Много хора изхвърлят корите на плодове и зеленчуци, но тези външни слоеве могат да бъдат пълни с хранителни вещества.
Консумацията на продукти с кората може да ви помогне да получите повече фибри, витамини, минерали и полезни растителни съединения.
Ето някои от най-добрите кори на плодове и зеленчуци, които можете безопасно да ядете. Някои от тях наистина може да ви изненадат.
1. Ябълка
Ябълковите кори са безопасни за консумация и съдържат голяма част от фибрите на плода. Запазването на кората може почти да удвои количеството фибри в сравнение с обелените ябълки.
Фибрите подпомагат храносмилането и ви помагат да се чувствате сити по-дълго време, което може да подпомогне контрола на теглото.
Кората съдържа и антиоксиданти, включително кверцетин. Антиоксидантите помагат за предпазване на клетките от увреждане, което може да допринесе за хронични заболявания. Кверцетинът може да помогне за ограничаване на растежа на вредни бактерии в храносмилателния тракт, което може да намали възпалението и да подпомогне здравето на червата.
2. Киви
Консумацията на киви с кората добавя допълнителни фибри и антиоксиданти. Изследванията показват, че консумацията на киви с кората може да увеличи приема на фибри с около 50% в сравнение с консумацията само на месестата част.
Кожата съдържа също витамини C и E, които поддържат имунното здраве и помагат за предпазване на клетките от увреждане.
3. Праскова
Прасковите са добър източник на витамини А и С, фибри и антиоксиданти. Голяма част от фибрите и антиоксидантите се намират в кората. Кожата на прасковата съдържа хлорогенова киселина, която има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и може да намали кръвното налягане и нивата на холестерола.
4. Картоф
Картофените кори съдържат много важни хранителни вещества и антиоксидантни съединения. Запазването на кората върху печения картоф добавя около 1,5 грама повече фибри, което може да помогне за забавяне на скоростта, с която тялото ви усвоява въглехидратите, поддържайки по-стабилни нива на кръвната захар.
В сравнение с обелен картоф, печен картоф с кората осигурява над три пъти повече желязо и около 35% повече калий. Много хора не получават достатъчно желязо и калий в диетата си.
5. Диня
Кората на динята често се изхвърля, но е безопасна за консумация и съдържа фибри и цитрулин. Цитрулинът е аминокиселина, която помага за поддържане на кръвообращението и здравето на сърцето. Повечето хора ядат бялата кора между месестата част на динята и външната обвивка. Тя е твърда, така че обикновено се готви или маринова, но може да се пасира и в смутита или да се добавя към пържени ястия за допълнителни хранителни вещества.
6. Портокал
Портокаловите кори са годни за консумация, но са горчиви, когато се консумират сурови, така че обикновено се използват в рецепти, вместо да се консумират в големи количества. Дори малко количество портокалова кора е концентриран източник на витамин C, осигуряващ около 9% от дневните ви нужди само в 1 супена лъжица.
Кората е богата и на фибри и антиоксиданти, включително флавоноиди и съединение, наречено лимонен. Лимоненът е естествено растително съединение, което придава на цитрусовите плодове аромата им и има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.
7. Банан
Банановите кори са годни за консумация, макар че се консумират по-рядко от плода вътре. Кората съдържа фибри, калий и антиоксиданти, включително каротеноиди и флавоноиди. Тези съединения могат да помогнат за предпазване на клетките от увреждане и да поддържат здравето на червата. Нивата на много от тези антиоксиданти се увеличават с узряването на банана. Банановите кори съдържат и триптофан, аминокиселина, която тялото използва за производството на серотонин, химикал, участващ в настроението и съня.
8. Грозде
Гроздето е богато на фибри и редица антиоксиданти. Червеното грозде е особено богато на ресвератрол, растително съединение, чийто потенциал е изследван за намаляване на риска от сърдечни заболявания и някои видове рак.
Ограничени изследвания също така показват, че ресвератролът може да насърчи контрола на теглото и кръвната захар, въпреки че са необходими повече изследвания върху хора.
9. Моркови
Външната част на морковите е годна за консумация и е богата на хранителни вещества. Проучванията показват, че кората съдържа повече минерали и антиоксиданти от вътрешния корен, включително бета-каротин и хлорогенова киселина. Тялото преобразува бета-каротина във витамин А, който подпомага здравословното зрение, имунната система и здравето на кожата.
10. Лук
Люспите на лука често се изхвърлят, но те съдържат фибри и антиоксидантни съединения. Люспите на червения лук са особено богати на антоцианини, които могат да помогнат за намаляване на възпалението и да поддържат здравето на сърцето, черния дроб и мозъка.
Тъй като люспите на лука са жилави, най-добре е да се използват по време на готвене, например в супи, яхнии или домашен бульон, вместо да се консумират сурови. Те могат също да се сушат и смилат на прах, за да се добави вкус и хранителни вещества към ястията.
Корите и външните обвивки на плодовете и зеленчуците не са просто „отпадък“, а имат доказан ефект за здравето ни. Макар да са изключително полезни, те са и първата защитна линия на растението, което означава, че са пряко изложени на външни замърсители. За да извлечете само позитиви от тях, спазвайте правила за хигиена и безопасност.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
