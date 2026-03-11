Ракът на белия дроб едва ли е това, което ви идва на ум, когато изпитвате болки в гърба. Въпреки това, доказателствата сочат, че гърбът е едно от най-често срещаните места в тялото, където хората с рак на белия дроб изпитват болка.

Въпреки че не е често посочен като често срещан симптом, ракът на белия дроб може да причини болка в гърба, особено когато туморът се е разпространил в други части на тялото.

Когато ракът на белия дроб се разпространи в гръбначния стълб – при около 19% от метастазите в гръбначния стълб, може да се появи болка в гърба. Ако е засегнат нерв, може да изпитате и остра, пронизваща болка, която преминава през специфични области на кожата, свързани със гръбначномозъчен нерв.

Тежестта на болката в гърба при хора с рак на белия дроб може да варира от лека до изтощителна. Въпреки това, лечението на рака и стратегиите за управление на болката могат да помогнат за подобряване на симптомите и цялостното качество на живот.

Симптоми и характеристики на рак на белия дроб

Докато не посетите лекар, може да е трудно да се определи дали болката в гърба ви е свързана с рак на белия дроб. Не всички болки в гърба се дължат на рак. Няколко други фактора, като мускулно разтежение или неправилна стойка, са чести причини за болки в гърба.

Снимка: DALL-E

Въпреки това, има някои отличителни характеристики или предупредителни признаци, които биха могли да показват, че болката в гърба е свързана с рак на белия дроб, като например:

Болка в гърба, която се влошава през нощта и нарушава съня

Дискомфорт, който се усеща като дълбока, болезнена болка

Болка, която се разпространява от гърба надолу към единия или двата крака

Болка във врата , която се появява заедно с болка в гърба

Болки, които прогресират до загуба на двигателна функция, което може да причини слабост на краката или проблеми с ходенето

Болката в гърба може също да е признак за рак на белия дроб, ако е придружена от други симптоми като:

Хронична кашлица

Болка в гърдите

Задух

Хрипове

Кашляне на кръв

Умора

Необяснима загуба на тегло

Ракът на белия дроб може да причини болка във всяка област на гърба, но много хора изпитват болка в долната част на гърба. Силата на болката също ще варира в зависимост от това в кой стадий на рака се намирате и колко бързо напредва състоянието ви.

Потенциални причини

Хората могат да изпитват болки в гърба по различни причини, включително наранявания, мускулно-скелетни проблеми и лоша стойка.

Има обаче няколко причини, поради които може да изпитвате болка в гърба, ако имате рак на белия дроб.

Метастази в гръбначния стълб

Понякога ракът на белия дроб се разпространява в гръбначния стълб (известно като спинални метастази). Лекарите често ги откриват като костни метастази (рак, който се разпространява в гръбначния стълб). Те обикновено се срещат в гръдната област (средната част на гръбначния стълб), следвана от лумбалната област (долната част на гърба).

Когато раковите клетки се разпространят в гръбначния стълб, може да изпитате мъчителна болка в гърба, която може да изисква приемане на обезболяващи.

Притискане на гръбначния стълб (спинална компресия)

Растежът и разпространението на рака на белия дроб може да окаже натиск върху гръбначния мозък, костите на гръбначния стълб или нервите, когато те излизат от гръбначния мозък. Този натиск може да раздразни нервите, което може да причини болка в гърба или врата.

Снимка: Canva

Лептоменингеални метастази

Лептоменингеалните метастази възникват, когато ракът на белия дроб се е разпространил в течността, обграждаща мозъка и гръбначния мозък (известна като цереброспинална течност), и тънките тъканни слоеве (наречени менинги ), които обграждат и защитават централната нервна система.

Лептоменингеалните метастази се срещат при 1-5% от хората със солидни тумори и често се диагностицират при хора с рак на белия дроб. Когато туморът се разпространи в лептоменингите около лумбалния отдел на гръбначния стълб, той може да причини болка в долната част на гърба и краката.

Метастази в меките тъкани

В редки случаи ракът на белия дроб може да се разпространи в меките тъкани на тялото, включително кожата, мускулите, сухожилията и връзките.

Например, ракът на белия дроб, който се разпространява в псоасния мускул – дълъг, лентовиден мускул от двете страни на долната част на гръбначния стълб, може да причини болка в долната част на гърба. Метастазите в меките тъкани често са признак на рак на белия дроб в напреднал стадий.

Други причини

Има и други възможни причини за болки в гърба при хора с рак на белия дроб, включително:

Болка от белите дробове, която се разпространява към гърба

Симптоми на инфекции, които често се срещат при хора с рак поради отслабена имунна система

Хронично възпаление

Фрактура на гръбначния стълб поради костна слабост, която възниква, когато ракът се разпространи в гръбначните кости

Как се лекуват болки в гърба при рак на белия дроб

Лечението на болка в гърба при рак на белия дроб зависи от конкретната засегната структура и пряката причина за болката.

Вашият медицински екип често ще започне с физически преглед, ще ви зададе въпроси за вашите симптоми и ще препоръча тестове, за да разбере какво причинява болката ви.

Снимка: iStock

След като научат повече за вашите симптоми и цялостно състояние, те могат да препоръчат следните лечения за унищожаване на раковите клетки и подобряване на симптомите ви:

Химиотерапия или лъчетерапия: Помага за намаляване на размера на тумора и намаляване на броя на раковите клетки в тялото ви

Стероиди: Намаляват болката и подобряват симптомите чрез лекарства като дексаметазон.

Операция на гръбначния стълб: Подобрява болките в гърба и намалява риска от усложнения като парализа

Бифосфонатни лекарства: Лекуват крехки и чупливи кости в гърба чрез вливане на лекарства във вените.

Лекарства за болка без рецепта: Облекчават лека болка чрез лекарства като ибупрофен и парацетамол.

Лекарства за болка с рецепта: Използват лекарства като мускулни релаксанти, за да намалят симптомите на хронична или силна болка в гърба.

Как да се справим с болката

Хроничната болка в гърба може да бъде трудна за лечение, независимо дали е причинена от рак на белия дроб или от друга причина.

Всъщност това е една от най-честите причини, поради които хората търсят спешна помощ. Някои промени в начина на живот и домашни средства могат да ви помогнат да се справите с нея. Обмислете следните съвети:

Избягвайте дейности, които са склонни да влошат болката ви.

Подобрете стойката си чрез упражнения.

Спете достатъчно.

Използвайте ледена и топлинна терапия за облекчаване на болката.

Поддържайте тегло, което е подходящо за вас.

Опитайте техники като йога и упражнения за дълбоко дишане за релаксация.

Попитайте вашия лекар за допълнителни терапии като акупунктура , масаж и хиропрактика.

Получете подкрепа от физиотерапевт , който може да препоръча ортези или упражнения, които облекчават болката.

Болката в гърба е симптом на няколко медицински състояния, включително рак на белия дроб.

Вашият лекар ще проведе обстойни изследвания, за да установи дали болката в гърба се дължи на рак на белия дроб или на друго основно заболяване. Това помага на вас и вашия лекар да разберете какви лечения могат ефективно да облекчат болката ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

