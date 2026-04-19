С напредване на възрастта поддържането на стабилност и добра подвижност става ключово за запазване на независимостта и качеството на живот. Тазобедрените стави и гръбнакът са сред най-натоварените зони в тялото и именно те често първи дават сигнал за проблем чрез болка, скованост или нестабилност.

Редовните упражнения, подбрани според възрастта и физическото състояние, могат значително да намалят риска от падания, болки и травми. Фитнес треньор от FitAndWell споделя три основни упражнения, които са подходящи за изпълнение в домашни условия и могат да бъдат добра отправна точка за всеки начинаещ.

Снимка: OpenAI

Защо тазобедрените стави и гръбнакът стават по-уязвими с възрастта

Според експертите от FitAndWell, с напредване на възрастта в организма настъпват няколко ключови промени: намалява костната плътност, мускулната маса постепенно се редуцира, а балансът се влошава. Тези процеси често се развиват паралелно и увеличават риска от падания, болки в кръста и проблеми с тазобедрените стави.

Затова специалистите подчертават значението на упражненията, които укрепват седалищните мускули, краката и дълбоката коремна мускулатура. Те играят важна роля за стабилизирането на таза и гръбначния стълб и подпомагат по-сигурното и уверено движение в ежедневието.

Снимка: Canva

3 упражнения за стабилност и подвижност след 60

Започнете с 1 серия от 10 повторения за всяко упражнение и постепенно увеличавайте до 2-3 серии по 12-15 повторения, 2-3 пъти седмично.

Необходимо оборудване: постелка и стабилен стол. При желание може да добавите ластична лента или леки тежести.

Снимка: OpenAI

Повдигане на таза от лег (Glute Bridge)

Щадящо, но ефективно упражнение за укрепване на седалищните мускули и поддържане на стабилен кръст.

Как да го изпълнявате:
Легнете по гръб, свийте коленете и поставете стъпалата стабилно на пода, на ширината на таза. Ръцете са отпуснати до тялото.
Стегнете леко корема и седалището, след което бавно повдигнете таза нагоре, докато тялото се изравни в линия от раменете до коленете.
Задръжте за кратко и плавно се върнете в изходна позиция.

Важно:
Движете се спокойно и контролирано. Следете коленете да останат успоредни.

По-лесен вариант:
Изпълнявайте на легло или диван и повдигайте таза по-ниско.

По-натоварващ вариант:
Поставете ластична лента над коленете и леко разтваряйте краката при повдигане.

Снимка: OpenAI

Клек с опора на стол (Chair Squat)

Функционално упражнение, което директно подпомага движения като сядане и изправяне.

Как да го изпълнявате:
Застанете с гръб към стол, на удобно разстояние.
Изнесете таза назад, след което започнете да сгъвате коленете.
Леко докоснете седалката и се изправете обратно.

Важно:
Гърбът остава изправен, а стъпалата – стабилно на пода. Първо движете таза назад, след това сгъвайте коленете.

По-лесен вариант:
Седнете напълно, след което се изправете, като при нужда се придържате.

По-натоварващ вариант:
Добавете леки тежести пред гърдите.

Снимка: OpenAI

Докосване на пета от лег (Heel Taps)

Упражнение за активиране на коремната мускулатура и стабилизиране на кръста.

Как да го изпълнявате:
Легнете по гръб, повдигнете краката и свийте коленете под прав ъгъл.
Стегнете леко корема и бавно спуснете единия крак, докато петата докосне пода.
Върнете крака обратно и повторете с другия.

Важно:
Поддържайте кръста стабилен и избягвайте извиване. Дишайте спокойно.

По-лесен вариант:
Движете един крак, докато другият остава на пода.

По-натоварващ вариант:
Задръжте лека тежест с ръце над гърдите.

Снимка: Canva

Какво показват изследванията

Данни, цитирани от FitAndWell, сочат, че подобни упражнения са особено подходящи за хора над 60 години, тъй като съчетават работа за мускулна сила, стабилност и баланс.

Проучвания, публикувани в Journal of Aging and Physical Activity, показват, че редовните силови упражнения могат значително да намалят риска от падания и да подобрят способността за самостоятелно справяне с ежедневни дейности.

От своя страна World Health Organization препоръчва възрастните хора да включват упражнения за мускулна сила поне два пъти седмично – препоръка, която този тип тренировка напълно покрива.

Снимка: Canva

Съвети за безопасно начало

Преди да започнете нова тренировъчна програма, особено ако имате хронични заболявания или болки, е разумно да се консултирате със специалист.

Започнете постепенно и изберете по-лесните варианти на упражненията. С времето може да увеличите натоварването.

Слушайте сигналите на тялото си – леката умора е нормална, но остра или продължителна болка не бива да се игнорира.

Редовното изпълнение на тези три упражнения не изисква специална екипировка, но може да има съществен ефект върху стабилността, подвижността и увереността в ежедневните движения. Дори няколко минути движение няколко пъти седмично са инвестиция в по-здрави стави и по-активен живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------------

Източници

  1. FitAndWell: „Аз съм личен треньор, който работи с възрастни хора — тези три движения могат да ви помогнат да защитите бедрата и гръбначния си стълб“
  2. World Health Organization: Насоки за физическа активност за възрастни хора
  3. Journal of Aging and Physical Activity: Тренировки със съпротивление и предотвратяване на падания при възрастни хора
  4. National Institute on Aging: Упражнения и физическа активност

 