеличава през последните десетилетия. Причината е в съвременния начин на живот, затлъстяване, диабет, хипертония и нездравословно хранене превръщат подаграта в епидемия.

Близо 68% от пациентите с подагра страдат и от високо кръвно налягане, 59% имат повишен холестерол, а 48% са със затлъстяване. Мъжете са особено уязвими, заболяването ги засяга 9 пъти по-често от жените, обикновено между 40 и 50-годишна възраст. Жените развиват симптоми по-късно, след менопаузата.

Снимка: OpenAI

Правилното хранене може да намали пристъпите на подагра. Ето как да превърнете чинията си в най-добрия съюзник срещу болката и метаболитните проблеми, които я съпътстват, съветва Американската бъбречна фондация.

Как храната провокира пристъпите на подагра

Подаграта е форма на артрит, причинена от високи нива на пикочна киселина в кръвта. Когато тялото разгражда вещества, наречени пурини, се образува пикочна киселина като страничен продукт. Пурините са естествени съединения, които се намират във всяка клетка на тялото и в много храни, също така помагат за изграждането на ДНК и поддържат производството на енергия.

При нормални условия пикочната киселина се разтваря в кръвта, преминава през бъбреците и се отделя с урината. Проблемът възниква, когато тялото произвежда твърде много пикочна киселина или бъбреците не могат да я отстранят ефективно. Тогава тя се натрупва в кръвта и ако нивата останат високи твърде дълго, остри кристали могат да се образуват в ставите и тъканите.

Снимка: iStock

Пристъпът на подагра може да настъпи внезапно, често посред нощ. Засегнатата става е гореща, подута и много болезнена, че дори докосването на завивката може да е непоносимо. Най-често страда големият пръст на крака, но болката може да се появи и в глезените, китките и пръстите на ръцете, пише Mayo Clinic.

„Усещам как храната предизвиква пристъп на подагра почти незабавно", споделя Цианенг Ванг, пациент, живеещ с подагра. „Все едно включваш бойлер и чуваш съскането в тръбите. Чувствам внезапна топлина, която нагорещява ставите ми."

Рискови фактори на подагра

Възможността за развитие на подагра се увеличава при високи нива на пикочна киселина в организма. Диетата, богата на червено месо, ракообразни, газирани напитки, подсладени с плодова захар, повишава риска. Консумацията на алкохол, особено бира, също допринася за проблема.

Наднорменото тегло кара тялото да произвежда повече пикочна киселина, а бъбреците се затрудняват да я отстраняват. Определени заболявания като диабет, затлъстяване, сърдечни и бъбречни болести увеличават риска, както и някои лекарства за хипертония.

Усложнения: защо не бива да пренебрегвате подаграта

Нелекуваната подагра може да доведе до сериозни проблеми. Повтарящите се пристъпи могат да причинят ерозия и разрушаване на ставите. При напреднала подагра се образуват депозити от кристали под кожата, наречени тофи, възли, които могат да се появят по пръстите, ръцете, краката, лактите или ахилесовите сухожилия.

Кристалите на пикочна киселина могат да се натрупват и в пикочните пътища, причинявайки бъбречни камъни. Всъщност подаграта и бъбречните заболявания са тясно свързани, до 4 от 10 души с подагра имат и бъбречни проблеми. Именно затова грижата за подаграта означава и грижа за бъбреците.

Петте най-добри храни при подагра

Нискомаслени млечни продукти

Изследване в Journal of Dairy Science показва, че консумацията на повече нискомаслени млечни продукти и кисело мляко може да помогне за понижаване на нивата на пикочна киселина. Млякото съдържа определени аминокиселини, които подпомагат способността на тялото да обработва и отстранява пикочната киселина.

Снимка: iStock

Изберете: Нискомаслено или обезмаслено мляко, натурално кисело мляко и кефир.

Избягвайте: Пълномаслени или подсладени млечни продукти, които добавят наситени мазнини и захар.

Плодове и зеленчуци

Консумацията на повече плодове, особено череши, горски плодове и цитрусови, може да намали риска от пристъпи на подагра. Изследванията откриват, че черешите имат противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които понижават нивата на пикочна киселина и предотвратяват обостряния.

Въпреки че много зеленчуци съдържат високи нива на пурини, проучванията показват, че употребата им не увеличава риска от подагра, за разлика от месото.

Изберете: Пресни плодове и зеленчуци

Избягвайте: Плодови сокове и подсладени консерви

Забележка: Много плодове и зеленчуци са богати на калий. Ако имате бъбречно заболяване с ограничения за калий, консултирайте се с диетолог.

