Ако напоследък усещате необяснима умора, главоболие или повишено напрежение, може да не сте си въобразили нищо. Причината може да се крие на милиони километри от нас, точно на повърхността на Слънцето.

Невидимата буря, която засяга тялото ни

Днес (12 ноември), и утре Земята е под въздействието на силни геомагнитни бури. Това предупреждават експертите от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (NOAA) и Лабораторията по слънчева астрономия към Руската академия на науките. Добрата новина е, че до края на седмицата обстановката трябва да се нормализира.

Снимка: iStock

Но какво всъщност представляват тези магнитни бури и как нещо толкова далечно може да повлияе на нашето ежедневие? Отговорът се крие в сложната връзка между Слънцето, магнитното поле на Земята и нашето тяло.

Когато Слънцето „изригва"

Геомагнитните бури се пораждат от мощни изригвания на слънчевата плазма, гигантски облаци от заредени частици, които достигат до нашата планета. Когато тези частици взаимодействат с магнитното поле на Земята, те го смущават и създават невидими флуктуации, които влияят не само на електронните системи, но и на живите организми.

Учените дълго време наблюдават любопитната закономерност. В дните с повишена геомагнитна активност болниците регистрират увеличение на хоспитализациите за сърдечно-съдови инциденти. Новите изследвания най-сетне започват да разкриват механизмите зад тази връзка.

Сърцето ви усеща космическата „буря"

Най-уязвима към геомагнитните промени е сърдечно-съдовата система. Изследвания показват, че по време на магнитни бури се увеличава рискът от инфаркт, инсулт и острo нарушение на мозъчното кръвообращение. Но защо се случва това?

Основната хипотеза сочи към автономната нервна система, онази част от нашето тяло, която работи автоматично, без да я контролираме съзнателно. Тя регулира сърдечната честота, кръвното налягане и много други жизненоважни функции. Когато магнитното поле на Земята се колебае, тези промени директно засягат нервната система, предизвиквайки каскада от физиологични реакции.

Снимка: Canva

Резултатът? Кръвното налягане може да се повиши, особено систоличното и диастоличното. Сърдечният ритъм става по-нестабилен, а вариабилността на сърдечната честота, ключов показател за здравето на нервната система, се променя. За хора със съществуващи сърдечно-съдови проблеми или хипертония, това може да окаже сериозен натиск върху здравето.

Невидимият ефект върху биологичния часовник

Обаче въздействието на магнитните бури не спира до сърцето. Учените откриват, че те могат да разстроят циркадния ритъм, вътрешния биологичен часовник на тялото ни. Този часовник управлява цикъла сън-будност, производството на хормони и дори възпалителните процеси в организма.

Когато циркадният ритъм бъде нарушен, последствията могат да бъдат многопластови. Съня става по-лек и неспокоен. Може да се появи необяснима умора през деня. Някои хора докладват трудности с концентрацията и вземането на решения. Дори паметта може временно да пострада.

Снимка: iStock

Особено интересно е, че нови изследвания сочат връзка със светлината. Механизмите, чрез които магнитните полета влияят на нервната система, може да са свързани с фоторецепторите в очите, същите клетки, които помагат на тялото да разпознава деня от нощта. Това обяснява защо някои учени препоръчват на рискови групи да използват маски за сън по време на силни геомагнитни събития.

Менталното здраве също е засегнато

Връзката между космическата „погода" и менталното здраве все повече привлича вниманието на изследователите. Статистиките показват, че по време на магнитни бури се увеличават приемите в болниците за депресия и други психични състояния.

Главоболието, слабостта и чувството на изтощение са сред най-честите оплаквания. Някои хора докладват повишена тревожност или дори пристъпи на паника. Макар механизмът да не е напълно изяснен, вероятно отново е свързан с въздействието върху нервната система и хормоналния баланс.

Как да се предпазите здравето си при магнитни бури

Добрата новина е, че има практични стъпки, които можете да предприемете, за да намалите влиянието на геомагнитните бури върху здравето си:

Минимизирайте стреса. В дни с предупреждения за магнитни бури се опитайте да избягвате излишно напрежение и конфликтни ситуации. Стресът може да влоши симптомите.

Следете симптомите си. Ако усещате главоболие, умора или други неразположения, не ги игнорирайте. Позволете си повече почивка и избягвайте тежка физическа активност.

Обърнете внимание на съня. Създайте спокойна среда за сън – затъмнете стаята, използвайте маска за очи ако е необходимо, и се опитайте да спазвате редовен режим на лягане и ставане.

Хидратирайте се добре. Пийте достатъчно вода, тъй като това помага на сърдечно-съдовата система да се справя по-добре с допълнителния стрес.

Консултирайте се с лекар. Ако имате хронични заболявания – особено свързани със сърцето или кръвното налягане – обсъдете с вашия лекар дали да променяте нещо в терапията си по време на периоди с повишена геомагнитна активност.

Снимка: Canva

Особено интересно е, че кръвното налягане и геомагнитната активност демонстрират сходни годишни модели с два пика, както и множество периодични цикли, включително 12-месечни, 6-месечни и периодични 3-месечни цикли. Това предполага дълбока биологична връзка, която надхвърля простите съвпадения.

Разбирането на тези механизми е важно не само от научна гледна точка. То има практическо значение за управлението на рискове при хронични заболявания, особено при хипертония и сърдечно-съдови проблеми. В бъдеще прогнозите за космическото време може да станат толкова важни за здравната система, колкото са днес метеорологичните прогнози.

Междувременно, докато научната общност продължава да изследва тези връзки, най-доброто, което можем да направим, е да бъдем внимателни към сигналите на собственото си тяло. И когато Слънцето „бушува", може би е добре да си позволим малко повече грижа и почивка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.