Безопасни ли са инжекциите с пептиди: Лекари предупреждават за рисковете

Инжекциите с пептиди постепенно се превръщат в поредно средство за вечна младост. Някога ограничени до кремове за лице против стареене, сега пептидите се инжектират от биохакери, обещаващи почти всичко – от по-бърз мускулен растеж до по-добър сън.

Инжектирането само на един пептид обаче крие рискове за здравето, категорични са експерти, цитирани от световното издание NationalGeographic. Пептидите могат да повлияят на хормоналния баланс, а натрупването им е изключително опасно за здравето на червата.

Въпреки реалната опасност, обещанията за почти чудодейно възстановяване на кожата, прилив на енергия и усещане за „десет години по-млади“, поставят специалистите пред сериозен проблем.

Какво представляват пептидите?

Пептидите са къси вериги от аминокиселини, градивните елементи на протеините. „Мислете за тях като за малки съобщения, които казват на клетките какво да правят“, обяснява д-р Джордан Глен пред National Geographic.

Снимка: iStock

Някои пептиди регулират хормони, други контролират имунни реакции, зарастване на тъкани или метаболизъм. Тялото ги произвежда естествено, но те могат да бъдат синтезирани и в лаборатория – практика, позната на медицината повече от век.



Пример за добре познат терапевтичен пептид е инсулинът (прилаган срещу диабет от 1921 г.). Съвременните медикаменти за отслабване, включително семаглутид, също са синтетични пептиди, имитиращи хормона GLP-1.

Защо се инжектират пептиди?

Пептидите се разграждат бързо от храносмилателните ензими, затова обикновено се прилагат чрез инжекции. Най-често се продават под формата на лиофилизирани прахчета за разреждане.

Част от привлекателността им е, че имитират естествени сигнали, поради което мнозина ги възприемат като „биоидентични“ и автоматично безопасни.

Рискът обаче идва от факта, че голяма част от продуктите онлайн са обозначени „само за изследователски нужди“. Това означава, че не са одобрени за употреба при хора и по този начин освобождават търговците от отговорност, ако например продуктът е замърсен или окаже реакция, обясняват експертите.

Как би трябвало да действат инжекциите с пептиди против стареене?

Инжекциите с пептиди против стареене доставят синтетични или естествени пептиди директно в кръвния поток, за да стимулират собствените регенеративни процеси на организма, като например повишаване на производството на колаген за подобряване на еластичността и стегнатостта на кожата, намаляване на бръчките и подобряване на общия тонус и текстура на кожата.

Снимка: iStock

Често срещани пептиди като GHK-Cu и колаген-стимулиращи пептиди могат да подобрят здравето на кожата, докато други, като пептиди, освобождаващи растежен хормон (GHRP), и меланоцит-стимулиращи хормони (MSH), могат да насърчат освобождаването на растежни фактори и хормони, които допринасят за ползите против стареене, въпреки че ефективността варира и изисква консултация с квалифициран специалист.

Има ли доказателства за ефективност?

Въпреки че има твърдения, че пептидното натрупване може да има трансформиращи и подмладяващи ефекти, съществуват много малко клинични доказателства, тъй като не са провеждани мащабни проучвания върху хора.

„На най-базово ниво за повечето пептиди съществуват данни от клетъчни линии или животински модели, но не и убедителни проучвания при хора“, подчертава д-р Глен.

Има данни от гризачи, показващи, че BPC-127 може да помогне за заздравяването на сухожилията.

Едно от малкото човешки проучвания на пептиди установява, че CJC-1295 увеличава производството на растежен хормон, което е свързано със загубата на мазнини, докато проучване върху животни от 2024 г. установява, че няколко пептида насърчават синтеза на колаген.

Рискове и нежелани реакции на инжекциите с пептиди

Инжектирането дори на един пептид без медицинско наблюдение е „невероятно рисковано“, категорични са лекарите. Част от рисковете са:

Непрофесионално боравене със спринцовки, което крие риск от инфекции и замърсяване.

Пептидите могат да повлияят хормоналния баланс, чиято регулация в организма е фина и стриктна.

Натрупването на пептиди е опасно за здравето на червата. Естествените чревни микроорганизми помагат за поддържане на стабилно здраве на червата, така че внасянето на агенти, които биха повлияли на естествения растеж или поведението на тези микроорганизми, би могло да окаже голямо влияние върху здравето като цяло.

Реакциите могат да варират значително от човек на човек. Различията в метаболизма, половите хормони и цялостното здравословно състояние означават, че това, което за един човек изглежда като чудодейно лекарство, може да представлява реална опасност за друг.

Пептидите от “черния пазар” често не са това, което твърдят. В един скорошен анализ Глен и екипът му установяват, че половината от тестваните от тях добавки не съдържат нито една от етикетираните съставки.

Съществуват ли по-безопасни алтернативи?

Първата стъпка е разговор с лекар, който да препоръча доказани терапии. Експертите допълват, че редица одобрени хранителни добавки стимулират сходни пътища:

Берберин – често наричан „природният Оземпик“, регулира кръвната захар, макар и по-слабо от GLP-1 лекарствата.

Куркумин (активната съставка в куркумата) проявява антиоксидантни свойства.

Кофеин – най-проучваният легален енергетик.