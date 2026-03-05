Анемията, или ниският брой на червените кръвни клетки, може да ви накара да се чувствате уморени, слаби или да изпитвате задух.

Някои видове анемия понякога могат да бъдат симптом на рак, но има много други причини за анемия.

Ако изпитвате умора или имате анемия, е важно да разберете какво я причинява и какво можете да направите, за да я предотвратите и овладеете.

Какво е анемия?

Анемията е състояние, при което в кръвта ви не циркулират достатъчно червени кръвни клетки (еритроцити). Червените кръвни клетки съдържат богат на желязо протеин, наречен хемоглобин (Hgb), който пренася кислород в тялото ви.

Снимка: iStock

Клетките в тялото ви се нуждаят от кислород, за да функционират и да оцелеят. Когато нямате достатъчно червени кръвни клетки, пренасящи кислород през кръвта ви, това може да ви накара да се чувствате уморени, слаби, да имате задух или да причини други симптоми.

Анемията може да бъде:

Остра – появяваща се внезапно поради нараняване, операция, травма или остро заболяване

Хронични и продължителна – някои видове може никога да не изчезнат напълно

Лека, умерена или тежка степен – в зависимост от нивата на еритроцитите и хемоглобина

Съществуват много различни видове или категории анемия. Те обикновено се наричат ​​според причината или рисковия си фактор.

Как да разбера дали имам анемия?

Анемията се открива чрез кръвен тест, наречен пълна кръвна картина (ПКК), за да се проверят нивата на еритроцитите и хемоглобина.

Този тест може да се направи, за да се провери за анемия поради симптоми, които имате. Възможно е обаче да не усетите никакви ефекти от анемията, докато нивото на хемоглобина ви не стане много ниско.

Чести признаци и симптоми на анемия са:

Силна умора

Ускорен пулс

Болка в гърдите

Задух

Замаяност или световъртеж

Подуване на ръцете или краката

Бледа кожа, нокътни легла, уста или венци

Ако при пълна кръвна картина се открие анемия, може да са необходими други тестове, за да се установи точната причина.

Колко сериозна е анемията?

Анемията може да варира от лека до тежка. Някои здравословни проблеми, като например сърдечни или белодробни проблеми, могат да влошат симптомите на анемия.

Посетете спешно отделение, ако имате:

Кървене, което не спира

Ново или по-лошо объркване

Задух дори при покой

Болка в гърдите или неравномерен сърдечен ритъм

Снимка: iStock

Анемията симптом ли е на рак?

Анемията може да бъде симптом на рак. Някои видове рак засягат костния мозък, където се произвеждат кръвните клетки. Това може да причини ниски нива на кръвната картина и да доведе до анемия. Тези видове рак включват:

Левкемия

Лимфом

Множествен миелом

Миелодиспластични синдроми

Други видове рак могат да причинят анемия поради хронично възпаление, загуба на кръв или лошо усвояване на хранителни вещества.

Анемията може да бъде и страничен ефект от лечението на рак. Например, химиотерапията и лъчетерапията могат да увредят костния мозък и да понижат нивата на червените кръвни клетки, което може да доведе до анемия.

Други причини за анемия

Повечето хора с анемия нямат рак. Анемията може да бъде причинена от много различни състояния.

Проблеми с храненето

Неправилното хранене или състояние, което причинява неправилно усвояване на хранителните вещества, може да причини анемия. Това се нарича дефицит.

Желязодефицитната анемия се причинява от недостатъчно желязо в организма, което води до ниски нива на хемоглобин и по-малко еритроцити. Прекомерната загуба на кръв от стомашно-чревно кървене и обилна менструация също могат да причинят желязодефицитна анемия.

Анемията, причинена от витаминен дефицит, се дължи на недостатъчно количество специфичен витамин в организма. Примери за това са дефицит на витамин B12 (кобаламин) или витамин B9 (фолат).