Пълнозърнести храни

Проучване от 2025 г. в Arthritis Care & Research установява, че консумацията на поне една порция пълнозърнести зърнени закуски, овесена каша или овесени трици значително намалява риска от подагра. Пълнозърнестите храни съдържат по-малко пурини и помагат за регулиране на кръвната захар – особено важно за хора с диабет или инсулинова резистентност.

Изберете: Овесена каша, пълнозърнест хляб, кафявориз, киноа, булгур.

Избягвайте: Рафинирани зърнени храни като бял хляб, бял ориз и подсладени зърнени закуски.

Бобови растения и растителни протеини

Лещата, боб, тофу и нахут са отлични източници на протеин за хора с подагра. Те са богати на фибри, антиоксиданти и растителни съединения, които могат да намалят възпалението и да подкрепят здравето на бъбреците. Макар тези храни да съдържат умерени количества пурини, растителните протеини не повишават риска от подагра по начина, по който го правят червеното месо и органите.

Снимка: iStock

Изберете: Леща, черен боб, нахут, едамаме, тофу и темпе.

Избягвайте: Прекомерна консумация на червено месо, кожата на птиците или преработени растителни меса с високо съдържание на натрий.

Вода и неподсладени напитки

Хидратацията е един от най-лесните и ефективни начини за управление на подаграта. Водата помага на бъбреците да изхвърлят излишната пикочна киселина, намалявайки вероятността от натрупване на кристали в ставите.

Изберете: Вода и плодови сокове

Избягвайте: Подсладени напитки като газирани напитки, подсладени чайове, енергийни напитки и плодови сокове с високо съдържание на фруктоза

Неподсладените напитки, билковите чайове без кофеин и черното кафе (в умерени количества) също са добър избор.

Важно: Много билкови чайове взаимодействат с лекарства. Попитайте лекаря си кои чайове са безопасни. Хората с напреднало бъбречно заболяване може да имат нужда и от ограничаване на течностите.

Петте най-вредни храни при подагра

Червено месо и органи

Говеждото, свинското, агнешкото месо и органите като черен дроб, бъбреци и задушки са изключително богати на пурини. Консумацията на големи количества от тези храни повишава нивата на пикочна киселина и увеличава риска от пристъпи.

Морски дарове

Макар рибата да е здравословна за други диети, някои видове е добре да се ограничат при подагра. Аншоа, сардини, скумрия, миди и морски дарове са високо пуринови и са свързани с подагрени обостряния.

Избягвайте: Аншоа, сардини, морски дарове, скумрия

Изберете: Сьомга (в умерени количества)

Подсладени напитки и сладкиши

Газираните напитки, подсладените ледени чайове, енергийните напитки и сокове със захар съдържат високи нива на фруктоза, вид захар, която увеличава производството на пикочна киселина в черния дроб. Тези напитки имат ниска хранителна стойност и допринасят за затлъстяването, още един рисков фактор за подагра.

Алкохол, особено бира

Изследванията показват, че алкохолът, особено бирата, е увеличава риска от пристъпи на подагра. Алкохолът затруднява способността на тялото да отстранява пикочната киселина, а бирата съдържа пурини, които допълнително повишават нивата ѝ.

Снимка: Canva

Избягвайте: Бира, спиртни напитки и честа консумация на алкохол

Изберете: Безалкохолни коктейли или вино (в умерени количества)

Ултрапреработени храни

Преработените храни с високо съдържание на натрий и транс-мазнини увеличават стреса и възпалението в бъбреците. Макар да не причиняват директно натрупване на пикочна киселина, те влошават други здравословни състояния, които допринасят за бъбречни проблеми или подагра.

Избягвайте: Бързи храни, пакетирани закуски, замразени готови ястия и всичко с високо съдържание на натрий, мазнини или добавена захар

Изберете: Прясно или минимално преработени ястия, приготвени у дома с цели съставки

Храната е лекарство при подагра

Управлението на подаграта изисква комбинация от медикаменти и промени в начина на живот, но диетата играе ключова роля. Като избирате нискомаслени млечни продукти, пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, растителни протеини и пиете много вода, можете значително да понижите нивата на пикочна киселина и да намалите болезнените пристъпи.

В същото време ограничаването на червено месо, определени морски дарове, подсладени напитки, алкохол и преработени храни ще предпази ставите и бъбреците ви. Всяка здравословна промяна е стъпка към по-малко болка и по-добро качество на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.