Тялото ви се нуждае от желязо, за да произвежда хемоглобин, протеин в червените кръвни клетки, който им позволява да пренасят кислород през кръвоносните съдове.

Ако тялото ви няма достатъчно хемоглобин, тъканите и мускулите ви няма да получават достатъчно кислород, за да могат да работят ефективно.

Ето 14 признака и симптома на дефицит на желязо (желязодефицитна анемия), започвайки с най-често срещаните. Разберете също как да разпознаете анемията при деца и възрастни хора и кога да посетите лекар.

1. Необичайна умора

Чувството на умора е често срещан симптом на желязодефицитна анемия.

Умората се случва, тъй като тялото ви няма желязо, необходимо за производството на хемоглобин, който помага за пренасянето на кислород в тялото ви.

Без достатъчно хемоглобин, по-малко кислород достига до тъканите и мускулите ви, лишавайки ги от енергия. Сърцето ви също трябва да работи по-усилено, за да премества повече богата на кислород кръв в тялото ви, което може да ви умори.

Тъй като умората често е част от натовареното съвременно ежедневие е трудно да се диагностицира железен дефицит само въз основа на този симптом.

Умората, която се проявява с бледост, задух и други симптоми, обаче може да е признак на анемия.

2. Кожа, която е по-бледа от обикновено

Кожата, която е по-бледа от обикновено, както и бледото оцветяване на вътрешната страна на долните клепачи, също може да показва дефицит на желязо.

Хемоглобинът в червените кръвни клетки придава на кръвта червения ѝ цвят, така че ниските нива, причинени от дефицит на желязо, правят кръвта по-малко червена. Ето защо кожата може да загуби част от цвета или топлината си при хора с железен дефицит.

Преглед на изследвания от 2023 г. отбелязва, че бледостта в гънките на дланите или вътрешната страна на клепачите е надежден индикатор за анемия. Ако издърпате долния си клепач надолу, докато се гледате в огледало, вътрешният слой трябва да е с ярък червен цвят. Ако е много бледо розов или жълт, може да имате дефицит на желязо.

При хора с по-тъмни тонове на кожата, клепачът може да е единствената област, където това състояние е забележимо.

Други здравословни състояния обаче могат да причинят бледост или кожа, която изглежда синя или сива. Само кръвен тест може да потвърди диагнозата анемия.

3. Задух

Когато нивата на хемоглобина са ниски при дефицит на желязо, нивата на кислород също обикновено са ниски. Това означава, че мускулите ви няма да получават достатъчно кислород, за да извършват ежедневни дейности, като например ходене.

В резултат на това честотата на дишане ще се увеличи, тъй като тялото ви се опитва да получи повече кислород, което ще доведе до задух.

Ако се задъхвате, когато извършвате ежедневни задачи, които преди са ви били лесни, като например ходене, изкачване на стълби или тренировка, това може да се дължи на дефицит на желязо.

Задухът може да е резултат и от други здравословни проблеми, така че е важно да се консултирате с лекар и да се изследвате за желязодефицитна анемия.

4. Главоболие

Експертите все още изследват връзката между дефицита на желязо и главоболието. Проучване от 2019 г. установява корелация между епизодите на мигрена и желязодефицитната анемия при жените.

Няколко фактора могат да допринесат, включително променена функция на допамина и нива на естроген. Дефицитът на желязо може да възникне по време на обилна менструация, а главоболието може да възникне и поради железен дефицит и менструална мигрена.

Проучване от 2023 г. установи връзка между желязодефицитната анемия и хроничното ежедневно главоболие - състояние на главоболие, при което тежкият железен дефицит влошава симптомите.

5. Сърцебиене

Ако страдате от анемия, причинена от недостиг на желязо, може да усещате силно сърцебиене.

Ниските нива на кислород в кръвта, дължащи се на анемия от недостиг на желязо, могат да доведат до сърцебиене, тахикардия (учестен сърдечен ритъм) и болка в гърдите.

Хемоглобинът е протеинът в червените кръвни клетки, който помага за транспортирането на кислород в тялото. При дефицит на желязо ниските нива на хемоглобин означават, че сърцето трябва да работи много по-усилено, за да пренася кислород.

Това може да доведе до нередовен сърдечен ритъм или усещане, че сърцето ви бие необичайно бързо.

Вследствие на това дефицитът на желязо може да влоши сърдечни състояния, като сърдечна недостатъчност и коронарна болест на сърцето, и да намали способността за физически натоварвания.

