Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане първите две национални програми за организиран скрининг на рак в България, за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво.

До момента такъв системен подход за ранно откриване на рак на национално ниво на практика липсваше. Нучете, как ще работят програмите, защо HPV тестът и FIT тестът са революционни и колко души се очаква да бъдат обхванати през 2026 г.

Какво представляват двете нови национални програми?

Двете програми са разработени в изпълнение на Националния план за борба с рака и са насочени към изграждане на устойчив, модерен и реално работещ модел за профилактика и ранна диагностика на онкологичните заболявания.

Според Министерството на здравеопазването, след установени организационни и финансови проблеми при подготовката на предходните скринингови дейности у нас, са предприети конкретни действия за изграждане на реални национални програми, базирани на:

европейските стандарти за организиран скрининг;

съвременните препоръки за профилактика и ранна диагностика на рак ;

електронна проследимост чрез Националната здравноинформационна система (НЗИС) ;

стандартизирани алгоритми и контрол на качеството.

С това България се присъединява към европейските държави, които прилагат системен подход срещу онкологичните заболявания, нещо, което години наред беше посочвано като сериозна слабост на националното здравеопазване.

Програма за скрининг на рак на маточната шийка

Кой попада в обхвата

Програмата за скрининг на рак на маточната шийка ще обхваща жени на възраст между 25 и 65 години, независимо от здравноосигурителния им статус. Това означава, че право на участие ще имат и неосигурени жени, важна стъпка за намаляване на здравните неравенства.

HPV тестът, защо е ключов

В програмата е заложено използването на високопрецизен HPV тест (Human Papillomavirus тест), който:

открива човешкия папиломен вирус , основната причина за рак на маточната шийка;

идентифицира предракови изменения години преди развитието на заболяването;

е по-чувствителен от класическата цитонамазка (Пап тест);

се препоръчва от Световната здравна организация като първи метод на избор за съвременен скрининг.

Тази стъпка е от изключителна важност, тъй като България е една от едва три държави в ЕС без устойчив организиран скрининг за рак на маточната шийка. Смъртността у нас е над два пъти по-висока от средната за Европейския съюз, която новата програма цели да обърне.

Програма за скрининг на рак на дебелото черво

Целева група

Втората програма е насочена към мъже и жени между 45 и 75 години, възрастовият диапазон, в който рискът от рак на дебелото черво е най-висок и в който ранното откриване има най-голяма терапевтична стойност.

FIT тест в домашни условия

Скринингът ще се извършва чрез съвременен количествен FIT тест (Fecal Immunochemical Test) за окултна кръв във фекалиите. Това е метод, който:

може да бъде направен в домашни условия ;

е безболезнен и неинвазивен;

има висока чувствителност за откриване на полипи и ранни форми на рак;

значително улеснява обхвата на голям брой хора, които иначе не биха посетили специалист.

Данните показват, че над 50% от случаите на рак на дебелото черво в България се откриват в късен стадий, а едва 8–10% се диагностицират чрез профилактика или ранен скрининг. Това е една от причините, поради които заболяването остава сред водещите причини за онкологична смъртност у нас.

Защо България има нужда от тези програми точно сега?

Според данните, цитирани в проектите на двете програми:

преживяемостта при ранно откриване на рак достига до 90% ;

при късно диагностициране тези стойности спадат многократно ;

организираният скрининг намалява заболяемостта и смъртността при таргетните видове рак;

ранното откриване намалява и разходите за здравната система , защото лечението в начален стадий е значително по-евтино и по-щадящо за пациента.

Експертите подчертават, че ранната диагностика на рак е една от най-ефективните мерки в съвременната онкология – често по-ефективна от най-новите терапии, прилагани в напреднал стадий.

Как ще функционират програмите практически?

И двете нови национални програми за скрининг предвиждат комплексен подход с няколко ключови елемента:

организиран национален обхват , а не разпокъсани локални инициативи;

електронна проследимост чрез Националната здравноинформационна система ( НЗИС );

активни информационни кампании за повишаване на здравната култура;

стандартизирани алгоритми и протоколи за обработка на резултатите;

строг контрол на качеството в лабораториите;

участие на общопрактикуващи лекари, специалисти и лаборатории ;

възможност за домашно пробовземане при FIT теста, което улеснява достъпа.

Тази инфраструктура ще гарантира, че всеки човек, попадащ в обхвата, ще бъде проследяван по систематичен начин, от поканата за изследване до окончателния резултат и евентуално насочване към специалист.

Колко души ще бъдат обхванати през 2026 г.?

Министерството на здравеопазването е заложило конкретни количествени цели още за първата година на програмите:

минимум 70 000 жени ще бъдат обхванати от скрининга за рак на маточната шийка ;

минимум 160 000 души от програмата за рак на дебелото черво .

Така общо над 230 000 българи ще получат възможност за безплатен организиран скрининг още през 2026 г.

Защо ранната диагностика спасява животи

Ракът на маточната шийка и ракът на дебелото черво имат една обща характеристика, развиват се бавно и често преминават през предракови стадии, които могат да бъдат открити и третирани навреме. Според онкологичната практика:

HPV тестът може да открие предракови изменения години преди развитие на инвазивен рак;

колоноскопията , последваща позитивен FIT тест, позволява отстраняване на полипи преди те да станат злокачествени;

ранно открит рак на дебелото черво (стадий I) има преживяемост над 90% ;

ранно открит рак на маточната шийка (стадий 0–I) се лекува успешно при над 90% от случаите .

В контраст, късно открит рак (стадий IV) често има преживяемост под 15–20%, а лечението е значително по-агресивно и скъпо.

С публикуването на двете национални програми за скрининг на рак на маточната шийка и скрининг на рак на дебелото черво България прави крачка напред в борбата с онкологичните заболявания. Основните моменти, които всеки трябва да знае:

жени от 25 до 65 г. ще имат право на безплатен HPV скрининг , независимо от здравноосигурителен статус;

мъже и жени от 45 до 75 г. ще получат FIT тест за рак на дебелото черво , изпълним и в домашни условия;

общо над 230 000 души ще бъдат обхванати само през 2026 г.;

ранната диагностика повишава преживяемостта до 90% ;

двете програми предвиждат електронна проследимост през НЗИС, контрол на качеството и информационни кампании.

Този системен подход поставя началото на модерна онкологична превенция в България и съответства на най-добрите европейски практики.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

