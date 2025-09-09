Усещали ли сте някога студ или мравучкане в стомаха си дори и да не сте яли или пили нищо студено? Студът в стомаха може да се появи по редица причини. Някои от тях са индикатор за здравословен проблем.

Едва ли очаквате, че стомахът ви може да настине, но всъщност е напълно възможно. В цялото тяло има терморецептори. Това са нервни клетки, които могат да откриват промени в температурата.

Температурните сигнали се предават на нервната система, за да помогнат на тялото да поддържа безопасна основна температура. Именно такива рецептори има и дълбоко в корема.

Съществуват и редица медицински състояния, които могат да причинят усещането за „настинал стомах”. Известно е, че коремна болка и втрисане се появяват при вирусен гастроентерит, хранително натравяне или преохлаждане.

Какво е гастроентерит

Гастроентеритът е възпаление, което се появява в лигавицата на тънките черва или стомаха. Най-често срещаните причинители са бактериите и вирусите. Вирусният гастроентерит обикновено се нарича стомашен грип.

Няма лек за вирусен гастроентерит, но бактериалните форми на състоянието могат да бъдат лекувани с антибиотици. Поддържащите грижи, като пиене на много течности и почивка, са важни, независимо дали причината за вашия гастроентерит е бактериална или вирусна.

Симптомите на гастроентерит могат да включват:

Диария

Гадене и повръщане

Загуба на апетит

Коремна болка и спазми

Висока температура

Втрисане

Умора

Болки в тялото

Какво е бактериален гастроентерит (хранително натравяне)

Бактериалният гастроентерит се получава, когато бактерии причинят инфекция в червата. Инфекцията води до възпаление в стомаха и червата. Някои хора наричат ​​тези инфекции хранително натравяне.

Инфекцията може да възникне след близък контакт с животни. Можете също така да се заразите чрез консумация на храна или вода, замърсени с бактерии, или токсичните вещества, произвеждани от самите бактерии.

Ако имате бактериален гастроентерит, може да изпитате и симптоми, които включват:

Повръщане

Силни коремни спазми

Диария

Преохлаждане и „настинал стомах”

Студеният стомах може да е симптом на лека хипотермия, при която тялото се опитва да защити жизненоважни органи чрез свиване на периферните кръвоносни съдове, включително тези в храносмилателната система.

„Настинал стомах” може да бъде причинен и от физиологична реакция на студеното време, водеща до спазми и болка поради повишено вътрешно налягане.

Симптоми на леката форма на “настинал стомах” са:

Втрисане

Умора

Глад

Гадене

Домашни мерки за справяне с „настинал стомах”

Облекчение на стомашната болка може да се постигне с природни средства, като:

Успокояващ чай от лайка

Топла нагревателна подложка

Някои йога разтягания

У пражнения за дълбоко дишане

На помощ при домашно лечение при „настинал стомах” идват джинджифилът, ментата, содата и виненият оцет.

Упражненията също могат да помогнат. Ходенето подпомага храносмилането, стимулира перисталтиката и помага за облекчаване на запек и задържане на газове. Колоезденето и плуването също предлагат подобни ползи.

Разтягането, някои йога пози и тай чи също могат да облекчат коремния дискомфорт. Движенията, които приближават коленете ви до гърдите, са полезни за облекчаване на спазмите и газовeте.

Ако имате диария, опитайте богато на пробиотици кисело мляко, кефир или хранителни добавки. Изследванията показват, че пробиотиците могат да помогнат за спиране на диария, причинена от антибиотици, инфекции, синдром на раздразнените черва и други състояния.

Позицията на сън може да ви помогне да спите по-лесно с болки в стомаха. Например, спането на лявата страна може да облекчи част от симптомите.

Експертите препоръчват BRAT диетата. Това е терапевтичен хранителен план, базиран на четири храни, които съставляват акронима „B-R-A-T“ (на латиница), а именно:

Банани

Ориз

Ябълково пюре

Препечен хляб

В дългосрочен план обаче може да предотвратите стомашна болка с промени в начина на живот, като пиене на повече вода, избор на по-здравословно хранене и подобрено управление на стреса.

Кога да се обърнете към лекар?

В повечето случаи „настиналият стомах” може да бъде излекуван и в домашни условия. На теория състоянието не е опасно, но в по-тежките си форми може да се наложи преглед. Следните симптоми подсказват, че е време да се обърнете към лекар:

Дехидратация

Замаяност

Задух

Намалено уриниране

Намалена дефекация

Кръв в урината или изпражненията

Черни или катранени дефекации

Остра коремна болка

Твърд или скован корем

