Болката в задната част на главата е едно от най-честите оплаквания, с което хората се обръщат към лекар.

Понякога е лека и преминава сама, друг път е толкова силна, че нарушава ежедневието. Но какво всъщност я причинява и кога тя е сигнал за нещо по-сериозно?

Ето всичко, което трябва да знаете.

Най-честите причини за болка в задната част на главата

1. Главоболие от напрежение

Главоболието от напрежение е най-разпространеният тип и засяга огромна част от населението. То се появява, когато мускулите на скалпа, лицето, челюстта и шията се напрегнат под въздействие на стрес или емоционално напрежение.

Снимка: Canva

Характерните симптоми включват:

Усещане за стягане , сякаш около главата е наложен колан

Болка от двете страни на главата

Умерена чувствителност към светлина и звук

Постоянен натиск в тила или челото

Главоболието от напрежение бива два вида:

Епизодично , появява се 10–15 дни в месеца, продължава от 30 минути до няколко дни

Хронично главоболие от напрежение , присъства повече от 15 дни месечно и може да бъде толкова болезнено, че дори сресването е мъчително

Честите тригери са стискане на челюстта, пропускане на хранения, тревожност, депресия и недостатъчен сън.

2. Неправилна стойка и болка в тила

Малко хора осъзнават, че главоболието от неправилна стойка е изключително разпространено в епохата на компютрите и смартфоните. Навеждането на главата над телефон, работата с наведен врат или неудобното спане, всичко това натоварва мускулите на шията и може да предизвика тензионно главоболие.

Специалистите препоръчват преглед на работното място и коригиране на стойката при седене и шофиране, за да се намали напрежението в областта на шията и тила.

Снимка: Canva

3. Цервикогенно главоболие, когато болката идва от шията

Цервикогенното главоболие е рядко срещано, но хронично и повтарящо се. При него болката се усеща в главата или лицето, въпреки че реалният й източник е в шийния отдел на гръбначния стълб. Това е т.нар. "пренесена болка".

Болката обикновено:

Започва след движение на врата

Се появява от едната страна на главата

Може да се разпространи към челото или зад окото

Причините включват тумори, счупени кости, инфекции или ревматоиден артрит в шийния отдел. Диагностиката изисква изключване на другите типове главоболие.

4. Окципитална невралгия – рядка, но мъчителна

Окципиталната невралгия засяга окципиталните нерви, двата нерва, минаващи от гръбначния мозък към скалпа. Когато единият от тях е раздразнен, болката може да е:

Пронизваща, парлива или електрическа

Съсредоточена от едната страна на главата

Толкова силна, че дори докосването на косата е непоносимо

Причините могат да включват прищипан нерв поради артрит, предишна травма или напрегнати мускули, притискащи нервите. Симптомите на прищипан нерв във врата могат да имитират мигрена, затова правилната диагноза е от ключово значение.

5. Мигрена и болка в шията

Мигрената е умерено до силно, пулсиращо главоболие, обичайно от едната страна на главата. Без лечение може да продължи от 4 до 72 часа. Честите симптоми включват чувствителност към светлина, шум и миризми, гадене и повръщане.

Снимка: iStock

Известни тригери на мигрена са:

Промени в съня или метеорологичните условия

Алкохол (особено червено вино)

Зреещи сирена, ферментирали храни, преработени меса

Ниска кръвна захар и дехидратация

6. Главоболие при физическо натоварване

Главоболието при физическо натоварване се появява по време или непосредствено след физическа активност. Смята се, че причината е разширяването на кръвоносните съдове в главата при усилие. Може да продължи от 5 минути до 48 часа.

Типичните тригери включват бягане, вдигане на тежести, кашляне, кихане и полов акт. За профилактика специалистите препоръчват постепенно загряване, хидратация и избягване на тренировки при екстремни температури.

7. Клъстерно главоболие, сред най-болезнените

Клъстерното главоболие е един от най-тежките типове. Характеризира се с внезапна, изключително силна болка около едното oкo, която нараства в рамките на 5–10 минути и може да продължи до 3 часа. Симптомите включват:

Зачервено, сълзящо oko и запушен нос от засегнатата страна

Безпокойство и раздразнителност

Промени в сърдечния ритъм и кръвното налягане

Клъстерното главоболие се появява по-често нощем, като много хора го бъркат с алергии.

Снимка: Canva

8. Артрит на врата и главоболие

Дегенеративният артрит и проблемите с темпоромандибуларната става (TMJ) могат да причинят тензионно главоболие. Промените в костната структура на шията или възпалените кръвоносни съдове в главата са сред честите виновници. Лечението обикновено включва противовъзпалителни медикаменти и мускулни релаксанти.

9. Главоболие при ниско налягане на цереброспиналната течност

По-рядко срещана причина е ниското налягане на цереброспиналната течност поради малък теч в менингите. Характерен белег е болка в тила, която се усилва при изправяне и отшумява в легнало положение.

Лечението може да включва почивка, повишен прием на течности и кофеин, а в по-сложни случаи, епидурален кръвен пластир.

Кога болката в тила е опасна и тряба да потърсите лекар

Повечето главоболия не са животозастрашаващи, но определени симптоми изискват незабавна медицинска помощ.

Посетете лекар, ако имате:

Температура над 39°C, която не отшумява

Главоболие, различно от обичайното, особено след 50-годишна възраст

Скованост в шията и тила

Болка само в легнало или само в изправено положение

Онкологично или автоимунно заболяване с влошаващо се главоболие

Снимка: Canva

Обадете се на спешна помощ, ако имате:

Внезапно, гръмоподобно главоболие

Объркване, неясна реч или загуба на равновесие

Промени в зрението или говора

Слабост или изтръпване

Болката в задната част на главата може да има десетки причини, от тензионно главоболие и неправилна стойка, до по-редки състояния като окципитална невралгия и цервикогенно главоболие. Добрата новина е, че голяма част от тях се повлияват добре от лечение. Важното е да разпознаете симптомите навреме и при съмнение да се консултирате с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

