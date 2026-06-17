Милиони хора по света живеят с артроза на коляното, най-разпространената форма на артрит и една от водещите причини за инвалидизация.

Десетилетия наред науката спори дали става дума за едно заболяване, или за множество отделни подвидове, всеки от които изисква различен подход. Сега най-мащабното проучване на ставна тъкан досега дава дългоочаквания отговор и той може да промени изцяло търсенето на ефективно лечение.

Какво установи проучването

Според проучване, публикувано в престижното списание Nature Communications, остеоартритът на коляното не е сбор от отделни болести, а едно заболяване с общи „основни" биологични пътища.

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Изследването, ръководено от учени от Kennedy Institute of Rheumatology към Оксфордския университет, е най-обширният молекулярен анализ на ставна тъкан до момента.

Екипът на международния проект STEpUP OA анализира синовиална течност, смазващата течност в колянната става, от над 1300 пациенти с установена артроза. Чрез съвременна платформа за протеомика на синовиална течност (SomaScan v4.1) учените измерват над 7000 протеина във всяка проба, за да отговорят на ключовия въпрос: едно заболяване ли е артрозата, или съвкупност от различни „ендотипове"?

„В продължение на десетилетия се обсъждаше дали артрозата е група отделни болести, което може би обяснява защо толкова много клинични проучвания се провалиха. Не открихме доказателства за отделни подвидове – напротив, показахме, че на молекулярно ниво артрозата е едно заболяване с общ набор от основни пътища, свързани предимно с увреждане на ставите и възстановяване на тъканите", обяснява проф. Тоня Винсънт, водещ изследовател и директор на центъра за изследване на артрозата.

Защо някои хора страдат повече

Макар че артрозата има единен „молекулярен отпечатък", проучването показа, че съществува биологична вариация, повлияна от известни рискови фактори като възраст, пол и телесно тегло.

Снимка: Canva

Особено важна е връзката между затлъстяването и артроза. При пациенти с наднормено тегло екипът наблюдавал допълнителни възпалителни сигнали. Важно е да се отбележи, че възпалението на ставите тук не се дължи на имунните клетки, както при ревматоидния артрит, а е реакция на тъканите към механичен стрес върху ставите. Това може да обясни защо при някои хора прогресията на артрозата е по-бърза или защо реагират различно на терапиите.

Основните изводи за молекулярните промени при артроза включват:

Артрозата е единен биологичен континуум , а не отделни заболявания.

Износването на хрущяла и увреждането на тъканите са в основата на болестта.

Рисковите фактори (тегло, пол, възраст) усилват , но не променят основния механизъм.

Перименопаузалните жени са изложени на по-висок риск.

Какво означава това за бъдещето

Към момента не съществуват одобрени лекарства, които да спират или забавят болестта. Експертите от Kennedy Institute смятат, че новата „молекулярна карта" на причините за остеоартрит може да промени това.

Снимка: Canva

„Тази работа предоставя ясна карта на молекулярния пейзаж на артрозата и е ценен ресурс за изследователите и фармацевтичните компании", казва д-р Томас Пери, първи автор на изследването. „Тя ще ни позволи да съчетаваме пациентите с терапиите много по-прецизно – ключова стъпка към таргетирано лечение на артроза."

Това мащабно изследване на артрозата дава на пациентите успокоение: ставните заболявания от този тип имат ясно дефинирана, обща биология, а не объркваща мозайка от подвидове. Откритието за биологичните пътища при артроза очертава ясна мишена за бъдещи лекарства.

Същевременно изследването подчертава значението на начина на живот – особено контрола на теглото, тъй като затлъстяването усилва вредните сигнали в ставата.

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Източници