Обичаен вирус, който повечето хора прекарват в детска възраст, може да провокира развитието на рак на пикочния мехур десетилетия по-късно. Това разкрива ново проучване, публикувано в престижното научно списание Science Advances, което предлага изцяло нова перспектива за превенцията на това сериозно заболяване.

Изследването, проведено от д-р Саймън Бейкър и неговия екип от Йоркския университет във Великобритания и финансирано от Kidney Research UK и York Against Cancer, установява как BK вирусът може да предизвика увреждания на ДНК, които да доведат до рак на пикочния мехур в по-късна възраст.

Как детският вирус увреждаме ДНК и предизвиква рак

Механизмът на увреждане

Според проучването, публикувано в Science Advances, учените са наблюдавали специфични модели на ДНК увреждания в лабораторни условия, използвайки човешка тъкан, облицоваща пикочните пътища (уротелиум).

Снимка: Canva

Ключовите открития включват:

BK вирусът обикновено се прихваща в детска възраст и остава в спящо състояние в бъбреците.

При активиране, вирусът предизвиква защитна реакция от страна на клетките.

Антивирусната защита на организма причинява "приятелски огън" – ензимите, насочени срещу вируса, увреждат и собствената ДНК на клетките.

Увреждането засяга не само заразените клетки, но и околните "странични клетки".

Д-р Бейкър обяснява: "При други типове рак, свързани с вирусна инфекция, като рак на маточната шийка, знаем че вирусната ДНК се комбинира с нашия генетичен материал, за да стимулира развитието на тумор. Нашите резултати показват, че при пикочния мехур защитната реакция на тъканта към вируса причинява ДНК промени, които могат да доведат до рак."

Защо туморите не съдържат следи от вируса

Изследването разкрива защо при диагностициране на рак на пикочния мехур години по-късно, в туморите не се откриват следи от BK вируса. Увреждането на ДНК се случва в ранните етапи на инфекцията, но самият вирус впоследствие изчезва, оставяйки само последиците от генетичните мутации.

Особено рискова група: Пациенти с бъбречна трансплантация

Имуносупресията активира вируса

След контактуване в детството, BK вирусът обикновено остава в неактивно състояние в бъбреците. При пациенти с бъбречна трансплантация, които трябва да приемат имуносупресивни медикаменти, за да предотвратят отхвърляне на новия орган, спящият вирус може да се реактивира.

Снимка: Canva

Статистиката е тревожна:

Пациенти след бъбречна трансплантация са над три пъти по-вероятно да развият рак на пикочния мехур.

Реактивираният вирус може да увреди бъбреците, уретера и пикочния мехур.

Нови възможности за превенция на рака на пикочния мехур

Отвъд отказването от тютюнопушенето

Досега работата по превенция на рак на пикочния мехур се фокусира основно върху отказването от тютюнопушене. Новите открития предлагат допълнителна възможност – ранна идентификация и контрол на BK вируса.

Д-р Бейкър подчертава: "Това е голяма промяна в нашето разбиране за произхода на рака на пикочния мехур. Сега можем да видим как BK вирусът може да допринесе за развитието на заболяването – както при пациенти след трансплантация, така и в общата популация."

Перспективи за бъдещо лечение

Екипът на д-р Бейкър, с подкрепата на Kidney Research UK и York Against Cancer, работи върху разработването на нови методи за контрол на BK вируса. Тези стратегии биха могли да:

Предотвратят развитието на рак на пикочния мехур.

Защитят бъбреците от увреждания, причинени от вируса.

Подобрят дългосрочното здраве на пациентите след трансплантация.

Значението на откритието за общественото здраве

Д-р Дейвид Кросби, главен изследовател в Kidney Research UK, коментира: "Работата на Саймън е ясен пример как нашето финансиране на изследвания може да доведе до открития с потенциал да помогнат на огромен брой хора. Тези находки ни приближават към разбирането защо някои хора развиват рак на пикочния мехур и показват как справянето с BK вируса на ранен етап би могло един ден да предотврати изобщо развитието на тези ракови заболявания."

Снимка: Canva

Проф. Стивън Левесън от York Against Cancer добавя: "В миналото имаше недостиг на инвестиции в изследванията на рак на пикочния мехур, което е разпространено заболяване с по-лоши резултати в Йоркшир в сравнение с останалата част на страната. Това ново изследване е изключително важно за разширяване на познанията ни за процеса на развитие на рака и е потенциален път напред в диагностиката и лечението."

Нова ера в превенцията на рака на пикочния мехур

Откритието на връзката между детския BK вирус и рак на пикочния мехур отваря нови хоризонти за превенция и лечение на това онкологично заболяване.

За пациентите след бъбречна трансплантация това може да означава по-добра защита както на трансплантирания орган, така и на цялостното им дългосрочно здраве.

Ключовите изводи:

BK вирусът от детството може да причини ДНК увреждания, водещи до рак.

Механизмът се различава от други вирусно-индуцирани ракови заболявания.

Новите знания дават възможност за разработване на превантивни стратегии.

Особено важно е за пациенти след бъбречна трансплантация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------

Източници