Събуждате се сутрин и ръцете или коленете ви сякаш не искат да се раздвижат веднага? Или усещате същото усещане за вкочаняване, след като сте седели по-дълго пред компютъра?

Сковаността в ставите е едно от най-честите оплаквания, с които хората се сблъскват, от лека неловкост, която изчезва след няколко минути движение, до по-сериозен дискомфорт, който ограничава способността да стъпвате или да ходите нормално.

Възрастта е един от основните фактори

С напредването на възрастта хрущялът, гъбестата тъкан, която предпазва краищата на костите, постепенно изсъхва и губи еластичността си.

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Успоредно с това тялото произвежда по-малко синовиална течност, която действа като естествен смазочен материал за ставите. Резултатът е, че движението вече не е толкова свободно, колкото преди. Колкото и парадоксално да звучи, именно движението е това, което поддържа синовиалната течност активна и ставите по-подвижни.

Сред заболяванията, свързани с износване на ставите, са остеоартрит (ОА), бурсит, ревматоиден артрит и други възпалителни състояния.

Защо ставите са по-сковани сутрин

При продължителна неподвижност, например по време на сън, течността, която обичайно улеснява движението на ставите, не изпълнява функцията си пълноценно. Затова много хора се събуждат с усещане за подуване и скованост в китките или коленете. Специалистите съветват през деня да се търси повече движение, за да се намали ефектът от сутрешната скованост.

Остеоартрит (ОА) и износване на хрущяла

Всяка става е мястото, където две кости се срещат, а краищата им са покрити с хрущял, който не позволява те да се трият една в друга. При остеоартрит тази защитна тъкан постепенно се изтънява, а с времето могат да се откъснат и малки частици от нея. Последствието е скована, подута и болезнена става.

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Как се лекува остеоартритът

Първата стъпка обикновено е ограничаване на дейностите, които натоварват засегнатата става. Безрецептурните обезболяващи често помагат при болка и възпаление.

При по-тежки случаи лекарят може да предложи инжекционна терапия директно в проблемната зона. Носенето на ставни бандажи може да предпази от претоварване, но продължителната им употреба без наблюдение може да отслаби мускулатурата. Хирургическа намеса се налага рядко, обикновено след изчерпване на другите варианти, сред които и физиотерапия и контрол на теглото.

Ревматоиден артрит (РА), когато имунната система атакува ставите

При ревматоиден артрит имунната система, чиято роля е да защитава организма, погрешно атакува тъканта, обвиваща ставите (синовиума). РА засяга най-често китките и пръстите, но може да се прояви във всяка става в тялото, причинявайки постоянна болка и скованост, която понякога стихва и след това внезапно се обостря.

Лечение на ревматоидния артрит

Лечението разчита на медикаменти, които забавят или спират прогресията на заболяването, познати като DMARDs (болест-модифициращи антиревматични средства).

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Целта е постигане на ремисия, тоест липса на признаци на възпаление. Наред с медикаментозната терапия, здравословното хранене, достатъчната почивка и умереното движение играят важна роля в грижата за ставите.

Други форми на артрит

Освен ОА и РА, съществуват и други автоимунни състояния, водещи до скованост:

Анкилозиращ спондилит , засяга основно гръбначния стълб, но може да причини скованост и в тазобедрените стави, ръцете или ходилата.

Подагра , резултат от натрупване на пикочна киселина в организма; първият сигнал често е остра болка в големия пръст на крака.

Инфекциозен (септичен) артрит , обикновено започва с инфекция другаде в тялото, която се разпространява до голяма става, като тазобедрената.

Псориатичен артрит (PsA)

Хората с псориазис или с фамилна история на заболяването са изложени на по-висок риск от псориатичен артрит, който съчетава кожно заболяване с възпаление на ставите. Характерни признаци са подути пръсти и промени в ноктите. Болката може да засегне само едната страна на тялото или да бъде симетрична.

