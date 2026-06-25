В продължение на десетилетия лекарите препоръчват движение на онкоболните най-вече за справяне със страничните ефекти от лечението и за по-добро качество на живот.

Сега обаче нова мащабна научна разработка обръща представите, физическата активност при рак не просто помага на пациентите да се чувстват по-добре, а може да попречи на болестта да се завърне. 

Научите какво показва проучване, по какви биологични механизми действат упражненията и защо все повече експерти настояват спортът да стане част от стандартното онкологично лечение.

Проучването CHALLENGE Trial: данни, които могат да променят лечението

Според проучване, публикувано през 2025 г. в престижното списание The New England Journal of Medicine, структурираната програма за движение реално подобрява дългосрочните резултати при пациенти с рак на дебелото черво.

Снимка: Canva

Изследването CHALLENGE Trial е първото голямо рандомизирано контролирано проучване, което проследява дали упражненията влияят на изхода от болестта при пациенти във II и III стадий, преминали операция и химиотерапия. След среден период на проследяване от осем години резултатите са впечатляващи:

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  • 28% по-нисък риск от рецидив на болестта, поява на нов първичен тумор или смърт
  • 37% по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина
  • Полза за преживяемостта при онкологични заболявания, сравнима с тази на много одобрени лекарствени терапии

„Класическите стълбове на онкологичното лечение са хирургия, лъчетерапия и химиотерапия, а всичко останало е поддържащо“, обяснява д-р Шарлийн Гил, онколог от Университета на Британска Колумбия и съавтор на проучването. „Упражненията преминаха от поддържаща роля към способността да променят изхода от тази битка.“

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Експертите определят ефекта като „забележителен“. Според Мелинда Л. Ъруин, заместник-директор на Yale Cancer Center, ползата е достатъчно голяма, за да подобри осезаемо живота на пациентите.

Как упражненията правят тялото неблагоприятна среда за тумора

Една от причините ракът да е толкова труден за лечение е, че туморните клетки умело се изплъзват от имунната система. Доказателствата сочат, че движението влияе върху няколко биологични пътя и създава по-враждебна среда за тумора. Ето основните механизми:

Снимка: Canva

Засилена имунна защита

Физическата активност повишава активността на имунните клетки, включително естествените клетки убийци (NK клетки) и Т-клетките, които откриват и унищожават абнормните клетки. Според едно проучване упражненията може да променят туморната микросреда, така че раковите клетки да поддържат по-трудно бариерите, които спират имунните клетки. Така връзката между имунната система и рака става в полза на пациента.

Потискане на хроничното възпаление

Хроничното възпаление подхранва туморите. Движението намалява активността на възпалителни сигнали, цитокини като IL-6 и TNF-α и създава среда, по-малко благоприятна за развитието на тумора.

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Влияние върху хормоналните пътища

При рак на гърдата физическата активност има особено значение. Редовните аеробни упражнения понижават нивата на естроген при жени преди и след менопауза и намаляват мастната тъкан, основен източник на естроген след менопауза. Упражненията регулират и инсулиноподобния растежен фактор (IGF-1), а подобрената инсулинова чувствителност противодейства на метаболитно състояние, свързано с по-висок риск. Това са ключови хормонални пътища при рака.

Снимка: Canva

Какво учените все още не знаят

Въпреки ентусиазма, остават важни въпроси без отговор:

  • Кой вид движение е най-полезен? Повечето изследвания са върху аеробните упражнения; едно проучване сочи, че умерено интензивната издръжливост е най-ефективна срещу метастазите, но за силовите тренировки данните са оскъдни.
  • Каква е оптималната „доза“? Участниците спортуват около 150 минути седмично, но дали по-малко също би помогнало, остава неясно.
  • За кои видове рак важи? Засега фокусът е върху локализиран рак на дебелото черво, гърдата и простатата.

Растящо поле, но с ограничен достъп

Програмите по онкологична рехабилитация чрез движение се разрастват в САЩ се изчисляват около 2100 такива програми. Достъпът обаче остава предизвикателство.

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Американското дружество по клинична онкология препоръчва упражнения при онкоболни по време на лечение, а тази година Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) прие движението като част от препоръчителната терапия при локализиран рак на дебелото черво.

Снимка: Canva

Експертите подчертават, че спортът не заменя стандартното онкологично лечение, а го допълва. „Всеки може да поеме контрол над тази част от пътя си с 150 минути седмично бодро ходене или каквато и да е любима активност“, казва д-р Гил.

Революционното проучване CHALLENGE Trial превръща физическата активност при рак от поддържаща мярка в реален инструмент, който може да удължи живота. Упражненията засилват имунния надзор, потискат възпалението и въздействат върху хормоналните и метаболитни механизми, подхранващи тумора.

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Макар въпросите за вида, дозата и обхвата на ефекта да остават отворени, индивидуалният план за упражнения може да се превърне в рутинна част от грижата за онкоболните, толкова естествена, колкото е кардио-рехабилитацията за хората със сърдечно-съдови заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Изненадващите начини, по които упражненията помагат на тялото да се бори с рака – National Geographic
  2. Структурирана програма за упражнения при рак на дебелото черво (CHALLENGE Trial) – The New England Journal of Medicine
  3. Проф. д-р Шарлийн Гил, онколог – Университет на Британска Колумбия
  4. Проф. Мелинда Ъруин, Yale Cancer Center – Yale School of Public Health
  5. Международно дружество по онкология на упражненията (International Society of Exercise Oncology)
  6. Упражнения, имунна функция и противотуморна защита – PubMed Central (PMC)
  7. Физическа активност, възпаление и туморна микросреда – PubMed Central (PMC)
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  12. Експресна актуализация на насоките за локализиран рак на дебелото черво – ESMO