Вярно ли е, че пукането на пръстите причинява артрит или това е просто един от най-устойчивите митове в съвременната медицина?

За да отговорим на този въпрос, трябва да разберем какво се случва в човешката анатомия по време на това действие. Оказва се, че медицината има много ясен и категоричен отговор, базиран на десетилетия наблюдения и научни експерименти.

Снимка: Canva

Какво всъщност се случва в ставите?

Когато разтягате, огъвате или дърпате пръстите си, вие усещате и чувате специфично изпукване. Противно на широко разпространеното схващане, този звук не идва от търкането на кости една в друга или от разкъсване на сухожилия. Пространството между вашите кокалчета е запълнено със специална субстанция, известна като синовиална течност. Тя действа като лубрикант и амортисьор, който намалява триенето при движение.

Когато разтегнете ставата, вие увеличавате пространството между костите. Това рязко понижава налягането в ставното пространство, в резултат на което разтворените в синовиалната течност газове (предимно въглероден диоксид, азот и кислород) бързо формират микроскопични мехурчета. Когато ставата достигне своя предел, тези мехурчета се пукат изключително бързо. Именно това колабиране на газовите мехурчета създава характерния звук, който чуваме. След като веднъж сте задействали този процес, са необходими около 20 до 30 минути, за да се разтворят газовете обратно в течността – ето защо не можете да изпукате едни и същи кокалчета отново веднага.

Снимка: Canva

Истината срещу мита: Проучванията, които променят медицината

Идеята, че това действие уврежда костите, е подложена на сериозни научни проверки. Според проучване, публикувано от експертите на Harvard Health Publishing, няма абсолютно никакви преки доказателства, че редовното пукане на кокалчетата повишава риска от развитие на остеоартрит (най-честата форма на артрит, свързана с износването на хрущяла).

Един от най-известните и забавни примери в медицинската история е дело на д-р Доналд Ънгър. В името на науката той провежда личен експеримент в продължение на повече от 50 години. Всеки ден той изпуква кокалчетата на лявата си ръка поне по два пъти, докато дясната ръка оставя напълно на мира като контролна група. След половин век и хиляди повторения, д-р Ънгър изследва ръцете си и установява, че няма никакви признаци на артрит нито в едната, нито в другата ръка, а състоянието им е напълно идентично. За това си изследване той получава хумористичната, но престижна Иг-Нобел (Ig Nobel) награда за медицина.

По-мащабни клинични изследвания потвърждават неговите заключения. Изследователи сравняват групи от хора, които редовно пукат пръстите си, с такива, които никога не го правят. Резултатите показват, че честотата на артрит между двете групи е абсолютно еднаква, което категорично доказва, че навикът сам по себе си не е причина за износване на ставите.

Снимка: iStock

Има ли все пак скрити опасности за здравето на ставите?

Въпреки че основното притеснение е опровергано, експертите от Mission Health отбелязват, че навикът не е напълно безобиден, ако се прилага с прекомерна сила или твърде често. Макар артритът да не е заплаха, съществуват други потенциални рискове за дългосрочното здраве на ставите:

Намалена сила на захвата: Някои по-стари изследвания сочат, че десетилетното интензивно пукане може да доведе до леко разтягане на ставните връзки, което впоследствие води до по-слаб хват на ръката.

Отоци и възпаления: Хроничното и прекалено силно разтягане на меките тъкани около ставите може да провокира локално възпаление или леко подуване на пръстите.

Опасност от остра травма: Ако се опитвате да изпукате ставата под неправилен ъгъл или използвате твърде голям натиск, рискувате да изкълчите пръст или да разтегнете сухожилие.

Снимка: Canva



В крайна сметка въпросът „Вярно ли е, че пукането на пръстите причинява артрит?“ получава отрицателен отговор от съвременната медицинска наука. Звукът е просто физичен процес на освобождаване на газ, а не признак за разрушаване на хрущяла.

Въпреки това, ако усещате болка, забележите подуване или усещате скованост при движение на пръстите, това не се дължи на пукането, а може да бъде ранен сигнал за скрито медицинско състояние. В такива случаи е важно да се консултирате се с Вашия лекар или ортопед, за да получите правилна оценка и професионални насоки за грижа за опорно-двигателния апарат.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-----------------------------------------------------

Източници