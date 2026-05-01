Портокалов сок или портокали – избор, който много хора правят ежедневно, често без да се замислят, че двата варианта могат да имат различен ефект върху здравето. И макар и двата да са богати на витамин С и да се считат за полезни, научните данни показват, че целият плод и сокът не са напълно равностойни, особено когато става въпрос за имунитет и контрол на теглото.

Според анализ, публикуван в Health, портокалите и портокаловият сок доставят сходни хранителни вещества, но начинът, по който те се усвояват и влияят на организма, се различава съществено.

Кой осигурява повече витамин С?

Витамин С е ключов елемент за имунната защита и има доказана роля като антиоксидант. Данни от National Institutes of Health показват, че един среден портокал съдържа около 82.7 милиграма витамин С, докато чаша портокалов сок осигурява приблизително 71.2 милиграма.

Разликата не изглежда голяма, но експертите подчертават, че тя се дължи на обработката на сока. В процеса на пастьоризация и съхранение част от витамин С се разгражда. Допълнително влияние оказват кислородът и светлината, които ускоряват този процес. Изследване от 2016 г. установява, че търговските сокове могат да съдържат до 15% по-малко витамин С в сравнение с прясно изцедените.

Това поставя целия плод в по-благоприятна позиция, когато целта е максимален прием на този витамин.

Как влияят върху отслабването?

Разликите стават по-осезаеми, когато се разглежда ефектът върху теглото. Портокалите съдържат фибри, които практически отсъстват в сока. Именно фибрите играят важна роля за усещането за ситост и могат да помогнат за по-добър контрол на апетита.

Освен това, сокът съдържа повече калории и захари в сравнение с целия плод. В една стандартна чаша може да има с около 40–50 калории повече, както и приблизително 1.5 пъти повече въглехидрати. Разликата в захарите също не е за подценяване – около 8 грама повече в полза на сока, като при някои продукти се добавя допълнителна захар.

Според проучване, публикувано в Gut Microbes, по-високият прием на добавени захари се свързва с неблагоприятни промени в чревната микробиота и метаболитното здраве. Това е още една причина експертите да разглеждат целия плод като по-подходящ избор при стремеж към отслабване.

Има ли предимства сокът?

Въпреки това портокаловият сок не трябва да бъде разглеждан като „по-лошия“ вариант. Той също има своите предимства, особено в контекста на съвременния начин на живот. Сокът е по-удобен за консумация и позволява бърз прием на витамин С.

Някои изследвания сочат, че антиоксидантите в сока могат да бъдат по-лесно усвоими от организма. Освен това много от търговските продукти са обогатени с допълнителни хранителни вещества като витамин D и калций. Сокът съдържа и по-високи нива на фолиева киселина – витамин от група B, който играе важна роля в клетъчните процеси.

За какво да внимаваме при консумацията на портокалов сок?

Независимо от избора, умерената консумация остава ключова. Както портокалите, така и сокът са киселинни и при прекомерен прием могат да причинят стомашен дискомфорт или да влошат състояния като Гастроезофагеална рефлуксна болест.

Експертите подчертават, че най-добрият подход е съобразен с индивидуалните нужди и цели – дали приоритет е контролът на теглото, удобството или допълнителният прием на определени хранителни вещества.

Данните показват, че когато става въпрос за витамин С и отслабване, целият портокал има известно предимство. Той осигурява повече фибри, по-ниско съдържание на захари и леко по-високи нива на витамин С. Това го прави по-подходящ избор за хора, които се стремят към по-добър контрол на теглото и по-устойчиво хранене.

Портокаловият сок обаче остава практична алтернатива, особено когато се консумира в умерени количества и без добавени захари.

Ако имате съмнения относно хранителния си режим или специфични здравословни цели, консултацията със специалист остава най-сигурният подход.

