Когато става въпрос за здравословна закуска, цитрусовите сокове са абсолютна класика. Те са освежаващи, пълни с витамини и се считат за мощен съюзник на имунната система. Но когато разглеждаме специфични здравословни показатели, често възниква въпросът: сок от грейпфрут или портокал е по-добър за кръвната захар и общото ни състояние?

Въпреки че много хора автоматично посягат към портокаловия сок заради неговата популярност, грейпфрутът често е предпочитан от тези, които следят теглото си. Новата информация, базирана на данни от Health.com, разкрива любопитни подробности за това как тези две напитки влияят на тялото ни.

Имунната система: Кой сок е "витаминната бомба"?

И двата плода са отлични източници на витамин C, който е жизненоважен за защитните сили на организма. Той действа като мощен антиоксидант, неутрализира свободните радикали и подпомага работата на белите кръвни клетки.

Според данните, макар и двата сока да са изключително полезни, портокаловият сок има леко предимство в количеството витамин C:

Портокалов сок: Около 61 mg витамин C на 200 ml.

Сок от грейпфрут: Около 48,2 mg витамин C на 200 ml.

Като се има предвид, че препоръчителният дневен прием е 90 mg за мъже и 75 mg за жени, една чаша от която и да е от двете напитки ще ви доближи значително до целта.

Кръвна захар и гликемичен индекс: Голямата изненада

Много хора вярват, че тъй като грейпфрутът е по-стипчив и по-малко сладък, той автоматично е по-добър за диабетици или хора с инсулинова резистентност. Реалността обаче е малко по-различна.

Когато анализираме дали сок от грейпфрут или портокал е по-добър за кръвната захар, трябва да погледнем гликемичния индекс (GI). Този индекс измерва колко бързо дадена храна повишава нивата на глюкозата.

Портокалов сок: GI от 43;

Сок от грейпфрут: GI от 48.

И двете стойности се считат за "ниски" (под 55), което означава, че те повишават кръвната захар плавно, а не рязко. Въпреки това, количеството естествена захар в тях е почти идентично – около 14-16 грама на 200 мл.

Експертите подчертават, че за да запазите нивата на кръвна захар стабилни, винаги трябва да избирате 100% натурални сокове без добавена захар. Още по-добрият вариант е консумацията на целия плод, тъй като фибрите в него забавят усвояването на захарите, а това липсва при соковете.

Хранителен профил: Сравнение на минералите

Освен витамин C, тези сокове предлагат и други ключови нутриенти. В директното сравнение портокаловият сок често излиза напред:

Фолат (Витамин B9): Изключително важен за синтеза на ДНК и по време на бременност. В 200 мл портокалов сок се съдържат 58 мкг, докато в сока от грейпфрут – 38 мкг. Калий: Портокаловият сок води с 366 мг срещу 256 мг за грейпфрута. Калият е от съществено значение за регулиране на кръвното налягане и мускулните функции. Магнезий: Отново лек превес за портокала (20,6 мг срещу 15,4 мг), който подпомага контрола на кръвната захар и нервната система.

Внимание: Грейпфрутът и лекарствата

Въпреки отличния си профил, сокът от грейпфрут крие риск, който портокаловият сок (в повечето случаи) няма. Грейпфрутът съдържа съединения, наречени фуранокумарини, които блокират ензима CYP3A4 в червата. Този ензим разгражда много често срещани медикаменти.

Когато този процес е блокиран, нивата на лекарството в кръвта могат да станат опасно високи. Това се отнася за:

Статини (за висок холестерол);

Лекарства за високо кръвно налягане;

Някои кортикостероиди.

И двата сока могат да попречат на усвояването на антихистамини (като фексофенадин), намалявайки тяхната ефективност.

Кой да изберете?

Отговорът на въпроса дали сок от грейпфрут или портокал е по-добър за кръвната захар, зависи до голяма степен от вашия индивидуален здравен профил.

Ако търсите повече витамини и минерали , портокаловият сок е фаворит.

Ако предпочитате по-малко калории и по-тръпчив вкус, грейпфрутът е чудесен избор, стига да не приемате специфични медикаменти.

За вашия имунитет и двата сока са отлични съюзници.

Най-важният съвет на специалистите е: консумирайте умерено и винаги четете етикетите за скрити захари. Ако страдате от хронични заболявания, консултирайте се с вашия лекар, преди да направите големи промени в диетата си.

