Болките в ставите са изключително сериозен проблем в световен мащаб. Остеоартритът засяга 10-15% от хората над 60 години. Той затруднява движението и намалява качеството на живот.

Знаем колко е важно да останем активни. Много хора се обръщат към хранителни стратегии, основани на доказателства, за да се грижат за здравето си. Добавянето на витамини за ставите към ежедневието ви може да помогне на тялото ви да остане силно.

Екип от експерти предлага конкретни съвети, за да ви помогне да направите мъдър избор. Като се фокусирате върху витамини за здравето на ставите, можете да защитите мобилността си.

Необходими витамини за здравето на ставите и хрущялите

Правилните витамини са ключови за дългосрочното здраве на ставите. Те помагат за поддържане на здравината на хрущялите, като подпомагат възстановяването им.

При избор на правилните витамини за ставите и хрущялите, можете да се справите с болките в ставите, а по този начин ще знаете кои витамини са полезни за здравето на ставите ежедневно.

Ролята на витамин C в синтеза на колаген

Витамин C е жизненоважен за производството на колаген, ключов протеин в хрущяла. Без достатъчно количество, ставите ви губят сила и гъвкавост.

Много хора откриват, че противовъзпалителните витамини за стави намаляват болката и се превръщат в ключова част от здравния им план.

Витамин C също се бори със свободните радикали, защитавайки ставите ви. Това е чудесно за тези, които приемат витамини за артрит на коленете, помагайки за поддържане на здрави тъкани.

Витамин D и неговото влияние върху функцията на ставите

Витамин D помага на тялото ви да абсорбира калций и поддържа хрущялните клетки здрави. Без него може да почувствате повече болки и скованост в ставите. Мнозина откриват, че най-добрият витамин за сковани стави е именно витамин D, отличен избор за най-добри витамини за артрит.

Важно е често да проверявате нивата си на витамин D. Това гарантира, че тялото ви ще остане силно. За тези, които търсят витамини за колене и стави, за да подобрят мобилността, тези хранителни вещества предлагат няколко предимства:

Производство на колаген: Необходим за възстановяване на износения хрущял.

Костна плътност: Поддържа скелетната структура около ставите.

Контрол на възпалението: Помага за успокояване на тъкани, склонни към подуване.

Доказани добавки за облекчаване на болката в ставите

Приемът на определени добавки към ежедневието ви може да помогне при болки в ставите. Когато разглеждате добавки, е от изключително важно значение да знаете кои от тях са научно обосновани. Мнозина се чудят коя е добра добавка за ставите, която е полезна и за здравето?

Фокусирането върху хранителни вещества, които укрепват ставите ви, може да подобри здравето ви.

Глюкозамин и хондроитин

Тази 2 в 1 хранителна добавка за стави е най-популярната в света и с основание. Проучванията показват, че употребата на глюкозамин с хондроитин е почти еквивалентна на нестероидно противовъзпалително лекарство (като ибупрофен) за намаляване на умерена до силна болка при пациенти с остеоартрит.

Допълнителни проучвания показват, че приемът на глюкозамин с хондроитин за повече от 3 години забавя разграждането на ставния хрущял в сравнение с плацебо.

Колагенови пептиди за болки в коляното

Колагенът се използва често като добавка против стареене за подпомагане на здравето на кожата и възстановяването на мускулите. Последните проучвания показват, че колагеновите пептиди могат да намалят болката в коляното. Тези протеини помагат за поддържането на здрави и гъвкави тъкани.

Проучванията потвърждават, че редовната употреба на колаген може да помогне на хората с артрит да се движат по-добре. Това е най-добрата добавка за болки в ставите, тъй като помага за възстановяването на хрущялите. Ето основните ползи от колагена:

Улеснява придвижването

Намалява болката в коленете

Поддържа съединителните ви тъкани здрави

Рибено масло с омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини, присъстващи в рибеното масло, са придобили популярност заради способността си да понижават триглицеридите и да подобряват сърдечно-съдовото здраве.

Въпреки че като цяло проучванията показват смесени резултати относно ефективността на добавките с Омега-3 за намаляване на болката при остеоартрит, едно проучване показва намаляване на болката, сковаността и отока при хора с ревматоиден артрит.

Куркумин

Куркуминът, компонент на подправката куркума, придава на подправката жълтия ѝ цвят и предлага противовъзпалителни ефекти. Като добавка, куркуминът е доказано безопасен и ефективен за намаляване на болката при пациенти с остеоартрит.

По-конкретно, установено е, че куркуминът намалява възпалителните маркери при пациенти с ревматоиден артрит.

Съвет: Куркуминът сам по себе си не се абсорбира ефективно в тялото. Добавянето на пиперин (или черен пипер) обаче е доказано, че увеличава бионаличността на добавката.

Рискове от добавките: За какво да внимавате

Когато приемате добавки според указанията и под лекарско наблюдение, те обикновено са безопасни. Въпреки че са етикетирани като „натурални“, добавките понякога могат да причинят странични ефекти или да взаимодействат с лекарствата, които приемате.

Например, добавките с рибено масло във високи дози могат да разредят кръвта и да взаимодействат с антикоагуланти като варфарин (Coumadin).

Понякога може да прекалите и да приемете твърде много, особено когато става въпрос за витамини. Някои витамини – като B и C, са водоразтворими. Това означава, че ако приемете твърде много от тях, тялото ви ще изхвърли излишното количество.

Мастноразтворимите витамини като A, D, E и K обаче могат да се натрупат в тялото ви до степен, в която станат вредни, затова се консултирайте с Вашия лекар за безопасни количества.

Мислете за тези добавки като част от по-голям план за вашето здраве. Комбинирането им с редовни упражнения помага за поддържане на здрави хрущяли и подобрява цялостната ви функция.

Ако все пак искате да опитате добавки, използвайте ги като допълнение към лекарствата, а не като заместител. Те никога не трябва да заместват медикаментите, които са единственият доказан начин за забавяне на увреждането на ставите.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да опитате каквато и да е нова хранителна добавка, за да се уверите, че е подходяща за Вас и че приемате безопасна доза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

