Въпреки че дефицитът на витамин C е сравнително рядък в развитите страни, някои групи са значително по-склонни да бъдат изложени на риск поради фактори на начина на живот, медицински състояния или диетични ограничения.
Пушачите и хора с нездравословен начин на хранене (без пресни плодове и зеленчуци) са сред най-засегнатите.
Фактори, причиняващи дефицит на Витамин C
Според Националните здравни институти, препоръчителната дневна доза за витамин C е:
- 90 милиграма (mg) на ден за мъже
- 75 mg на ден за жени
В зависимост от възрастта, децата се нуждаят от 15 mg до 75 mg дневно, а понякога и повече в определени ситуации.
Световната здравна организация (СЗО) използва термина „дефицит на витамин C“, за да обозначи дневен прием на витамин C под 10 mg.
Той също така използва термина „недостатъчност на витамин C“, за да обозначи дневен прием на витамин C, който надвишава 10 mg, но е по-малък от препоръчителната дневна доза.
Рискови групи от дефицит на Витамин C
Някои фактори, които увеличават риска от недостиг или дефицит на витамин C, включват.
Фактори, свързани с начина на живот и храненето
Пушачи и пасивни пушачи: Пушенето увеличава оксидативния стрес, което кара организма да използва витамин C по-бързо. Пушачите се нуждаят от допълнителни 35 мг на ден над стандартния препоръчителен прием.
Хора с ограничено разнообразие в храненето: Това включва хора, които консумират много малко плодове и зеленчуци, често поради ниски доходи, ограничени диети или хранителни „моди“.
Хора с разстройства, свързани с употребата на алкохол или вещества: Дългосрочната злоупотреба с алкохол често води до лошо цялостно хранене и може да повлияе на способността на организма да абсорбира и използва витамин С.
Възрастни хора: Възрастните хора, особено тези, които живеят сами или са настанени в институции, могат да се хранят доста ограничено, като например „чай и препечена филийка“, но това не включва пресни продукти.
Медицински състояния
Малабсорбция и храносмилателни нарушения: Състояния като болестта на Крон, улцерозен колит и цьолиакия могат да намалят способността на организма да абсорбира витамин С.
Хронично бъбречно заболяване: Хората на хемодиализа са изложени на риск, тъй като витамин С е водоразтворим и може да се загуби по време на процеса на диализа.
Хранителни разстройства: Състояния като анорексия нервоза или тежки психични заболявания могат да доведат до изключително ограничен прием на основни хранителни вещества.
Някои видове рак: Някои видове рак и техните лечения (като химиотерапия) могат да увеличат нуждата на организма от витамин С или да затруднят поддържането на разнообразно хранене.
Специфични етапи на развитие и живот
Кърмачета, хранени само с краве мляко: Кравето мляко естествено съдържа много малко витамин С и нагряването му (кипене или изпаряване) унищожава малкото, което остава.
Бременни и кърмещи жени: Нуждата на организма от витамин С се увеличава през тези периоди, за да подпомогне както майката, така и развиващия се плод или бебе.
Невроатипични деца: Децата с разстройство от аутистичния спектър или други забавяния в развитието може да имат силно ограничени хранителни предпочитания, които изключват храни, богати на витамин С.
Усложнения от дефицит на Витамин C
С напредването на недостига на витамин С организмът не разполага с достатъчно количество от него, за да подпомогне синтеза на колагена – вид протеин. Това води до отслабване на съединителната тъкан, което може да доведе до следните признаци и симптоми:
- Хиперкератоза, която е удебеляване на външния слой на кожата
- Петехии, които са малки кръвни петна под повърхността на кожата или лигавиците
- Пурпура, която е обрив от лилави петна поради кървене от малки кръвоносни съдове под кожата
- Синини
- Проблеми със заздравяването на рани
- Болки в ставите
Други потенциални признаци и симптоми на скорбут включват:
- Депресия
- Кървене на венците
- Загуба на зъби
- Желязодефицитна анемия
Как се диагностицира дефицит на Витамин C
Кръвните изследвания за проверка на нивата на плазмата и аскорбиновата киселина могат да потвърдят диагнозата скорбут. Аскорбиновата киселина е друго наименование на витамин C.
Нивата на аскорбинова киселина под 0,2 mg на децилитър кръв показват тежък дефицит на витамин C.
Лекарите могат също да извършат кожна биопсия, за да помогнат с диагнозата. Ако е налице дефицит на витамин C, биопсиите могат да покажат следните признаци:
- Удебеляване на кожата около космените фоликули
- Кървене около космените фоликули
- Голям брой кръвоносни съдове
Лечение на дефицит на витамин C
Нелекуваният скорбут може да причини сериозни и потенциално животозастрашаващи проблеми, така че е необходимо незабавно лечение с добавки с витамин C.
В публикация от 2023 г. се обяснява, че дозата витамин C, необходима за лечение на скорбут, зависи от тежестта на състоянието, възрастта и нуждите на човек. Авторите посочват, че децата може да се нуждаят от до 300 mg на ден, докато възрастните може да се нуждаят от между 500 mg и 1000 mg на ден.
За някои възрастни лекарите могат да препоръчат начална доза от 2 грама на ден през първите 3 дни, последвана от 500 mg на ден в продължение на 1 седмица и след това 100 mg дневно в продължение на 1 до 3 месеца.
В публикация от 2022 г. се отбелязва, че повечето хора, които се лекуват за скорбут, установяват, че симптомите им отшумяват в рамките на дни или седмици след започване на лечението.
Най-добрите хранителни източници на витамин C
Някои от най-добрите хранителни източници на витамин C (за количество от 1 чаша) включват:
- Ацерола (вид череша): 2740% от препоръчителния дневен прием (ПДП)
- Гуава: 628% от ПДП
- Касис: 338% от ПДП
- Сладък червен пипер: 317% от ПДП
- Киви: 273% от ПДП
- Личи: 226% от ПДП
- Лимон: 187% от ПДП
- Портокал: 160% от ПДП
- Ягода: 149% от ПДП
- Папая: 144% от ПДП
- Броколи: 135% от ПДП
- Магданоз: 133% от ПДП
Витамин C се разгражда бързо при излагане на топлина, така че суровите плодове и зеленчуци са по-добри източници от сготвените.
Добавките с витамин C не са установени като токсични, но приемът на повече от 2000 mg на ден може да причини коремни спазми, диария и гадене, както и да увеличи риска от развитие на оксалатни камъни в бъбреците при мъжете.
Дефицитът на витамин С е сравнително рядък в развитите страни, но все пак засяга повече от 1 на всеки 20 души.
Тъй като човешкият организъм не може да синтезира витамин С, нито да го съхранява в големи количества, той трябва да се приема редовно, за да се предотврати дефицитът – в идеалния случай чрез консумация на пресни плодове и зеленчуци.
С напредването на дефицита костите могат да станат крехки, да се появят деформации на ноктите и косата, раните да зарастват по-бавно и имунната система да отслабне.
Възпаления, анемия, причинена от недостиг на желязо, и необяснимо наддаване на тегло могат да бъдат други признаци, за които трябва да се внимава.
За щастие, симптомите на недостига обикновено изчезват, след като нивата на витамин С се възстановят.
Източници
- WebMD (2022): Признаци, че ви липсва витамин C
- Healthline (2023): 15 признака и симптоми на дефицит на витамин C
- MedicalNewsToday (2024): Какво причинява дефицит на витамин C и как да го предотвратим