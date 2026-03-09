Промените в здравословния начин на живот и намаляването на излагането на определени химикали са стъпки, които трябва да се предприемат за предотвратяване на рак на белия дроб.

Този вид рак възниква, когато злокачествени (ракови) клетки се образуват в тъканите на белите дробове.

Ракът на белия дроб остава водещата причина за смърт, като представлява близо 20% от всички смъртни случаи, свързани с рак в Европа, както при мъжете, така и при жените.

Ето повече за превенцията на рака на белия дроб, включително рискови фактори и как да се намалят рисковете.

Кой е най-изложен на риск от рак на белия дроб?

Тютюнопушенето е водещ рисков фактор за рак на белия дроб. То е причина за 90% от случаите при мъжете и 80% от случаите при жените. Изследванията показват, че хората, които пушат, са 20 пъти по-склонни да развият рак на белия дроб, отколкото тези, които не пушат.

Снимка: DALL-E

Рискът от рак на белия дроб се променя в зависимост от броя цигари, които пушите на ден, и броя години, в които пушите. Колкото повече пушите, толкова по-висок е рискът от рак на белия дроб като цяло. Пушенето на цигари с ниско съдържание на катран или никотин не намалява риска от рак на белия дроб.

Тютюнопушенето не е единственият рисков фактор за рак на белия дроб. Други фактори включват:

Добавки с бета-каротин: Хората, които пушат една или повече кутии цигари на ден, са по-склонни да развият рак на белия дроб, ако приемат и добавка с бета-каротин. Това е вид антиоксидант, който насърчава производството на витамин А. Рискът е още по-висок, ако хората, които пушат и приемат добавката, консумират и поне една алкохолна напитка на ден.

Излагане на токсини: Излагането на вредни химикали като радон и азбест може да увеличи риска от рак на белия дроб.

Фамилна анамнеза: Хората с фамилна анамнеза за рак на белия дроб са два пъти по-склонни да развият състоянието. Продължават изследванията за определени гени, които могат да бъдат свързани с рака на белия дроб, но експертите знаят, че тютюнопушенето е склонно да се предава по наследство.

Статус на вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ): Хората, живеещи с ХИВ, са два пъти по-склонни да развият рак на белия дроб, отколкото тези без ХИВ.

Снимка: Canva

Пасивно пушене: Пасивното пушене (вдишване на цигарен дим на някой друг) може също да съдържа токсични химикали, които причиняват рак на белия дроб.

Как да намалим риска от рак на белия дроб

Най-важната стъпка, която можете да предприемете, за да намалите риска от рак на белия дроб, е да спрете да пушите. Скринингът за рак на белия дроб не осигурява намаляване на риска. Скринингът помага за откриване на рака на по-ранен етап и следователно шансът за излекуване с лечение е по-висок.

Откажете се от тютюнопушенето

Най-добрият начин да се предотврати тютюнопушенето е изобщо да не се пуши. Изследванията показват, че хората, които са спрели да пушат повече от 15 години, са с 80% до 90% по-малко склонни да развият рак на белия дроб, отколкото тези, които продължават да пушат.

Снимка: Canva

Все още можете значително да намалите риска от рак на белия дроб, дори ако имате анамнеза за тютюнопушене. Увредената белодробна тъкан постепенно може да започне да се възстановява, когато спрете да пушите.

Отказването от тютюнопушенето също така намалява вероятността раковите клетки да започнат да се образуват в белодробната тъкан.

Направете скрининг за рак на белия дроб

Редовните скринингови прегледи за рак на белия дроб не са за всеки. Скрининговите прегледи могат да бъдат полезни за хора с дълга история на тютюнопушене или фамилна анамнеза за рак на белия дроб. Целта на скрининга за рак на белия дроб е да се открие заболяването в по-ранните му стадии, когато ракът е по-лесен за лечение.

Годишните скринингови прегледи за рак на белия дроб се препоръчват за възрастни на възраст 50-80 години с история на тютюнопушене в продължение на 20 години.

Може би е добра идея да посетите медицински специалист за скрининг за рак на белия дроб, ако в момента пушите или сте се отказали от тютюнопушенето преди по-малко от 15 години.

Медицинският специалист може да използва скринингов тест за рак на белия дроб, наречен нискодозова компютърна томография (НДКТ). Доказано е, че подобен скрининг намалява риска от смърт от рак на белия дроб с 20% и общия риск от смърт със 7%.

Намалете експозициите на работното място

Излагането на определени химикали може да увеличи риска от рак на белия дроб. Все пак е добра идея да знаете кои химикали могат да увеличат риска от рак на белия дроб. Следните вещества могат да повишат риска от рак:

Азбест

Арсен

Берилий

Кадмий

Хром

Никел

Катран и сажди

Излагането на радиация понякога може също да увеличи риска от рак на белия дроб. Радиационното излагане може да е резултат от лъче- или химиотерапия за лечение на рак, образни изследвания като компютърна томография или електрически електропроводи.

Снимка: Canva

Избягвайте излагането на радон у дома

Радонът е безцветен газ без мирис, който е опасен за здравето. Газът се получава от разграждането на урана в почвата и скалите. Излагането на радон може да се случи, когато веществото проникне през земята и попадне във въздуха и водата.

Може да откриете радон в дома си, който може да проникне в пукнатините в пода, стените или основите. За целта проверката на нивата на радон в дома се извършва най-сигурно чрез използване на специализирани детектори, поставени в помещенията за период от 3 месеца до 1 година (пасивно измерване) или чрез краткосрочни тестове за 7 дни.

Не винаги можете да предотвратите рак на белия дроб, но има няколко промени, които можете да направите, за да намалите риска. Най-важният превантивен метод за рак на белия дроб е да спрете да пушите.

Други начини за предотвратяване на рак на белия дроб включват избягване на излагане на пасивно пушене и вредни химикали.

Говорете с вашия лекар за стъпките, които можете да предприемете, за да намалите риска, и попитайте дали скринингът или тестването за рак на белия дроб е подходящо за вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

