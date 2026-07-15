Дългогодишният, непрекъснат стрес отдавна се свързва с влошено здраве, но ново изследване показва нещо много по-конкретно, че хроничният стрес може буквално да „помага" на раковите клетки да избегнат имунната система, и то чрез изненадващ посредник, бактериите в червата.

Екип от Weill Cornell Medicine установява механизъм, който свързва психиката, микробиома и тумора в една верига от събития..

Какво откриват учените

Изследването, публикувано в списание Cancer Cell, е проведено първо върху мишки, а по-късно потвърдено и в проби от човешки тумори. Основният извод е, че връзката между стрес и рак минава през чревния микробиом, съвкупността от трилиони бактерии, които обитават храносмилателната ни система.

Снимка: Canva

При хронично стресирани мишки изследователите откриват нещо необичайно, нива на стресови хормони (глюкокортикоиди) вътре в тумора са, по-високи дори от тези в съседните здрави тъкани. Това е странно, защото тези хормони обикновено се произвеждат от надбъбречните жлези, а не от самия тумор.

Как чревни бактерии стигат до тумора

Отговорът се крие в пропускливите черва и метастази-свързан механизъм:

Хроничният стрес повишава нивата на стресовите хормони в тялото.

Тези хормони отслабват лигавицата на червата, своеобразната „бариера", която обикновено държи бактериите на място.

През отслабената бариера определени бактерии, при мишките най-често вид, наречен Enterococcus gallinarum , навлизат в кръвта.

Оттам те могат да достигнат до различни тъкани в тялото, включително до тумори, ако има такива.

Снимка: Canva

Учените установяват, че при мишки без чревни бактерии (или третирани с антибиотици, унищожаващи микробиома) този ефект на стреса върху тумора почти изчезва, силно доказателство, че бактериите са ключово звено във веригата.

Ролята на вирусите в бактериите и „изключването" на имунитета

Тук изследването навлиза в още по-неочаквана територия. Вътре в самите бактерии живеят малки вируси, наречени бактериофаги в тумори (или накратко „фаги"). Когато бактериите навлязат в туморната тъкан, тези фаги могат да се „освободят" и да отделят своя генетичен материал.

Този вирусен ДНК-материал активира рецептор, наречен TLR9, разположен върху клетки в тумора, известни като ракови фибробласти (CAFs), поддържащи клетки, които обграждат раковите клетки. Активирането на TLR9 рецептора кара тези фибробласти да започнат сами да произвеждат стресови хормони, точно тук е обяснението защо нивата на хормоните вътре в тумора са толкова високи.

Снимка: Canva

Тези локално произведени хормони от своя страна водят до подтискане на B-клетки, имунни клетки, отговорни за производството на антитела и представляващи важна част от антитуморния имунен отговор. С други думи, стресът, чрез тази дълга верига от събития, буквално приспива една от защитите на организма срещу рака.

Потвърждение при хора

Находката не остава само в лабораторията с мишки. При анализ на проби от рак на дебелото черво учените откриват бактерията Klebsiella pneumoniae, носеща фаги, която изолирана от човешки тумори и въведена в мишки, значително ускорявала растежа на тумора. При проби от мозъчни тумори са открити следи от друга чревна бактерия, Enterococcus faecium, заедно със съответните фаги.

Според ръководителя на изследването, д-р Мелъди Дзенг от Weill Cornell Medicine, е напълно възможно и други видове чревни бактерии да участват в подобен процес, особено онези, които лесно се адаптират извън чревната среда.

Има ли надежда за нови терапии

Добрата новина е, че екипът успява да прекъсне тази верига в експериментален модел по два начина:

Чрез вещество, което блокира сигнала на TLR9 рецептора.

Чрез инжектиране на антибиотик директно в тумора, унищожаващ намиращите се там бактерии.

Тези резултати отварят вратата за нови подходи, както за лечение, така и за евентуални тестове, които да предскажат хода на болестта при онкоболни пациенти, базирани на наличието на бактерии и фаги в тумора.

Снимка: Canva

Изследователите отбелязват и нещо важно за клиничната практика, че находките повдигат въпроси около съществуващи терапии, при които на пациентите понякога се дават глюкокортикоиди (кортизоноподобни лекарства), тъй като точно тези хормони изглеждат замесени в потискането на имунния отговор.

Защо психологическата подкрепа има значение

Онкоболните пациенти по правило изпитват висока степен на хроничен стрес, от диагнозата, лечението и несигурността, съпътстваща боледуването. Настоящото изследване подсказва биологичен механизъм, чрез който този стрес може реално да влияе на хода на болестта, а не само на емоционалното състояние на пациента.

Затова психологическата подкрепа при онкоболни е фактор с потенциално биологично значение, тема, която учените планират да изследват допълнително.

Снимка: Canva

Проучването на екипа от Weill Cornell разкрива нов, неочакван път, по който хроничният стрес може да отслабва защитата на организма срещу рака, през чревните бактерии, вирусите в тях и локалното производство на стресови хормони в самия тумор.

Механизмът е потвърден както при мишки, така и в проби от човешки тумори, а учените вече изследват начини за блокирането му. Резултатите подчертават и колко важна може да бъде грижата за психичното здраве при хора, борещи се с рак, паралелно с редовните профилактични прегледи като гастроскопия и колоноскопия, които остават ключов инструмент за ранно откриване на промени в храносмилателната система.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници