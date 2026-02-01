Коремната болка при уриниране е симптом на множество здравословни проблеми. Тя може да бъде причинена от инфекция на пикочните пътища (ИПП) или нещо по-сериозно.

Коремната болка може да се разпространи към други области, като гърба и хълбоците, което допълнително затруднява локализирането на болката.

Как лекарите локализират коремната болка?

Преди да навлезем в конкретните причини за болки в корема при уриниране, е важно да разберем как медицинските специалисти определят местоположението на болката. Коремът се разделя на четири квадранта:

Десен горен квадрант

Ляв горен квадрант

Десен долен квадрант

Ляв долен квадрант

Тази класификация помага на лекарите да локализират болката и да определят кои органи или системи могат да бъдат засегнати.

14 Основни причини за коремна болка при уриниране

1. Инфекция на пикочните пътища

Инфекцията на пикочните пътища е една от най-честите причини за коремна болка при уриниране. Възниква, когато бактерии навлязат в пикочната система и обикновено засягат пикочния мехур, но може да достигне и до бъбреците.

Жените са по-податливи поради анатомичните особености – по-късата уретра и близостта й до ануса и вагината.

Симптоми:

Болка или спазми в корема

Кървава урина

Учестено уриниране

Парене или болка при уриниране

2. Простатит

Простатата е жлеза с размер на орех в мъжката репродуктивна система, която обгражда уретрата. Простатитът е възпаление на простатната жлеза и може да бъде хроничен или остър.

Снимка: iStock

Хроничният простатит се развива бавно и може да бъде причинен от микроорганизми, различни от бактериите. Острият бактериален простатит възниква внезапно и е с кратка продължителност.

Симптоми на хроничен простатит:

Болка, продължаваща три или повече месеца

Дискомфорт между ануса и скротума

Болка в долната част на корема и гърба

Симптоми на остър бактериален простатит:

Треска и втрисане

Болка в долната част на корема

Гадене и повръщане

Честота и спешност при уриниране

3. Хламидия

Хламидията е бактериална сексуално предавана инфекция, която често протича безсимптомно. Когато се проявяват симптоми, те варират в зависимост от пола.

Симптоми при жени:

Парене при уриниране

Силна миризма, необичайно вагинално течение

Симптоми при мъже:

Парене при уриниране

Секреция от пениса

При разпространение на инфекцията могат да се появят болка в долната част на корема, треска и гадене.

4. Генитален херпес

Гениталният херпес е често срещана полово предавана инфекция. Причинява се от херпес симплекс вируса (HSV). Има два вида HSV. HSV 1 обикновено причинява херпеси в устата, докато HSV 2 обикновено причинява генитален херпес.

Някой може да е заразен с HSV и да не го знае. Когато това причини симптоми на генитален херпес , те могат да включват:

Симптоми:

Затруднено уриниране

Треска

Мехури, пълни с течност, или отворени, болезнени рани по и близо до гениталиите

При жените – налягане или болка в корема като ранен симптом

5. Гонорея

Гонореята е често срещана полово предавана инфекция, която може да засегне гениталиите, ректума или гърлото. Тя може да причини, но може и да не причини симптоми.

Симптоми при жени:

Кървене между менструациите

Парене при уриниране

Увеличени вагинални секреции

Симптоми при мъже:

Парене при уриниране

Секреция от пениса

Подути и болезнени тестиси

Ако гонореята не се лекува при жени, може да доведе до възпалително заболяване на тазовите органи, причиняващо болка в долната част на корема.

6. Камъни в бъбреците

Камъните в бъбреците са малки, твърди, подобни на камък материали, образувани вътре в бъбрека. Камък се образува, когато в урината има високи нива на определени минерали. Когато камъкът премине през уретера (тръбата, свързваща бъбрека с пикочния мехур), могат да се появят симптоми.

Снимка: Canva

Симптоми:

Кръв в урината

Постоянна нужда от уриниране

Болка при уриниране

Остра болка в гърба, долната част на корема или страната

7. Уретрит

Уретритът е възпаление и подуване на уретрата, причинено от бактерии или вируси. Симптомите се различават между мъжете и жените.

Симптоми при жени:

Коремна болка

Парене или болка при уриниране

Често желание за уриниране

Треска или втрисане

Вагинално течение

Симптоми при мъже:

Кръв в урината

Секреция от пениса

Учестена нужда от уриниране

Болка при уриниране

8. Възпалително заболяване на тазовите органи

Възпалителното заболяване на тазовите органи е инфекция на женската репродуктивна система, включваща матката, фалопиевите тръби и яйчниците. Обикновено се причинява от бактериална инфекция, най-често полово предавани инфекции.

