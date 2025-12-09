Нови данни от мащабно международно проучване предупреждават за потенциално опасни усложнения при козметични инжекции с филъри, които могат да доведат до увреждане на кожата и дори загуба на зрение.

Специалисти от Университета в Сао Пауло, Бразилия, провеждат детайлно проучване на 100 случая на неуспешни инжекции с филъри за лице, използвайки ултразвукова диагностика. Резултатите, които са представени на годишната конференция на Радиологичното дружество на Северна Америка, разкриват тревожна картина на възможните усложнения.

Водещият изследовател д-р Роза Сигрист обяснява, че макар и рядко срещани, съдовите оклузии, състояние, при което филърът се инжектира в кръвоносен съд или твърде близо до него, могат да имат разрушителни последици. Това включва умиране на тъканите и деформация на лицето, ако не се третират навременно.

Най-опасните зони за инжектиране

Областта около носа крие особени рискове

Според д-р Сигрист, зоната около носа е особено рискова за козметични инжекции, тъй като назалните кръвоносни съдове са свързани с критични части на главата. Увреждането на тези съдове може да причини:

Тежко увреждане на кожата

Загуба на зрение

Мозъчен инсулт

Какво се случва при съдова оклузия

Дермалните филъри са инжектируеми субстанции, които се използват основно за:

Изглаждане на бръчки.

"Подмладяване" на кожата.

Оформяне на носа или устните.

Когато процедурата не е извършена правилно, филърът може да блокира кръвоносните съдове, което води до прекъсване на кръвоснабдяването и сериозни усложнения.

Резултати от международното проучване

Изследователският екип анализира случаи от шест медицински центъра в Бразилия, Колумбия, Чили, Холандия и САЩ в периода май 2022 - април 2025. Данните показват:

При почти половината от случаите ултразвуковите скенове показаха липса на кръвен поток в малките кръвоносни съдове, които свързват повърхностните артерии с дълбоките във лицето.

При една трета от случаите кръвният поток липсваше в големите кръвоносни съдове.

Експертните препоръки за превенция

Ултразвукови прегледи преди процедурата

Д-р Сигрист категорично съветва клиниките да използват ултразвук за планиране на мястото на инжектиране преди самата процедура. Това може значително да намали риска от усложнения.

"Ако специалистите по инжекции не се ръководят от ултразвук, те третират въз основа на клиничните находки и инжектират на сляпо", обяснява д-р Сигрист.

По-ефективно лечение при усложнения

Когато възникнат усложнения, ултразвукът може да помогне за прецизно насочено лечение. Вместо да "заливат" зоната с хиалуронидаза (лекарство за разтваряне на филъра), клиницистите могат да правят насочени инжекции, които:

Използват по-малко количество хиалуронидаза.

Осигуряват по-добри резултати от лечението.

Целят точното място на оклузията.

Позицията на медицинските организации

Британската асоциация на естетичните пластични хирурзи (BAAPS) отбелязва, че използването на ултразвук нараства, но все още не е рутинна или стандартна практика в естетичната медицина.

Нора Нюджент, председател на BAAPS, коментира:

"Картографирането на местоположението на кръвоносните съдове несъмнено предоставя ценна информация преди лечението. Рисковете от дермални филъри са една от многото причини, поради които от дълго време провеждаме кампания за засилена регулация на естетичните процедури."

Бъдещи промени в регулацията

Планирани ограничения във Великобритания

Правителството на Обединеното кралство обяви намерение да въведе ограничения за козметични процедури. Според предложенията:

Само квалифицирани здравни специалисти ще могат да извършват високорискови процедури.

Клиниките, предлагащи филъри и ботокс, ще трябва да отговарят на строги стандарти за получаване на лиценз.

Публична консултация ще бъде публикувана в началото на 2026 г.

Какво трябва да знаете преди процедура с филъри

Ако обмисляте козметична процедура с филъри за лице, имайте предвид следното:

Преди процедурата:

Избирайте лицензирани специалисти с медицинско образование.

Попитайте дали клиниката използва ултразвукова диагностика

Информирайте се за възможните рискове и усложнения.

Признаци на усложнения:

Внезапна болка по време или след процедурата.

Промяна в цвета на кожата.

Загуба или замъгляване на зрението.

Необичайна подутина или зачервяване.

При появата на някой от тези симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.

Новите данни от ултразвуковите изследвания подчертават необходимостта от повишено внимание и предпазливост при процедури с козметични филъри. Въпреки че сериозните усложнения са относително редки, последствията могат да бъдат разрушителни.

Използването на ултразвук преди и по време на процедурата може значително да намали рисковете, а засилената регулация в сектора на естетичната медицина е стъпка в правилната посока за защита на пациентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

