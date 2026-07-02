Множественият миелом, познат още като болест на Калер (Kahler's disease), е вид рак на кръвта, който засяга плазмените клетки в костния мозък. Лечение, което напълно да го излекува, все още няма, но съвременната терапия може да забави развитието му и в много случаи да овладее симптомите за дълги периоди. 

Именно защото болестта и лечението ѝ натоварват тежко организма, много пациенти се питат дали витамини и хранителни добавки биха могли да помогнат.

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Какво се случва в организма при множествен миелом

При това заболяване плазмените клетки, вид бели кръвни клетки, които произвеждат антитела, започват да се делят безконтролно. Те натрупват прекомерно количество протеин (имуноглобулин) в костите и кръвта, което с времето уврежда органите. 

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Плазмените клетки изместват здравите кръвни клетки в костния мозък и отделят вещества, които разрушават костната тъкан, водейки до т.нар. литични лезии по костите, отслабени участъци, предразположени към фрактури. В по-напреднал стадий болните клетки могат да преминат отвъд костния мозък, причинявайки допълнителни органни увреждания.

Самата болест, както и терапията ѝ, често водят до анемия и умора, загуба на апетит и отслабване на имунната система, фактори, които подхранват интереса към хранителната подкрепа.

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Няма доказателства, че витамини или добавки могат да спрат прогресията на множествения миелом или да предотвратят рецидив. Те не заместват стандартното лечение, медикаментозна терапия и при възможност трансплантация на стволови клетки. 

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Изследванията в тази област са ранни, а и „естествено" не означава автоматично „безопасно", някои добавки могат да взаимодействат с химиотерапията. Затова всяко решение изисква консултация с онколог за витамини, съобразени с конкретния план на лечение.

Куркумин

Куркуминът е активното вещество в куркумата, билка от семейството на джинджифила, известна с антиоксидантните и противовъзпалителните си свойства. Ранни изследвания предполагат, че може да потиска разпространението на миеломните клетки и да подобрява качеството на живот, но данните все още са недостатъчни за категорични изводи.

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Няколко фактора усложняват картината:

  • Малко проучвания при хора, повечето данни идват от лабораторни или предклинични модели.
  • Липса на установена доза, няма стандартизиран режим на прием.
  • Различен състав на продуктите на пазара, което затруднява сравненията.
  • Взаимодействие с химиотерапия, куркуминът може да намесва ефекта на определени лекарства.
  • Слаба усвояемост, обикновеният куркумин трудно се абсорбира от организма. Затова се обръща внимание на липозомния куркумин, чиято абсорбция е описана в изследвания като значително по-висока благодарение на капсулирането му в мастноподобни частици.

Витамин К2 и потенциален антитуморен ефект

Витамин К2 е мастноразтворим витамин, за който съществуват данни за възможен антитуморен ефект, включително при пациенти, неподходящи за химиотерапия. Резултатите засега са предварителни и изискват потвърждение в по-мащабни клинични проучвания.

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Венозен витамин С при онкологични пациенти

Част от изследванията сочат, че венозен витамин С, приложен в големи дози, може да е свързан с по-малко странични ефекти от химиотерапия и подобрено качество на живот при хора с множествен миелом. Резултатите са обнадеждаващи, но недостатъчни за официални препоръки и високодозов витамин С не бива да се прилага без лекарско назначение.

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Витамин D и калций, грижа за костите при стероидно лечение

Тъй като лечението на множествения миелом често включва продължителна употреба на стероиди, костната плътност е в риск. Затова лекарите нерядко препоръчват витамин D и калций като подкрепа. Отделно от това, клинични и лабораторни данни сочат, че витамин D може да подпомага имунната система при пациенти с миелом, особено в комбинация с определени химиотерапевтични средства, макар че точна дозировка все още не е установена.

Какво трябва да знаете за хранителните добавки изобщо

  • Добавките могат да бъдат полезни при недостиг на хранителни вещества от храната, но носят рискове по време на онкологично лечение.
  • Възможни са взаимодействия с химиотерапия, лъчетерапия и възстановяването след операция.

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  • За разлика от лекарствата, добавките не подлежат на одобрение от регулаторните органи преди пускане на пазара,  контролът е предимно последващ.
  • Избягвайте продукти, които твърдят, че „лекуват" или „предотвратяват" рак, такива твърдения нямат научна основа.

Какво да обсъдите с вашия лекар

Ползите от добавките зависят от индивидуални фактори, вид и стадий на заболяването, генетика, хранителен режим, възраст и съпътстващи здравословни състояния. Преди прием е добре да разговаряте с онколога си за:

  • всички приемани лекарства и добавки, рецептурни и безрецептурни;
  • текущото и предстоящото лечение;
  • безопасна доза и подходящ начин на прием;
  • потенциални странични ефекти.

При одобрение от лекар е добре да потърсите съвет и за надежден източник на добавките и точния им състав.

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Множественият миелом остава сериозно, нелечимо засега заболяване, но научният интерес към ролята на куркумин, витамин D, витамин К2 и високодозов витамин С продължава да расте. Засега нито една добавка не може да замести стандартната терапия, но при внимателен подбор, съгласуван с онколог, някои от тях биха могли да подпомогнат общото състояние и качеството на живот на пациентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. WebMD. Множествен миелом: симптоми, причини и лечение
  2. WebMD. Витамини и добавки при множествен миелом
  3. American Cancer Society. Хранителни добавки в интегративната медицина
  4. BMJ Case Reports.  Клиничен случай, свързан с куркумин при онкологично лечение
  5. PubMed Central. Изследване за хранителна поддръжка при онкологични пациенти
  6. National Foundation for Cancer Research. Геномно картиране и хранителна поддръжка при множествен миелом
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  9. Кардиологичен институт. Информация за пациенти с множествен миелом