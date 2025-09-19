Диета при свръхактивен пикочен мехур: Кои храни облекчават симптомите

Свръхактивният пикочен мехур е клиничен синдром, който е съвкупност от симптоми. Най-честият от тях е внезапната неотложна нужда от уриниране, както и честотата на уриниране (над 8 пъти дневно).

Някои храни и напитки могат да раздразнят пикочния мехур и да влошат симптомите, така че идентифицирането и ограничаването на тези фактори може да помогне за намаляване на честото желание за уриниране, пише Healthline.

Няма диета за свръхактивен пикочен мехур, но това, което консумирате или пиете, а понякога и количеството, може да влоши симптомите. Така че контролирането на хранителния режим е от ключово значение.

Според статистиката в България между 10% и 20% са засегнати от това състояние, като то влияе сериозно върху ежедневието и живота на хората.

Какво е свръхактивен пикочен мехур

Свръхактивният пикочен мехур (СПП) е комбинация от симптоми, които могат да ви накарат да уринирате по-често, да имате неконтролируеми позиви за уриниране, да изпитвате инконтиненция и да се налага да уринирате през нощта.

Причините включват коремна травма, инфекция, увреждане на нервите, лекарства и определени течности.

Кого засяга свръхактивният пикочен мехур?

Свръхактивният пикочен мехур е най-често срещан при хора на 65 и повече години. Жените могат да имат СПП на по-ранна възраст, обикновено около 45 години.

Може ли диетата да помогне при свръхактивен пикочен мехур?

Ако имате свръхактивен пикочен мехур, някои храни и напитки могат допълнително да раздразнят пикочния мехур или пикочните пътища. Това може да доведе до засилване на следните симптоми:

Често уриниране

Спазми на пикочния мехур

Уринарна инконтиненция

Като цяло, пиенето на достатъчно вода поддържа цялостното ви здраве. Но ако имате свръхактивен пикочен мехур, повече прием на течности обикновено означава повече посещения до тоалетната. Ако тези течности са газирани, те могат да влошат симптомите ви още повече.

Много хора със свръхактивен пикочен мехур избягват да пият преди лягане, за да намалят посещенията до тоалетната през нощта.

Имайте предвид, че твърде малкият прием на течности също не е идеален. Ако пиете твърде малко, урината ви може да стане концентрирана и киселинна, което засилва дразненето на червата.

Кои храни ви карат да уринирате по-често?

Някои храни и напитки могат да засилят симптомите на овариален абсцес, което води до по-чести посещения в тоалетната, информира WebMD.

Киселинни храни: Цитрусовите плодове (лимони, лаймове, портокали и грейпфрут), доматите и доматените продукти (като доматен сос или салса) са сред основните докладвани нарушители.

Решение: Яжте повече плодове, които са по-малко киселинни, като круши или боровинки. Те също така са богати на антиоксиданти, борещи се с болести. Ако харесвате лимон във водата си, опитайте да добавите тънко резенче.

Силно пикантни храни: Някои хора казват, че лютите чушки или уасабито унищожават пикочния им мехур.

Решение: Намалете подправките малко по малко и вижте дали симптомите ви ще се подобрят.

Изкуствени подсладители: Аспартам, захарин и други изкуствени подсладители не се намират само в напитките, те се добавят и към храните.

Решение: Четете етикетите на предварително опакованите храни и консумирайте тези с изкуствени подсладители умерено.

Шоколад: В този сладък продукт също има кофеин.

Решение: Пропуснете големите шоколадови блокчета. Ограничете се с едно-две квадратчета дневно.

Солени храни: Картофените чипсове, солените ядки и други солени храни могат да накарат тялото да задържа вода, която в крайна сметка отива в пикочния мехур. Те също така ви правят по-жадни, така че е вероятно да пиете повече течности.

Решение: Преминете към закуски с ниско съдържание на сол или без сол.

Премахването на дразнещи храни не е задължително да бъде подход „всичко или нищо“.

Може да откриете, че можете да понасяте определени храни в малки количества или когато се консумират от време на време. Ако решите да елиминирате определена храна, може да успеете да я въведете отново в диетата си по-късно.

Кои напитки влошават симптомите при свръхактивен пикочен мехур?

Един от най-големите виновници за свръхактивен пикочен мехур е кофеинът, който може да ви накара да уринирате повече. Проучванията показват, че намаляването на приема на кофеин до под 100 милиграма на ден – количеството в една чаша кафе, може да помогне за намаляване на симптомите на инконтиненция.

Намалете или спрете тези проблемни напитки:

Кофеинови напитки като кафе, кола, енергийни напитки и чайове

Киселинни плодови сокове, особено портокалов, грейпфрутов и доматен

Алкохолни напитки

Газирани напитки, безалкохолни напитки

Напитки с изкуствени подсладители, като аспартам и захарин, които могат да раздразнят пикочния мехур

Ако не можете да си представите да започнете деня си без сутрешна чаша кафе, опитайте се да намалите количеството кофеин, което приемате. Направете чаша, която е наполовина безкофеинова и наполовина обикновено.

Храни, които облекчават симптомите на свръхактивен пикочен мехур

Независимо дали спазвате определена диета, избирайте храни, богати на витамини, като например некисели плодове и зеленчуци.

Плодове, които могат да подпомогнат здравето на пикочния мехур: Банани, ябълки, грозде, кокос, диня, ягоди, къпини.

Зеленчуците, които могат да подпомогнат здравето на пикочния мехур: Аспержи, броколи, краставици, кейл, моркови, целина, маруля, чушки.

Храните с високо съдържание на фибри могат да помогнат за предотвратяване на запек, който може да окаже допълнителен натиск върху пикочния мехур. Храните, богати на фибри, включват: Леща, боб, малини, артишок, ечемик, трици, овес, бадеми

Протеинът също е от съществено значение за цялостното ви здраве. Добри източници на протеин включват: Риба, пилешко, тофу, яйца

Практични съвети за контрол чрез диета

Първо, превърнете водата в предпочитана напитка. Добавените съставки в газираните напитки и енергийните напитки, както и кофеинът в кафето, могат да влошат свръхактивния пикочен мехур.

Ето шест съвета за управление на приема на течности:

Разпределете приема на течности през целия ден, като пиете вода между храненията. Освен ако не спортувате, не носете голяма бутилка с вода със себе си. Напълнете чашата си наполовина или използвайте по-малка чаша. Отпивайте, не гълтайте. Ако пиете достатъчно вода, урината ви трябва да е светложълта или почти безцветна. Не забравяйте, че получавате течности и от други храни, като плодове, зеленчуци и супи.

Често задавани въпроси

Кои храни влошават симптомите при свръхактивен пикочен мехур? Много киселинните храни, сред които цитрусови плодове, домати и други. Пикантните храни, допълнителните подсладители, а също така шоколадът и прекалено солените храни. Как се лекува свръхактивен пикочен мехур? С начин на хранене и контролиран прием на течности. Храните, които облекчават симптомите, са плодове (банани, ябълки, грозде и др); зеленчуците (аспержи, броколи, краставици, моркови, целина, маруля, чушки), храните с високо съдържание на фибри и храни, богати на протеин (риба, пилешко, яйца) Какви са симптомите на свръхактивен пикочен мехур? Симптомите на свръхактивен пикочен мехур са неочакван, силен позив за уриниране, често уриниране през деня и чести нощни ставания за тоалетна. В някои случаи може да се появи и неволно изпускане на урина (ургентна инконтиненция). Как мога да успокоя свръхактивен пикочен мехур? Освен с контролирано хранене, може да опитате тренировки, които включват определяне на времето за посещения в тоалетната, за да помогне на пикочния мехур да се адаптира към задържане на урината ви за по-дълго време. Допълнителен прием на витамин D и калций също може да помогне. Свръхактивният пикочен мехур изчезва ли? Не, свръхактивният пикочен мехур не изчезва сам. Ако не лекувате свръхактивен пикочен мехур, симптомите ви могат да се влошат, мускулите в пикочния мехур, които помагат за контролиране на уринирането, могат да отслабнат и тъканите на тазовото дъно могат да изтънеят.