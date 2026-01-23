Болките в таза, коленете и тазобедрените стави са все по-чест проблем сред българите, особено при хората над 50 години. Дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат, като коксартрозата и гонартрозата, засягат над 30-40% от населението в тази възрастова група и често водят до сериозно влошаване на качеството на живот.

Добрата новина е, че ранната диагностика може да отложи необходимостта от хирургична намеса с години.

В отговор на нарастващата потребност от специализирани консултации, Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" организира безплатни прегледи за заболявания на опорно-двигателния апарат през последната седмица на януари 2026 г.

Кои заболявания ще бъдат обект на прегледите?

Безплатните прегледи са насочени към заболявания на опорно-двигателния апарат, засягащи таза и долните крайници. Сред тях са:

Снимка: iStock

Травми на долните крайници от различен произход – фрактури, луксации, спортни наранявания.

Дегенеративни заболявания – артроза, коксартроза, гонартроза.

Усложнения след травматични увреди.

Болки в тазобедрената и колянната става с неясен произход.

Коксартроза и артроза – защо не бива да отлагаме прегледа?

Какво представлява коксартрозата?

Коксартрозата е хронично дегенеративно заболяване на тазобедрената става, характеризиращо се с постепенно износване на ставния хрущял. При това състояние хрущялът изтънява, става мътен и в него се появяват микрофрактури, което води до болка, скованост и ограничена подвижност.

Заболяването обикновено засяга хора над 50 години и прогресира бавно през годините. В напреднал стадий болката става постоянна, дори в покой, а подвижността се влошава значително.

Симптоми на коксартрозата, които не бива да пренебрегвате:

Болка в тазобедрената става, бедрото или слабините

Сутрешна скованост, която отминава след движение

Затруднено ходене и куцане

Ограничена подвижност при определени движения

Усещане за "щракане" или "скърцане" в ставата

Каква е разликата между артроза и коксартроза?

Артрозата (остеоартроза) е общ термин за дегенеративни заболявания на ставите, които могат да засегнат коленете, гръбначния стълб, ръцете и други стави. Коксартрозата е конкретен вид артроза, локализирана единствено в тазобедрената става.

Снимка: OpenAI

Защо ранната диагностика е от ключово значение?

Според медицинските данни дегенеративните заболявания на ставите засягат над 10-15% от световното население, като при хората над 60 години този процент достига 30-40%. В България коксартрозата е водеща причина за инвалидизация сред възрастното население.

Ранната диагностика позволява провеждането на консервативно лечение, физиотерапия, кинезитерапия, намаляване на телесното тегло и прием на противовъзпалителни медикаменти. Това може да отложи необходимостта от хирургично ендопротезиране с години, а в някои случаи дори да го предотврати напълно.

Проблемът е, че много пациенти търсят медицинска помощ твърде късно, когато хрущялът вече е напълно разрушен и единственото решение е оперативна намеса.

Кога и как да се запишете за безплатните консултации?

Безплатните ортопедични прегледи ще се проведат на 28 и 29 януари 2026 г. от 9:00 до 12:00 часа в кабинет 224 (етаж 2, над Спешното отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ").

Прегледите ще бъдат извършвани от двама опитни специалисти:

28 януари – д-р Николай Йорданов, дм

29 януари – д-р Ахмед Ал-Садек

Задължително е предварително записване на телефон 02 9432 312 в работни дни между 9:00 и 12:00 часа.

Снимка: iStock

Важно: При посещението носете цялата си налична медицинска документация, епикризи, резултати от образни изследвания, рецепти и други медицински документи, които биха помогнали на специалиста да направи по-точна оценка на състоянието ви.

Безплатните консултации не включват безплатна рентгенова снимка или друг тип образно изследване. Ако специалистът прецени, че такова е необходимо, то ще трябва да бъде заплатено от пациента според ценоразписа на болницата.

Не отлагайте грижата за здравето на вашите стави. Възползвайте се от възможността за безплатна консултация със специалист и направете първата крачка към активен и безболезнен живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------

Източници:

1. PMC. Лечение и терапия на коксартроза в ортопедичната амбулатория

2. Cleveland clinic. Oстеоартрит и дегенеративни ставни заболявания