Дългосрочни здравословни проблеми

Някои хронични или дългосрочни здравословни проблеми могат да доведат до анемия. Тъй като всички кръвни клетки се произвеждат в костния мозък, всяко състояние, което засяга костния мозък или начина, по който се циркулират хранителните вещества, може да причини анемия.

Снимка: Canva

Апластичната анемия е рядък, но много сериозен вид анемия. Тя се причинява от костномозъчна недостатъчност, водеща до нисък брой на еритроцитите (както и на белите кръвни клетки и тромбоцитите).

Други нарушения на костния мозък или кръвни заболявания.

Хроничните проблеми с органи, като например заболявания на щитовидната жлеза, бъбреците или черния дроб, могат да повлияят на циркулацията на еритроцитите, което може да доведе до анемия. Някои автоимунни и имунни заболявания могат да имат подобен ефект.

Травма или нараняване

Загубата на кръв от нараняване, сериозна операция или друга травма причинява анемия. Тя може да бъде лека или тежка, в зависимост от вида на нараняването и къде се намира в тялото.

Наследствени или придобити кръвни заболявания

Някои видове анемия се причиняват от наследени гени (генетична промяна или мутация) от родителите. Други могат да се развият по-късно.

Сърповидно-клетъчната анемия е генетично заболяване, при което еритроцитите са твърди и със сърповидна форма или имат форма на полумесец, вместо да са нормално кръгли. Това блокира притока на кръв и кислород към части от тялото.

Хемолитичната анемия е състояние, при което еритроцитите се разрушават от организма по-бързо, отколкото могат да бъдат възстановени. Някои видове са наследствени, докато други се развиват поради автоимунни заболявания, инфекции, лекарства или токсини.

Таласемията е генетично заболяване, при което тялото произвежда анормална форма на хемоглобин, което води до прекомерно разрушаване на червените кръвни клетки (еритроцити).

Дизеритропоетичната анемия или вродената дизеритропоетична анемия (КДА) е рядко срещана и се случва, когато костният мозък не е в състояние да произведе достатъчно червени кръвни клетки.

Желязорезистентната желязодефицитна анемия е рядка форма на желязодефицитна анемия, която не реагира добре на железни добавки.

Снимка: iStock

Лекарства и лечения

Някои лекарства могат да имат анемия като страничен ефект. Те включват аспирин, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), стероиди и антибиотици.

Лечението на рака, като хирургия, химиотерапия и лъчетерапия, може да причини анемия. Прочетете повече за анемията като страничен ефект от лечението на рака.

Може ли анемията да бъде предотвратена?

Няма сигурен начин за предотвратяване на анемия, но има някои неща, които можете да направите, за да намалите риска.

Хранете се здравословно и помислете за добавки. Уверете се, че приемате достатъчно желязо, фолат, витамин B12 и други хранителни вещества. Говорете с Вашия лекар за всички добавки, от които може да се нуждаете.

Лекувайте всички хронични състояния. Получавайте рутинни грижи, препоръчани за лечение на всички хронични състояния, които може да имате, като например заболявания на щитовидната жлеза, бъбреците, черния дроб или автоимунни заболявания.

Правете редовни прегледи. Редовните физически прегледи и кръвни изследвания могат да помогнат за откриване на признаци на анемия и други проблеми.

Анемията е комплексно състояние, което често служи като ранен сигнал на тялото, че нещо не е наред. Макар в много случаи тя да се дължи на хранителни дефицити или временни неразположения, връзката ѝ с хронични заболявания и някои видове рак не бива да се пренебрегва.

Своевременното установяване на причината чрез кръвни изследвания е ключово за успешното овладяване на симптомите и предотвратяването на по-сериозни усложнения.

Ако изпитвате хронична умора, задух или бледост, не прибягвайте до самолечение с добавки. Консултирайте се с Вашия лекар, за да установите точната причина за Вашите симптоми и да получите подходяща терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници