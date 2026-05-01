Въпреки че дефицитът на витамин C е сравнително рядък в развитите страни, някои групи са значително по-склонни да бъдат изложени на риск поради фактори на начина на живот, медицински състояния или диетични ограничения.

Пушачите и хора с нездравословен начин на хранене (без пресни плодове и зеленчуци) са сред най-засегнатите.

Фактори, причиняващи дефицит на Витамин C

Според Националните здравни институти, препоръчителната дневна доза за витамин C е:

90 милиграма (mg) на ден за мъже

75 mg на ден за жени

В зависимост от възрастта, децата се нуждаят от 15 mg до 75 mg дневно, а понякога и повече в определени ситуации.

Снимка: Canva

Световната здравна организация (СЗО) използва термина „дефицит на витамин C“, за да обозначи дневен прием на витамин C под 10 mg.

Той също така използва термина „недостатъчност на витамин C“, за да обозначи дневен прием на витамин C, който надвишава 10 mg, но е по-малък от препоръчителната дневна доза.

Рискови групи от дефицит на Витамин C

Някои фактори, които увеличават риска от недостиг или дефицит на витамин C, включват.

Фактори, свързани с начина на живот и храненето

Пушачи и пасивни пушачи: Пушенето увеличава оксидативния стрес, което кара организма да използва витамин C по-бързо. Пушачите се нуждаят от допълнителни 35 мг на ден над стандартния препоръчителен прием.

Хора с ограничено разнообразие в храненето: Това включва хора, които консумират много малко плодове и зеленчуци, често поради ниски доходи, ограничени диети или хранителни „моди“.

Хора с разстройства, свързани с употребата на алкохол или вещества: Дългосрочната злоупотреба с алкохол често води до лошо цялостно хранене и може да повлияе на способността на организма да абсорбира и използва витамин С.

Възрастни хора: Възрастните хора, особено тези, които живеят сами или са настанени в институции, могат да се хранят доста ограничено, като например „чай и препечена филийка“, но това не включва пресни продукти.

Медицински състояния

Малабсорбция и храносмилателни нарушения: Състояния като болестта на Крон, улцерозен колит и цьолиакия могат да намалят способността на организма да абсорбира витамин С.

Хронично бъбречно заболяване: Хората на хемодиализа са изложени на риск, тъй като витамин С е водоразтворим и може да се загуби по време на процеса на диализа.

Хранителни разстройства: Състояния като анорексия нервоза или тежки психични заболявания могат да доведат до изключително ограничен прием на основни хранителни вещества.

Снимка: iStock

Някои видове рак: Някои видове рак и техните лечения (като химиотерапия) могат да увеличат нуждата на организма от витамин С или да затруднят поддържането на разнообразно хранене.

Специфични етапи на развитие и живот

Кърмачета, хранени само с краве мляко: Кравето мляко естествено съдържа много малко витамин С и нагряването му (кипене или изпаряване) унищожава малкото, което остава.

Бременни и кърмещи жени: Нуждата на организма от витамин С се увеличава през тези периоди, за да подпомогне както майката, така и развиващия се плод или бебе.

Невроатипични деца: Децата с разстройство от аутистичния спектър или други забавяния в развитието може да имат силно ограничени хранителни предпочитания, които изключват храни, богати на витамин С.

Усложнения от дефицит на Витамин C

С напредването на недостига на витамин С организмът не разполага с достатъчно количество от него, за да подпомогне синтеза на колагена – вид протеин. Това води до отслабване на съединителната тъкан, което може да доведе до следните признаци и симптоми:

Хиперкератоза, която е удебеляване на външния слой на кожата

Петехии, които са малки кръвни петна под повърхността на кожата или лигавиците

Пурпура, която е обрив от лилави петна поради кървене от малки кръвоносни съдове под кожата

Синини

Проблеми със заздравяването на рани

Болки в ставите

Други потенциални признаци и симптоми на скорбут включват:

Депресия

Кървене на венците

Загуба на зъби

Желязодефицитна анемия

Как се диагностицира дефицит на Витамин C

Кръвните изследвания за проверка на нивата на плазмата и аскорбиновата киселина могат да потвърдят диагнозата скорбут. Аскорбиновата киселина е друго наименование на витамин C.

Нивата на аскорбинова киселина под 0,2 mg на децилитър кръв показват тежък дефицит на витамин C.

Снимка: Canva

Лекарите могат също да извършат кожна биопсия, за да помогнат с диагнозата. Ако е налице дефицит на витамин C, биопсиите могат да покажат следните признаци:

Удебеляване на кожата около космените фоликули

Кървене около космените фоликули

Голям брой кръвоносни съдове

Лечение на дефицит на витамин C

Нелекуваният скорбут може да причини сериозни и потенциално животозастрашаващи проблеми, така че е необходимо незабавно лечение с добавки с витамин C.

В публикация от 2023 г. се обяснява, че дозата витамин C, необходима за лечение на скорбут, зависи от тежестта на състоянието, възрастта и нуждите на човек. Авторите посочват, че децата може да се нуждаят от до 300 mg на ден, докато възрастните може да се нуждаят от между 500 mg и 1000 mg на ден.

За някои възрастни лекарите могат да препоръчат начална доза от 2 грама на ден през първите 3 дни, последвана от 500 mg на ден в продължение на 1 седмица и след това 100 mg дневно в продължение на 1 до 3 месеца.

В публикация от 2022 г. се отбелязва, че повечето хора, които се лекуват за скорбут, установяват, че симптомите им отшумяват в рамките на дни или седмици след започване на лечението.

Най-добрите хранителни източници на витамин C

Някои от най-добрите хранителни източници на витамин C (за количество от 1 чаша) включват:

Ацерола (вид череша): 2740% от препоръчителния дневен прием (ПДП)

Гуава: 628% от ПДП

Касис: 338% от ПДП

Сладък червен пипер: 317% от ПДП

Киви: 273% от ПДП

Личи: 226% от ПДП

Лимон: 187% от ПДП

Портокал: 160% от ПДП

Ягода: 149% от ПДП

Папая: 144% от ПДП

Броколи: 135% от ПДП

Магданоз: 133% от ПДП

Витамин C се разгражда бързо при излагане на топлина, така че суровите плодове и зеленчуци са по-добри източници от сготвените.

Добавките с витамин C не са установени като токсични, но приемът на повече от 2000 mg на ден може да причини коремни спазми, диария и гадене, както и да увеличи риска от развитие на оксалатни камъни в бъбреците при мъжете.

Дефицитът на витамин С е сравнително рядък в развитите страни, но все пак засяга повече от 1 на всеки 20 души.

Тъй като човешкият организъм не може да синтезира витамин С, нито да го съхранява в големи количества, той трябва да се приема редовно, за да се предотврати дефицитът – в идеалния случай чрез консумация на пресни плодове и зеленчуци.

С напредването на дефицита костите могат да станат крехки, да се появят деформации на ноктите и косата, раните да зарастват по-бавно и имунната система да отслабне.

Възпаления, анемия, причинена от недостиг на желязо, и необяснимо наддаване на тегло могат да бъдат други признаци, за които трябва да се внимава.

За щастие, симптомите на недостига обикновено изчезват, след като нивата на витамин С се възстановят.

------------------------------------------------------

Източници