В забързания начин на живот, когато удобството често надделява над здравето, все повече експерти призовават за внимание към това, което слагаме в чиниията си.

Изследване на „Харвард“ хвърля светлина върху тревожна тенденция - някои от най-често консумираните храни в ежедневието ни могат значително да увеличат риска от развитие на рак.

Докато генетиката и околната среда играят основна роля, ежедневният избор на храна също оказва влияние върху развитието на онкологичните заболявания.

Д-р Саураб Сети, гастроентеролог от Харвард, коментира шестте вида храни, които научните изследвания свързват с повишен канцерогенен риск, пише информационният сайт TOI.

Първият враг: Ултрапреработеното месо

На върха на списъка с рискови храни се намират ултрапреработените месни продукти, като колбаси, наденички, бекон и други подобни деликатеси, които са неразделна част от списъка с продукти.

Световната здравна организация категорично класифицира тези продукти като канцерогени от Група 1, което означава, че съществуват убедителни доказателства за тяхната връзка с развитието на рак, особено колоректален.

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Д-р Сети обяснява, че нитратите и консервантите, които обичайно се използват в тези продукти, могат да навредят на лигавицата на червата и да предизвикат ракови промени с течение на времето.

Алтернативата: Прясно месо, приготвено по здравословен начин, или растителни протеини като бобови култури.

Подсладените газирани напитки

Газираните напитки и подсладените сокове, които милиони хора консумират ежедневно, представляват втората основна заплаха.

Според лекарите, тези напитки не само повишават на кръвната захар, но допринасят за хроничното възпаление в организма. Редовната консумация на подсладени напитки е свързана с повишен риск от рак на гърдата, дебелото черво и панкреаса.

Здравословните алтернативи са: кокосова вода, билкови чайове или обикновена вода с лимон, които могат да осигурят хидратация без свързаните здравни рискове.

Пържените храни

Пържените храни, от картофи до меснни полуфабрикати, могат да изглеждат безвредни, но действителността е различна.

Д-р Сети предупреждава, че дълбокото пържене, особено в използвано многократно олио, може да произведе акриламид, съединение, свързано с риска от рак.

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Редовната консумация на пържени храни води до оксидативен стрес и хронично възпаление, две състояния, които създават благоприятна среда за развитие на рак.

Печенето във фурна или използването на еър фрайър, могат да предложат същия вкус с много по-малък риск за здравето.

Опасността от изгорялото месо

Консумацията на прегоряло или твърде силно препечено месо крие рискове за здравето.

При готвене на месо на много висока температура, особено при печене на скара или пържене, се образуват вредни химични съединения, като хетероциклични амини (HCA) и полициклични ароматни въглеводороди (PAH).

Научни изследвания показват, че тези съединения могат да увредят ДНК-то и по този начин да увеличат риска от развитие на някои видове рак.

Алкохолът: Модерираната заблуда

Дори умереното консумиране на алкохол може да увеличи риска от рак.

Алкохолът може да повиши нивата на естроген и да попречи на усвояването на фолати, като и двете могат да нарушат възстановяването на ДНК и да допринесат за хормонозависими ракови заболявания като рак на гърдата и черния дроб.

Как да се предпазим?

Мариновайте месото: Дори кратка марината преди печене може значително да намали образуването на вредни съединения.

Добавяйте билки: Розмаринът, добавен към маринатата или поръсен върху месото, има антиоксидантни свойства, които неутрализират част от тези вещества.

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Избирайте по-щадящи методи на готвене: Задушаването, варенето и бавното готвене на по-ниска температура са по-безопасни алтернативи.

Избягвайте овъгляването: Ако части от месото прегорят, изрежете и премахнете тези участъци преди консумация.

Физическата активност: Мощен съюзник в превенцията на заболявания

Все повече научни доказателства сочат, че редовните упражнения са ключов фактор за намаляване на риска от онкологични заболявания.

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Спортът допринася за регулиране на хормоналния баланс, поддържане на здравословно тегло и ограничаване на възпалителните процеси в тялото – три основни стълба в защитата срещу рака.

Стратегии за хранене: Практически насоки от експерти

Промяната към по-здравословен хранителен режим не е равносилна на лишения, а на информиран и осъзнат избор. Ето какви са препоръките на специалистите:

Протеини: Дайте предимство на растителните източници като бобови култури, ядки и семена, както и на нетлъсто месо, за сметка на преработените месни продукти.

Мазнини: Наблегнете на растителни мазнини от авокадо, ядки, зехтин и други растителни масла, като ограничите животинските.

Въглехидрати: Избирайте пълнозърнести храни, зеленчуци и плодове пред техните рафинирани и преработени алтернативи.

Предупрежденията на специалисти като д-р Сети не целят да всяват страх, а да повишат информираността. Диетата е пряко свързана не само с риска от диабет, затлъстяване и сърдечни болести, но и с развитието на рак.

Ключът се крие в баланса. И докато генетиката и околната среда са фактори извън нашия пълен контрол, ежедневният избор на храна остава най-мощният ни инструмент за превенция.

Консумацията на богато разнообразие от плодове, зеленчуци, пълнозърнести и бобови храни е доказана стратегия за намаляване на риска от рак. Инвестицията в качествена храна днес е залог за по-здравословно бъдеще – отговорност, която всеки от нас носи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.