Болките в таза, коленете и тазобедрените стави са все по-чест проблем сред българите, особено при хората над 50 години. Дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат, като коксартрозата и гонартрозата, засягат над 30-40% от населението в тази възрастова група и често водят до сериозно влошаване на качеството на живот.
Добрата новина е, че ранната диагностика може да отложи необходимостта от хирургична намеса с години.
В отговор на нарастващата потребност от специализирани консултации, Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" организира безплатни прегледи за заболявания на опорно-двигателния апарат през последната седмица на януари 2026 г.
Кои заболявания ще бъдат обект на прегледите?
Безплатните прегледи са насочени към заболявания на опорно-двигателния апарат, засягащи таза и долните крайници. Сред тях са:
- Травми на долните крайници от различен произход – фрактури, луксации, спортни наранявания.
- Дегенеративни заболявания – артроза, коксартроза, гонартроза.
- Усложнения след травматични увреди.
- Болки в тазобедрената и колянната става с неясен произход.
Коксартроза и артроза – защо не бива да отлагаме прегледа?
Какво представлява коксартрозата?
Коксартрозата е хронично дегенеративно заболяване на тазобедрената става, характеризиращо се с постепенно износване на ставния хрущял. При това състояние хрущялът изтънява, става мътен и в него се появяват микрофрактури, което води до болка, скованост и ограничена подвижност.
Заболяването обикновено засяга хора над 50 години и прогресира бавно през годините. В напреднал стадий болката става постоянна, дори в покой, а подвижността се влошава значително.
Симптоми на коксартрозата, които не бива да пренебрегвате:
- Болка в тазобедрената става, бедрото или слабините
- Сутрешна скованост, която отминава след движение
- Затруднено ходене и куцане
- Ограничена подвижност при определени движения
- Усещане за "щракане" или "скърцане" в ставата
Каква е разликата между артроза и коксартроза?
Артрозата (остеоартроза) е общ термин за дегенеративни заболявания на ставите, които могат да засегнат коленете, гръбначния стълб, ръцете и други стави. Коксартрозата е конкретен вид артроза, локализирана единствено в тазобедрената става.
Защо ранната диагностика е от ключово значение?
Според медицинските данни дегенеративните заболявания на ставите засягат над 10-15% от световното население, като при хората над 60 години този процент достига 30-40%. В България коксартрозата е водеща причина за инвалидизация сред възрастното население.
Ранната диагностика позволява провеждането на консервативно лечение, физиотерапия, кинезитерапия, намаляване на телесното тегло и прием на противовъзпалителни медикаменти. Това може да отложи необходимостта от хирургично ендопротезиране с години, а в някои случаи дори да го предотврати напълно.
Проблемът е, че много пациенти търсят медицинска помощ твърде късно, когато хрущялът вече е напълно разрушен и единственото решение е оперативна намеса.
Кога и как да се запишете за безплатните консултации?
Безплатните ортопедични прегледи ще се проведат на 28 и 29 януари 2026 г. от 9:00 до 12:00 часа в кабинет 224 (етаж 2, над Спешното отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ").
Прегледите ще бъдат извършвани от двама опитни специалисти:
- 28 януари – д-р Николай Йорданов, дм
- 29 януари – д-р Ахмед Ал-Садек
Задължително е предварително записване на телефон 02 9432 312 в работни дни между 9:00 и 12:00 часа.
Важно: При посещението носете цялата си налична медицинска документация, епикризи, резултати от образни изследвания, рецепти и други медицински документи, които биха помогнали на специалиста да направи по-точна оценка на състоянието ви.
Безплатните консултации не включват безплатна рентгенова снимка или друг тип образно изследване. Ако специалистът прецени, че такова е необходимо, то ще трябва да бъде заплатено от пациента според ценоразписа на болницата.
Не отлагайте грижата за здравето на вашите стави. Възползвайте се от възможността за безплатна консултация със специалист и направете първата крачка към активен и безболезнен живот.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
--------------------------------
Източници:
1. PMC. Лечение и терапия на коксартроза в ортопедичната амбулатория
2. Cleveland clinic. Oстеоартрит и дегенеративни ставни заболявания