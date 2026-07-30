Болката е един от най-разпространените и плашещи симптоми, с които се сблъскват онкоболните пациенти, но добрата новина е, че управлението на болката при рак днес е възможно в почти всеки случай.

Проучванията показват, че при правилно подбран план на лечение около 90% от пациентите постигат значително облекчение. Ключът е ранната намеса, колкото по-бързо започне контролът на болката, толкова по-малък е рискът тя да прерасне в хронична и да разруши качеството на живот.

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Болката при рак може да произтича директно от заболяването,например когато туморът притиска околни тъкани или да е страничен ефект от лечението, което го атакува. И в двата случая тя не бива да се приема като „неизбежна част“ от диагнозата. Съвременната медицина разполага с широк набор от инструменти, от медикаменти до нефармакологични подходи, които комбинирани правилно, връщат на пациента усещането за контрол над собственото тяло.

Откъде идва болката при онкоболните пациенти

Болката при рак рядко има една-единствена причина. Най-често тя се дължи на:

туморна компресия и нерви , когато самият тумор притиска кости, органи или нервни окончания;

радиационна и химиотерапевтична болка , страничен ефект от самото противораково лечение;

усложнения след хирургична намеса.

Разбирането на точния произход на болката е първата стъпка към ефективен план за лечение, изготвен съвместно с онколог или специалист по палиативни грижи. Ранната консултация е особено важна, защото навременната намеса намалява риска болката да стане устойчива на лечение и труднообратима.

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Дневникът на болката, инструмент, който помага на лекаря

Воденето на дневник на болката, с бележки за интензивност, тригери и техники, които са помогнали, дава на лекуващия екип пълна картина на симптомите. Тази информация е безценна при вземането на решения за лечение и позволява по-прецизна комуникация между пациент и специалист.

Обезболяващи лекарства при онкоболни

Повечето лекарства за редовен прием се поемат перорално, удобно и икономично решение. При нужда се прилагат и ректални супозитории, инжекции или трансдермални пластири (фентанил).

При лека до умерена болка

Прости аналгетици като парацетамол или нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), ибупрофен, аспирин, често са достатъчни за овладяване на симптомите.

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При тежка болка

Тук лекарите се насочват към опиоидни аналгетици (морфин, оксикодон), които остават златен стандарт при силна ракова болка.

При невропатична болка и рак

Когато болката засяга нервите, определени антидепресанти и антиепилептични средства (амитриптилин, габапентин) показват добър ефект. Кортикостероидни терапии, с преднизолон или дексаметазон, също се прилагат при определени пациенти.

Нефармакологични методи за болка

Успоредно с медикаментите, нефармакологичните методи за болка често подобряват крайния резултат:

акупунктура и TENS терапия при рак , стимулиране на пресурни точки или мек електрически ток за облекчение;

биофийдбек, осъзнаване и влияние върху сърдечен ритъм и кръвно налягане;

музикотерапия и техники за отклоняване на вниманието;

топли и студени компреси;

хипноза и визуализация за постигане на релаксация;

масаж и дихателни или релаксиращи упражнения.

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Когато самият тумор е причина за болката, редуциране на туморния размер чрез операция или лъчетерапия дава най-траен резултат, защото премахва източника на компресията, а не само притъпява симптома. При тежка невропатична болка понякога се обмисля и неврохирургична намеса върху болковите пътища, стъпка, която се обсъжда след изчерпване на по-консервативните опции.

Психо-онкология и подкрепа

Хроничната болка рядко остава само физическо изживяване. Депресия и тревожност при онкоболни са чести спътници на продължителната болка, а социалната изолация допълнително влошава състоянието, пациентите постепенно се отдръпват от близки и ежедневни занимания, което задълбочава емоционалния товар.

Затова психо-онкология и подкрепа, силна мрежа от близки, психологическа помощ, а при нужда и медикаментозно лечение на депресията, са неразделна част от цялостния план за грижа. Грижата за психичното здраве не е допълнение към лечението на болката, а негова равностойна съставна част.

Палиативното лечение и цялостният контрол на болката не са просто медицински протокол, те са път към подобряване на качеството на живот на всеки онкоболен пациент. Комбинацията от лекарства, нефармакологични техники и психологическа подкрепа, изградена заедно с онколог, дава на пациентите реален шанс за живот без непоносима болка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници