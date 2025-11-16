Норовирусът често е наричан „стомашния грип“ е изключително заразен вирус, който бързо може да обърне ежедневието ви с главата надолу. Той е водещата причина за гастроентерит по света, като предизвиква внезапна поява на неприятни симптоми като повръщане и диария.

Но защо този вирус е толкова заразен и има ли начин да се защитим, обясняват медицинските спедицалисти от WebMD.

Това не е грип, макар всички да го наричат така

Въпреки че хората го наричат „стомашен грип", норовирусът няма нищо общо с истинския грип. Всъщност това е група вируси, които атакуват стомаха и червата, причинявайки гастроентерит. Заболяването лесно се бърка и с хранително отравяне, тъй като симптомите са много сходни, а и двете състояния могат да се предават чрез замърсена храна.

Снимка: Canva

Норовирусът е водещата причина за повръщане и диария, като симптомите обикновено се появяват между 12 и 48 часа след контакт с вируса. Той се разпространява навсякъде, където хората прекарват време заедно, детски градини, училища, старчески домове и работното място.

Защо е толкова заразен?

Когато сте болни, тялото ви отделя милиарди вирусни частици, но за да се зарази някой друг, са необходими по-малко от 100 такива частици. Това прави норовируса изключително ефективен в разпространението си.

„Инфекцията започва внезапно, често с експлозивно повръщане, което се повтаря", обяснява д-р Уилям Шафнър, професор по превантивна медицина и инфекциозни болести в Медицинското училище на Университета Вандербилт.

Заедно с повръщането идват коремни болки, диария и висока температура. Повечето хора се чувстват ужасно за два-три дни, но след това се възстановяват напълно.

Особено коварно е, че заразените остават преносители на вируса още два до три дни след като започнат да се чувстват по-добре. Освен това вирусът може да оцелее на повърхности и предмети до две седмици и е изключително труден за дезинфекция. Той издържа дори на високи температури до 63 градуса по Целзий, което означава, че може да се предава и през бързо приготвена храна при ниска температура.

Кога сезонът е най-опасен?

Заразата може да се случи по всяко време на годината, но зимата допринася за сезонното увеличение. „Хората прекарват много време на закрито един с друг през зимата, което улеснява предаването на вируса от място на място", отбелязва д-р Шафнър. Пътуванията по празниците, семейните събирания и партитата създават идеални условия за разпространение.

През 2025 година норовирусът не е сам, респираторните вируси като грип, COVID-19 и RSV също са активни едновременно. „Изглежда, че преживяваме много активен зимен вирусен сезон", предупреждава експертът.

Кой е в най-голям риск?

Макар че всеки може да се зарази, най-уязвими са хората в затворени или полузатворени среди, домове за възрастни, училища, затвори. Круизните кораби са друго известно място за разпространение, където могат да се засегнат повечето пътници.

Интересно е, че екипажът на корабите обикновено е по-малко засегнат – факт, който все още не е добре обяснен научно.

Снимка: Canva

Най-сериозни усложнения обаче възникват при възрастни, крехки и имунокомпрометирани хора, както и при много малки деца. При тях обезводняването може да стане опасно.

Как да се лекуваме норовируса?

Основният проблем при норовируса е обезводняването от цялото повръщане и диария. „Трябва да поддържате хидратация с малки глътки от бистри течности, защото ако пиете твърде много наведнъж, всичко ще се върне обратно", съветва д-р Шафнър. Спортните напитки са отличен избор.

Когато сте готови за твърда храна, започнете с меки неща като ориз, картофи, хляб, ябълков сос или банани. Избягвайте мазни или сладки храни, млечни продукти, кофеин и алкохол, докато не се почувствате по-добре – те могат да влошат симптомите.

Повечето хора, които се сблъскват с проблеми, са или много малки, или по-възрастни. Те може да се наложи да отидат в болница за интравенозна рехидратация.

Симптоми на обезводняване, които не трябва да игнорирате

Обезводняването е най-честият здравен проблем, причинен от гастроентерит. Признаците включват силна жажда, тъмна урина и чувство на умора или замаяност. При дете можете да забележите суха уста и вдлъбнати очи и бузи.

Търсете спешна медицинска помощ, ако:

Повръщате и не можете да задържите никакви течности повече от 24 часа.

Имате диария повече от два дни (24 часа при деца).

Имате силна болка в корема или ректума.

Температурата ви е над 38,3 градуса.

Изпражненията ви съдържат кръв, гной или са черни.

Имате проблеми с баланса, координацията или изтръпване.

Как да се защитим?

„Най-важното нещо е добрата хигиена на ръцете", подчертава д-р Шафнър. Изплакването със сапун и вода работи най-добре. Хигиенните гелове и мокри кърпички, дезинфектантите за ръце на алкохолна основа, не са толкова ефективни срещу норовируса.

Снимка: Canva

Важно: Алкохолните дезинфектанти НЕ могат да унищожат норовируса. Винаги използвайте сапун и вода и мийте старателно.

Мийте ръцете си:

СЛЕД:

Използване на тоалетна

Директен контакт с болен човек

Почистване на мръсни дрехи или спално бельо

Почистване на къщата около болния

ПРЕДИ:

Приготвяне на храна

Хранене

Поставяне на контактни лещи

Всичко, което изисква докосване на лицето

Не забравяйте, че вирусът може да оцелее на повърхности като плотове, дръжки и маси. Когато почиствате около болен човек, носете еднократни ръкавици. Измивайте замърсените дрехи и спално бельо веднага в гореща вода. Почиствайте често повърхности и предмети с разтвор на белина с поне 5,25% хлор или продукт, одобрен за норовирус.

Митове, на които не вярвайте

В социалните мрежи има много дезинформация. Активен въглен, екстракт от гроздови семки и Кока-Кола НЕ могат да предотвратят инфекцията. Единственият начин за превенция е внимателното миене на ръце и дезинфекция.

Има ли ваксина?

Норовирусът представлява научно предизвикателство , трудно се отглежда в лаборатория, което е забавило разработването на ваксина. Но учените работят по въпроса.

Норовирусът може да изглежда неизбежен, особено когато кръжи в семейството или общността, но правилните мерки за превенция наистина имат значение. Старателното миене на ръце със сапун и вода, бързата дезинфекция на повърхности и избягването на болни хора могат да направят разлика между това да останете здрави или да прекарате три дни в леглото.

Помнете: ако симптомите са тежки или продължават дълго време, не се колебайте да потърсите медицинска помощ. При правилни грижи повечето хора се възстановяват напълно за няколко дни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.