Имайте предвид, че сърцебиенето може да има и други причини, включително тревожност, употреба на кофеин и дехидратация.

6. Суха и увредена коса и кожа

Сухата или увредена кожа и коса могат да се появят при анемия, причинена от дефицит на желязо. Хранителните дефицити могат да лишат косата и кожата от хранителните вещества и кръвоснабдяването, от които се нуждаят, за да растат.

Дефицитът на желязо се свързва и с косопад, а някои проучвания предполагат, че той може да бъде причина за това.

Косата често пада по време на ежедневното миене и разресване. Но значителната загуба на коса може да бъде симптом на дефицит на желязо.

7. Подуване и болезненост на езика или устата

Понякога промените във вътрешността или външната част на устата могат да показват желязодефицитна анемия. Симптомите включват:

Подута, възпалена, бледа или гладка лигавица

Парене на езика

Сухота в устата

Усещане за парене в устата

Болезнени, червени пукнатини в ъглите на устата

Язви в устата

8. Синдром на неспокойните крака

Дефицитът на желязо може да доведе до синдром на неспокойните крака, тъй като може да предизвика спад в нивото на допамина в кръвта.

Това състояние се изразява в силно желание да движите краката си, докато те са в покой. Може също да предизвика неприятни усещания за мравучкане или сърбеж в краката и стъпалата. Обикновено състоянието се влошава през нощта и може да затрудни заспиването.

Причините за първичния синдром на неспокойните крака не са напълно изяснени. Той обаче може да произтича от различни медицински състояния, включително анемия, причинена от недостиг на желязо.

9. Крехки или нокти с форма на лъжица

Ноктите с форма на лъжица, наричани още коилонихия, са друг симптом на анемия, причинена от недостиг на желязо.

Обикновено първият признак са крехките нокти, които лесно се чупят и напукват.

В по-късните стадии на дефицита на желязо ноктите могат да придобият форма на лъжица, което означава, че средата на нокътя се извива надолу, а краищата се издигат, придавайки му заоблен вид като на лъжица.

Това е рядък страничен ефект (надежден източник) и обикновено е обратимо с лечение за повишаване на нивата на желязо в организма.

10 до 14. Други симптоми на желязодефицитна анемия

Може да имате и други симптоми на желязодефицитна анемия. Те са по-рядко срещани и могат да бъдат свързани с много състояния, различни от дефицита на желязо.

Други признаци на желязодефицитна анемия включват:

Студени ръце и крака: Дефицитът на желязо води до по-слабо снабдяване с кислород на ръцете и краката. Някои хора могат да усещат студа по-лесно като цяло или да изпитват студени ръце и крака.

Странни апетити: Желанието за странни храни или нехранителни продукти се нарича пика. Човек може да изпитва апетит към лед, глина, пръст, тебешир или хартия. Това може да се случи по време на бременност и може да е признак за недостиг на желязо.

Чувство на депресия: Възможно е да има връзка между анемията, причинена от дефицит на желязо, и депресията при възрастни, включително по време на и след бременност.

По-чести инфекции: Желязото е необходимо за здрава имунна система, а липсата му може да повиши риска от инфекции.

Слаб апетит: Дефицитът на желязо е свързан със слаб апетит поради промени в хормона на глада грелин.

Симптоми на анемия при деца

Децата с желязодефицитна анемия могат:

Да имат бледа кожа

Да изглеждат раздразнителни или капризни

Да нямат енергия

Да се уморяват бързо

Да имат учестен пулс

Да имат възпален или подут език

Да имат увеличен далак, точно под ребрата

Симптоми на анемия при възрастни хора

Анемията е често срещана при възрастни хора, но може да бъде трудна за идентифициране, тъй като някои от симптомите са по-чести с напредване на възрастта.

Симптомите включват:

Умора

Затруднено мислене и фокусиране

Депресия

Мускулна слабост

Нестабилност

В сравнение с по-младите хора, възрастните са по-склонни да имат състояния, свързани с желязодефицитна анемия, като хронично бъбречно заболяване, възпаление и хранителни дефицити.

Възрастните хора също са по-склонни да използват определени лекарства, като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), антикоагуланти и инхибитори на протонната помпа за дълъг период от време, което може да причини загуба на кръв в стомаха или да намали абсорбцията на желязо.

Ако смятате, че имате симптоми на железен дефицит, говорете с лекар. Той може да препоръча промени в диетата или лекарства. Може също да направи тестове, за да установи дали е необходимо да се обърне внимание на някое от основните заболявания.