Симптоми:

Коремна болка

Необичайни вагинални секреции

Дискомфорт при полов акт

Тежки и болезнени менструации

Болка при уриниране

9. Епидидимит

Епидидимът е тръба, свързваща тестиса със семепровода. Епидидимитът е възпаление на тази тръба, най-често срещано при мъже на възраст 19-35 години.

Симптоми:

Треска и втрисане

Секреция от уретрата

Тежест или болка в тестисите

Болка в долната част на корема

Областта на тестисите е чувствителна на натиск

10. Пиелонефрит

Пиелонефритът е инфекция на бъбреците – вид инфекция на пикочните пътища, която се е разпространила от пикочния мехур към уретерите и бъбреците. Може да бъде причинен от бактерии или вируси.

Симптоми:

Треска и втрисане

Мътна урина с неприятна миризма

Гадене и повръщане

Болезнено, учестено уриниране

Болка встрани, гърба или корема

Важно: Пиелонефритът може да доведе до сериозни усложнения като сепсис и изисква незабавно лечение.

11. Обструктивна уропатия

Обструктивната уропатия е състояние, при което пикочните пътища са запушени и урината не може да излезе от тях.

Уголемената простата е основната причина за запушване на пикочните пътища, но други състояния също могат да го причинят. Тя се среща при мъже над 60-годишна възраст.

Снимка: Canva

Симптоми:

Коремна болка

Намалена сила на пикочната струя

Затруднено уриниране

Треска

12. Уретрална стриктура

Уретралната стриктура е стесняване на уретрата. Уретралната стриктура може да бъде причинена от белези след операция, подуване, инфекция или нараняване. Когато урината не може да излезе лесно от тялото, могат да се появят няколко симптома. Тези симптоми включват:

Симптоми:

Кръв в урината

Секреция от уретрата

Болка в долната част на корема

Учестено и спешно уриниране

Задържане на урина (невъзможност да се изпразни напълно пикочният мехур)

13. Рак на пикочния мехур

Ракът на пикочния мехур е състояние, при което клетките в пикочния мехур растат неконтролируемо. Повечето случаи са уротелиален карцином. Симптомите варират в зависимост от типа и стадия на рака.

Симптоми:

Кръв в урината

Парене или болезнено уриниране

Учестено нощно уриниране

Учестена нужда от уриниране

Когато ракът се е разпространил извън пикочния мехур, може да причини коремна болка, невъзможност за уриниране и болка в долната част на гърба.

14. Рак на ендометриума

Ракът на ендометриума е вид рак, при който клетките, които покриват матката (ендометриума), растат неконтролируемо. Това е най-често срещаният вид рак на женската репродуктивна система в Съединените щати и е по-често срещан при жени в постменопауза (тези, чийто менструален цикъл е приключил) над 60-годишна възраст.

Симптоми:

Анормално вагинално кървене

Болка в таза

Неволна загуба на тегло

Други възможни причини

Множество други здравословни състояния могат да причинят болка при уриниране, често свързани с възпаление или раздразнение:

Атрофичен вагинит: Сърбеж поради изтъняване на вагиналната лигавица при намалени нива на естроген по време на менопауза

Спазъм на пикочния мехур: Неволно свиване на мускула на пикочния мехур

Интерстициален цистит: Болезнен синдром на пикочния мехур без определена причина

Вулвовагинит: Раздразнение, сърбеж и подуване на вулвата

Възможни варианти за лечение

Коремната болка при уриниране трябва да бъде оценена и лекувана от здравен специалист.

Не се опитвайте да лекувате болката у дома без медицинска консултация, тъй като много от тези състояния могат да доведат до сериозни усложнения, ако не се лекуват.

Снимка: OpenAI

Лечението зависи от основната причина:

Бактериални инфекции: Могат да се предпишат антибиотици.

Вирусни инфекции: Не се лекуват с антибиотици и изискват поддържаща терапия. При HSV инфекция могат да се използват антивирусни лекарства.

Уретрална стриктура: Може да изисква хирургична намеса.

Болката в долната част на корема при уриниране не е нормална и трябва да се свържете с медицински специалист за оценка.

Ранната диагноза и лечение са ключови за предотвратяване на усложнения. Ако изпитвате коремна болка при уриниране или други свързани симптоми, консултирайте се с Вашия лекар незабавно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------------------

Източници