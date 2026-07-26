Невропатията при химиотерапия има измерими стадии, а в последните години се появиха и нелекарствени технологии, които не са били достъпни допреди десетилетие. Международни насоки на ASCO (2020 г.) и ESMO (2020 г.) вече систематизират подхода към увреждането на нервите от онколечение.

Три вида нерви, три различни картини на болестта

Периферните нерви не са еднородна група и увреждането им от химиотерапия не изглежда еднакво при всички пациенти:

Снимка: Canva

сетивни нерви , водят до изтръпване, парене, „боцкащо“ усещане и загубен баланс;

автономни нерви , причиняват непоносимост към топлина, промени в потенето, проблеми с уринирането или храносмилането;

двигателни нерви , проявяват се като потрепвания, мускулни крампи и отслабени рефлекси.

Затова двама пациенти на един и същ протокол могат да опишат съвсем различни усещания, зависи кой тип влакна е засегнат най-силно.

Четирите стадия на невропатията

Един от полезните инструменти, които оценяват тежестта на симптомите на невропатията, е стадирането по степен на засягане:

Стадий I , спорадична, лека болка и изтръпване, лесно за пренебрегване;

Стадий II , симптомите стават постоянни и все по-трудни за игнориране, тук навременната реакция е ключова за предотвратяване на по-нататъшно увреждане;

Стадий III , изтощителна болка и изтръпване, засягащи ходенето и баланса, с реален риск от порязвания и изгаряния поради намалена чувствителност;

Стадий IV , пълна загуба на чувствителност с най-висок риск от усложнения.

Снимка: Canva

Разпознаването на прехода между стадиите, а не само наличието на симптом е това, което насочва решението за евентуално намаляване на дозата химиотерапия.

Превенция по време на самата инфузия

Най-новите протоколи за превенция не разчитат само на добавки, а действат директно по време на приложението на лекарството:

Студова терапия (криотерапия), охлаждане на ръцете и краката с ледени пакети, вградени в специални чорапи и ръкавици, по време на самата инфузия. Идеята е намаляване на кръвотока към крайниците, за да достигне по-малко количество от химиотерапевтичния агент до периферните нерви.

Компресионна терапия, стегнати ръкавици (обичайно две по две нитрилни или латексови ръкавици), които механично компресират пръстите по време на инфузията, по сходен механизъм.

И двата метода все още се проучват, но вече се предлагат в редица онкологични центрове като допълнение, не заместител на стандартното проследяване от онколога.

Напреднали нелекарствени технологии

Освен познатите медикаменти (габапентин, антидепресанти, локални средства с капсаицин), в по-тежки случаи на остра невропатна болка се изследват и по-нови подходи:

Снимка: OpenAI

Скрамблер терапията използва електроди върху кожата около болезнената зона, свързани с апарат, който заменя болковите сигнали с нормални, небoлкови импулси, преди да достигнат мозъка.

TENS (транскутанна електрическа нервна стимулация) изпраща слаби електрически импулси през кожата, за да блокира част от болковите сигнали.

Невростимулаторите са имплантируеми устройства, при които електродите се поставят близо до дорзалния ганглий на нерва, по-нов подход спрямо традиционното поставяне около гръбначния стълб, все още в ранна фаза на изследване.

Тези методи не заменят ролята на физиотерапия и рехабилитация, а по-скоро я допълват при пациенти, при които болката пречи на функционалното възстановяване.

Хранителни добавки при невропатията

Отвъд общите препоръки за витамини за нервната система, в клиничната практика по-често се обсъждат конкретни добавки, винаги само след одобрение от лекуващия онколог, като алфа-липоева киселина, витамини от група B (включително B6 и B12), бромелаин и магнезий. Ефектът им се преценява обичайно след пробен период от около три месеца, а не веднага.

Снимка: Canva

Безопасност у дома, практически чеклист

Намалената чувствителност в ръцете и краката създава реален риск от травми, които остават незабелязани навреме:

проверявайте температурата на водата с лакътя, не с пръстите, преди баня или миене на съдове;

носете ръкавици при градинарска работа, миене на съдове и при студено време;

преглеждайте стъпалата си ежедневно за неусетени рани или ожулвания;

осветявайте добре пътеките у дома и премахвайте разхлабени килими, за да предотвратите падания;

обмислете перила по стълбите и в банята, ако балансът и координацията са засегнати.

Хроничната невропатна болка носи реален психологически товар, усещане за изолация, промяна в ежедневието, тревога докога ще продължи. Разговорите с група за подкрепа или с психоонколог не лекуват увредения нерв, но реално подобряват качеството на живот при онкоболни, докато тялото минава през бавния процес на възстановяване след химиотерапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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