Лечение на псориатичния артрит

Терапията прилича на тази при ревматоиден артрит и цели намаляване на възпалението, чрез перорални медикаменти, инжекции или инфузии. Тъй като не всеки лекар разполага с достатъчно опит с PsA, специалистите препоръчват консултация с ревматолог.

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Промяната във времето и болката в ставите

Народното поверие, че някои хора „усещат“ приближаваща буря по ставите си, има реална основа. Учените все още не са напълно сигурни защо, но болката в ставите има тенденция да се засилва при спад в атмосферното (барометрично) налягане, типично явление точно преди влошаване на времето.

Фибромиалгия

Фибромиалгията е хронично състояние, което причинява болка в ставите и мускулите, съчетана с проблеми със съня, настроението и паметта. Смята се, че при това заболяване мозъкът усилва обичайните болкови сигнали. Точната причина остава неясна, но често състоянието се появява след прекарано заболяване, операция или силен стрес. За разлика от артрита, фибромиалгията не уврежда самите стави.

Как се управлява фибромиалгията

Няма лечение, което напълно да излекува състоянието, но безрецептурните обезболяващи могат да облекчат симптомите, а при нужда лекарят може да предпише допълнителна терапия. Физиотерапевт може да покаже специални упражнения, а техники за релаксация, като дълбоко дишане, йога или тай чи, помагат за разтягане и укрепване на мускулите и сухожилията.

Ставни травми: бурсит и тендинит

Две от най-честите форми на възпаление вследствие на претоварване или неправилна употреба на става са:

Бурсит , възпаление на бурсите, малки торбички с течност, действащи като „възглавнички“ между костите и другите подвижни структури.

Тендинит , засяга сухожилията, свързващи мускулите с костите.

Лечение на ставна травма

Тези състояния обикновено се повлияват добре от лечение. Първата стъпка е почивка на засегнатата става и прием на безрецептурно обезболяващо. Лекарят може да препоръча шина и прилагане на лед, както и упражнения за възстановяване. При липса на подобрение се обмисля инжекционна терапия директно в бурсата или сухожилието.

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Какво помага за по-подвижни стави

Редовното движение намалява риска от скованост. Дори лека физическа активност, катоградинарство или разходка, укрепва мускулите около ставите, поддържа костите здрави, подобрява баланса и изгаря калории.

Важно е темпото да се увеличава постепенно, за да се избегне травма, а при съмнение е добре да се потърси мнение от лекар преди започване на нов режим на упражнения за стави.

Топлинна и студова терапия

При сутрешна скованост топъл душ или вана могат да подобрят кръвообращението в областта и да „разхлабят“ ставите. Алтернатива са затоплящите компреси, които могат да се направят и у дома, навлажнена кърпа в найлонов плик, затоплена за минута в микровълнова фурна, увита в кърпа и поставена върху засегнатата зона за 15–20 минути.

При остра болка, студовата терапия (лед или замразени зеленчуци, увити в кърпа) стеснява кръвоносните съдове, намалява отока и облекчава болката, прилага се за не повече от 20 минути.

Кога е нужен спешен преглед

Незабавна медицинска помощ е необходима при:

изключително силна болка;

скорошна травма на ставата;

видима деформация на ставата;

невъзможност за използване на ставата;

внезапно подуване.

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Кога да запишете час при лекар

Консултация с ревматолог или личен лекар се препоръчва, ако:

ставите са чувствителни или трудно подвижни;

кожата над ставата е зачервена или топла на допир;

симптомите продължават повече от 3 дни или се повтарят по няколко пъти месечно.

Скованост в ставите може да е напълно нормална част от стареенето, но също така да сигнализира за състояния като остеоартрит, ревматоиден артрит, псориатичен артрит, фибромиалгия или ставна травма.

Движението, топлинната и студова терапия, както и навременната консултация с лекар остават сред най-важните стъпки за запазване на здравето на опорно-двигателния апарат.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници