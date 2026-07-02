Множественият миелом, познат още като болест на Калер (Kahler's disease), е вид рак на кръвта, който засяга плазмените клетки в костния мозък. Лечение, което напълно да го излекува, все още няма, но съвременната терапия може да забави развитието му и в много случаи да овладее симптомите за дълги периоди.

Именно защото болестта и лечението ѝ натоварват тежко организма, много пациенти се питат дали витамини и хранителни добавки биха могли да помогнат.

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Какво се случва в организма при множествен миелом

При това заболяване плазмените клетки, вид бели кръвни клетки, които произвеждат антитела, започват да се делят безконтролно. Те натрупват прекомерно количество протеин (имуноглобулин) в костите и кръвта, което с времето уврежда органите.

Плазмените клетки изместват здравите кръвни клетки в костния мозък и отделят вещества, които разрушават костната тъкан, водейки до т.нар. литични лезии по костите, отслабени участъци, предразположени към фрактури. В по-напреднал стадий болните клетки могат да преминат отвъд костния мозък, причинявайки допълнителни органни увреждания.

Самата болест, както и терапията ѝ, често водят до анемия и умора, загуба на апетит и отслабване на имунната система, фактори, които подхранват интереса към хранителната подкрепа.

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Няма доказателства, че витамини или добавки могат да спрат прогресията на множествения миелом или да предотвратят рецидив. Те не заместват стандартното лечение, медикаментозна терапия и при възможност трансплантация на стволови клетки.

Изследванията в тази област са ранни, а и „естествено" не означава автоматично „безопасно", някои добавки могат да взаимодействат с химиотерапията. Затова всяко решение изисква консултация с онколог за витамини, съобразени с конкретния план на лечение.

Куркумин

Куркуминът е активното вещество в куркумата, билка от семейството на джинджифила, известна с антиоксидантните и противовъзпалителните си свойства. Ранни изследвания предполагат, че може да потиска разпространението на миеломните клетки и да подобрява качеството на живот, но данните все още са недостатъчни за категорични изводи.

Няколко фактора усложняват картината:

Малко проучвания при хора , повечето данни идват от лабораторни или предклинични модели.

Липса на установена доза , няма стандартизиран режим на прием.

Различен състав на продуктите на пазара, което затруднява сравненията.

Взаимодействие с химиотерапия , куркуминът може да намесва ефекта на определени лекарства.

Слаба усвояемост , обикновеният куркумин трудно се абсорбира от организма. Затова се обръща внимание на липозомния куркумин , чиято абсорбция е описана в изследвания като значително по-висока благодарение на капсулирането му в мастноподобни частици.

Витамин К2 и потенциален антитуморен ефект

Витамин К2 е мастноразтворим витамин, за който съществуват данни за възможен антитуморен ефект, включително при пациенти, неподходящи за химиотерапия. Резултатите засега са предварителни и изискват потвърждение в по-мащабни клинични проучвания.

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Венозен витамин С при онкологични пациенти

Част от изследванията сочат, че венозен витамин С, приложен в големи дози, може да е свързан с по-малко странични ефекти от химиотерапия и подобрено качество на живот при хора с множествен миелом. Резултатите са обнадеждаващи, но недостатъчни за официални препоръки и високодозов витамин С не бива да се прилага без лекарско назначение.

Витамин D и калций, грижа за костите при стероидно лечение

Тъй като лечението на множествения миелом често включва продължителна употреба на стероиди, костната плътност е в риск. Затова лекарите нерядко препоръчват витамин D и калций като подкрепа. Отделно от това, клинични и лабораторни данни сочат, че витамин D може да подпомага имунната система при пациенти с миелом, особено в комбинация с определени химиотерапевтични средства, макар че точна дозировка все още не е установена.

Какво трябва да знаете за хранителните добавки изобщо

Добавките могат да бъдат полезни при недостиг на хранителни вещества от храната, но носят рискове по време на онкологично лечение.

Възможни са взаимодействия с химиотерапия , лъчетерапия и възстановяването след операция.

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За разлика от лекарствата, добавките не подлежат на одобрение от регулаторните органи преди пускане на пазара , контролът е предимно последващ.

Избягвайте продукти, които твърдят, че „лекуват" или „предотвратяват" рак, такива твърдения нямат научна основа.

Какво да обсъдите с вашия лекар

Ползите от добавките зависят от индивидуални фактори, вид и стадий на заболяването, генетика, хранителен режим, възраст и съпътстващи здравословни състояния. Преди прием е добре да разговаряте с онколога си за:

всички приемани лекарства и добавки, рецептурни и безрецептурни;

текущото и предстоящото лечение;

безопасна доза и подходящ начин на прием;

потенциални странични ефекти.

При одобрение от лекар е добре да потърсите съвет и за надежден източник на добавките и точния им състав.

Множественият миелом остава сериозно, нелечимо засега заболяване, но научният интерес към ролята на куркумин, витамин D, витамин К2 и високодозов витамин С продължава да расте. Засега нито една добавка не може да замести стандартната терапия, но при внимателен подбор, съгласуван с онколог, някои от тях биха могли да подпомогнат общото състояние и качеството на живот на пациентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници